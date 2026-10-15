Filmele lui Nae Caranfil, un eveniment gastronomic dedicat bucătăriilor din cinci țări balcanice și un concert care combină folclorul românesc cu punkul și rockul se numără printre atracțiile weekendului TAIFAS, festivalul de film și cultură balcanică organizat la Timișoara. Între 16 și 18 octombrie, publicul este invitat la proiecții urmate de discuții cu regizorul, la o experiență gastronomică inspirată de tradițiile culinare din regiune și la concerte.

Nae Caranfil, cu trei filme emblematice la Cinema Studio

Retrospectiva dedicată regizorului Nae Caranfil aduce la Cinema Studio trei lungmetraje importante din filmografia sa: E pericoloso sporgersi (1993), Filantropica (2002) și Restul e tăcere (2007). Fiecare proiecție va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu cineastul.

Cele trei filme explorează teme și perioade diferite: dorința de evadare din ultimii ani ai comunismului, mecanismele imposturii în România tranziției și începuturile cinematografiei românești. Umorul și atenția pentru construcția poveștii leagă aceste producții, în care personajele inventează roluri și scenarii pentru a-și schimba viața sau pentru a-i convinge pe ceilalți.

Retrospectiva începe vineri, 16 octombrie, de la ora 17:30, cu E pericoloso sporgersi. Lungmetrajul de debut al lui Nae Caranfil urmărește, din trei perspective, destine care se intersectează și aspirațiile unor personaje dintr-un oraș de provincie, în ultimii ani ai comunismului.

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Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:45, va fi proiectat Restul e tăcere, film despre începuturile cinematografiei românești, ambiția artistică și negocierile prin care o poveste ajunge pe ecran.

Retrospectiva se încheie duminică, 18 octombrie, de la ora 17:00, cu Filantropica. Filmul urmărește povestea unui profesor de liceu atras într-o afacere care transformă compasiunea într-o sursă de venit și explorează, cu umor, mecanismele imposturii și rolurile jucate în viața de zi cu zi.

Toate cele trei proiecții vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri cu Nae Caranfil, oferind publicului ocazia de a discuta cu regizorul despre filme, personaje și poveștile din spatele realizării acestora.

Întâlnirile continuă duminică, 18 octombrie, de la ora 15:30, în Sala Mică a cinematografului Studio, cu masterclass-ul „Film de autor vs. film de public”. Nae Caranfil va discuta despre raportul dintre cele două și despre prejudecățile care influențează felul în care criticii și spectatorii privesc un film. Întâlnirea este deschisă tuturor celor interesați de cinema, fără a presupune cunoștințe de specialitate. Accesul este gratuit.

Până pe 18 octombrie, programul TAIFAS reunește 14 lungmetraje, dintre care opt în avanpremieră națională, două selecții de scurtmetraje curatoriate de tineri și întâlniri cu invitații festivalului. Selecția realizată de directorul artistic Cătălin Olaru include filme premiate la Cannes, Berlinale și Sundance, alături de titluri remarcate la Karlovy Vary și Sarajevo.

„Cu porcul prin Balcani”: un traseu gastronomic prin cinci țări

Vineri, 16 octombrie, de la ora 19:00, la AMBASADA din FABER, programul continuă cu HRANA – „Cu porcul prin Balcani”. Ajuns la ediția a patra, evenimentul gastronomic propune un traseu prin bucătăriile României, Serbiei, Croației, Bulgariei și Macedoniei de Nord.

Alina Săftulescu și Melissa Ivana pregătesc o masă cu rețete și reinterpretări care merg de la piftie, sarmale și carne la ceaun la mini pljeskavica cu kajmak și ajvar, până la praline de ciocolată cu bacon caramelizat și haioșe cu untură.

Camelia Burghele și Borko Ilin completează seara cu povești despre obiceiurile culinare și legăturile dintre bucătăriile din regiune.

Sukar Nation și Disco Party Balcanic, la FABER

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 20:00, la FABER, Sukar Nation aduce în programul TAIFAS un concert în care folclorul românesc și ritmurile balcanice se întâlnesc cu punkul, rockul, alămurile și chitara electrică.

După concert, de la ora 21:30, seara continuă cu Disco Party Balcanic, alături de Ligia Keșișian și Lucaz Molinaz.

Festivalul de film și cultură balcanică TAIFAS este o coproducție a Asociației Culturale Contrasens, Bad Unicorn și Blue Moon, finanțată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, și de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).