Consumul de kombucha ar putea imita efectele benefice ale postului, indică studiile / Poate reduce acumularea de grăsime și duce la scădea nivelului trigliceridelor

Mai multe cercetări sugerează că postul intermitent aduce beneficii mari pentru sănătate. Însă nu oricine poate sta perioade lungi fără să mănânce.

Se pare că ai putea profita de beneficiile postului fără să postești. Potrivit unui studiu recent al Universității din Carolina de Nord (UNC), o simplă sticlă de kombucha are potențialul de a modifica metabolismul uman al grăsimilor și de a reduce depozitele de grăsime, transmite publicația Salon.

Studiul, publicat în jurnalul PLOS Genetics, a explorat o metodă alternativă prin care oamenii pot reduce acumularea de grăsime și pot scădea nivelul trigliceridelor (lipidelor) din organism. Nivelurile ridicate de trigliceride, un tip de grăsime din sânge, sunt asociate cu mai multe afecțiuni grave de sănătate, inclusiv probleme ale ficatului și pancreasului și boli cardiovasculare precum ateroscleroza, accidentul vascular cerebral și insuficiența cardiacă.

Alegerea unui stil de viață sănătos – cum ar fi practicarea regulată a exercițiilor fizice, limitarea consumului de alcool și consumul unei diete bogate în fibre și grăsimi sănătoase – poate reduce considerabil nivelul trigliceridelor.

Cercetătorii au analizat în special ceaiul kombucha, deoarece există „o lipsă izbitoare de informații mecaniciste cu privire la modul în care consumul acestuia are un impact asupra consumatorului”, a explicat Rob Dowen, profesor de biologie celulară și fiziologie la Facultatea de Medicină a UNC și autor principal al studiului.

Kombucha, care își are rădăcinile în medicina tradițională orientală, rămâne o alegere populară de băutură în rândul consumatorilor de astăzi. Conform Grandview Research, piața globală de kombucha va crește cu o rată anuală compusă (CAGR) de 15,6% până în 2030.

Kombucha este o băutură fermentată obținută din ceai negru și o cultură simbiotică de bacterii și drojdie, mai bine cunoscută sub numele de SCOBY(Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast).

SCOBY este bogată în microbi probiotici – inclusiv specii din genurile Acetobacter, Lactobacillus și Komagataeibacter – care au fost asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale, susținerea pierderii în greutate și scăderea inflamației.

„Microbii din ceaiul kombucha declanșează o stare asemănătoare postului în gazdă”

Efectele intestinale ale microbilor din kombucha au fost studiate la Caenorhabditis elegans, un vierme nematod. Aceste nematode microscopice se hrănesc cu o varietate de bacterii, ceea ce le face un organism model pentru studierea diferitelor mecanisme moleculare, biochimice și legate de microbi.

Odată ce microbii au colonizat intestinul nematodului, au creat modificări metabolice asemănătoare celor care apar în timpul postului, au descoperit cercetătorii. În esență, microbii au crescut formarea proteinelor necesare pentru a descompune grăsimile, scăzând în același timp formarea proteinelor care ajută la formarea trigliceridelor.

„Am fost surprinși să constatăm că animalele care au consumat o dietă alcătuită din microbii probiotici care se găsesc în ceaiul kombucha au prezentat o acumulare redusă de grăsime, niveluri mai scăzute de trigliceride și picături lipidice mai mici – un organit care stochează lipidele celulei – în comparație cu alte diete”, au notat cercetătorii. „Aceste constatări sugerează că microbii din ceaiul kombucha declanșează o stare asemănătoare postului în gazdă, chiar și în prezența unor nutrienți suficienți”, au mai spus ei.

Deși studiul a fost realizat pe un nematod microscopic, cercetătorii cred că efecte similare vor fi observate și la oameni.

Sursa foto principală: Pixabay/LyraSid