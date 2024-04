Ce face gochujang să fie atât de diferită față de pasta de ardei iute / Câteva idei delicioase în care poți folosi celebra pastă de chili coreeană

Gochujang este o pastă de ardei iute populară în bucătăria coreeană. Are un gust dulce, picant, fructat și savuros, care se poate mânca fie ca atare, fie în sosuri, sau pe pâine prăjită. The Guardian a scris despre o serie de rețete care se pot face cu ajutorul pastei gochujang.

Gochujang se prepară din pudră de ardei iute, orez lipicios, pudră de soia fermentată, drojdie și sare. Dulceața provine din amidonul orezului lipicios fiert, cultivat cu enzime zaharificatoare în timpul procesului de fermentare. Se găsește de cumpărat ca atare la raioanele cu sosuri asiatice și în supermarketurile din România.

Gochujang este o pastă de ardei iute coreeană versatilă care poate fi folosită în multe moduri diferite

În bucătăria coreeană, “baza condimentelor o constituie trei produse fermentate, și anume: gochujang, pasta de fasole fermentată și sosul de soia”, spune Su Scott, autoarea cărții Pocha: Simple Korean Food from the Streets of Seoul (Pocha: Mâncare coreeană simplă de pe străzile din Seul, publicată în aprilie).

Asta nu înseamnă că pasta de ardei iute coreeană ar trebui să fie folosită doar ca un simplu condiment. “Este mult mai versatilă de atât. Poți mânca gochujang direct (cu orez prăjit sau întins pe pâine crocantă), îl poți amesteca în sosuri precum hummus, pentru a-i da un plus de savoare, sau îl poți dizolva în supe și tocănițe, de exemplu”, adaugă Judy Joo, fondatoarea Seoul Bird din Londra.

Gochujang este dulce, picant, fructat, savuros și nu seamănă cu nimic altceva. “Este, de asemenea, destul de sărat, dar are multă profunzime”, adaugă Scott.

De asemenea, odată ce este gătit în grăsime, aroma se înmoaie. Pasta de ardei iute coreeană ar putea fi combinată cu un dressing, subțiat cu apă și oțet sau suc de lămâie, plus zahăr pentru dulceață, pentru a fi asociat cu broccoli sau varză. Joo ar fi tentată să combine gochujang cu unt pentru a adăuga peste broccoli; acest amestec ar merge la fel de bine și pe cartofi copți și piure sau pe porumb.

Gochujang și ouăle sunt o combinație de nerefuzat pentru Ed Smith, autorul cărții Good Eggs, publicată recent. “Ouăle sunt un purtător perfect pentru aceste arome savuroase și dulci”, spune el – și ne duce cu gândul la ouăle sale cu kimchi (varză murată în stil coreean) și gochujang la tigaie.

“Este făcut din slănină, ceapă verde, kimchi, gochujang și puțină apă, apoi are înăuntru prăjituri de orez feliate subțire, astfel încât aveți un carbohidrat moale.” Se sparg ouăle, se acoperă și se lasă la gătit până când albușurile se întăresc. Smith servește acest lucru cu orez simplu.

Data viitoare când aveți poftă de omletă, tortilla spaniolă sau shakshuka, Joo sugerează să adăugați o lingură de gochujang. “De asemenea, ați putea adăuga puțin la ouăle umplute cu maioneză și muștar”, mai spune ea, sau pur și simplu să fie adăugat puțin în maioneză. “Devine ceva cu adevărat uimitor”, este de acord Scott, care îl strecoară în sandvișuri sau burgeri.

Gustul dulce al gochujangului îl face, de asemenea, ideal pentru a fi adăugat la marinadă pentru pui și somon, precum și la paste, cum ar fi macaroanele cu brânză sau fierte cu passata și piure de roșii într-un rigatoni clasic cu vodcă.

Totuși, unul dintre preferatele lui Scott este yak gochujang, pentru care se prăjește pasta de ardei iute cu ceapă, carne tocată, sos de soia, miere. “Gândiți-vă la el ca la o versiune coreeană a ragu-ului, dar foarte, foarte gros”, spune Scott.

“Drept condiment, puteți păstra un borcan în frigider timp de trei săptămâni, chiar dacă are carne în el”. Și este și un adevărat erou: mâncați-l cu orez și un ou prăjit, transformați-l într-un sos pentru bibimbap (rulou cu orez, legume și, eventual, carne) sau adăugați o lingură la tăiței, supe și tocănițe.

“În bucătăria mea, îmi place să am un singur lucru care să funcționeze în multe feluri de mâncare diferite”, adaugă Scott.