Un studiu1 realizat în Europa de Est, inclusiv România, de către Purina® arată că stăpânii de animale schimbă modul în care iau decizii de achiziție: bucuria animalului de companie în timpul mesei (51%), beneficiile pentru sănătate (37%) și calitatea ingredientelor sunt principalii factori care influențează comportamentul de cumpărare. Această orientare către nutriție avansată și experiență de consum determină o evoluție vizibilă a pieței pet food, cu focus pe segmentele de hrană care pot răspunde nevoilor nutriționale și noului profil de consumator. În acest context, Purina® PRO PLAN® lansează în România campania europeană „Like a PRO™”.

Piața de pet food traversează un moment de transformare accelerată în Europa de Est, pe măsură ce stăpânii animalelor de companie devin tot mai atenți la modul în care hrana contribuie la starea de bine a companionilor lor. Un studiu recent¹ în rândul stăpânilor de animale de companie arată că alegerea hranei nu mai este doar un act funcțional, ci devine o experiență în sine, un ritual și moment împreună.

Alegerea hranei, influențată de bucuria animalului

În Europa de Est, inclusiv România, 51% dintre consumatori declară că aleg hrana în funcție de plăcerea animalului în momentul mesei. Acesta este cel mai puternic criteriu de decizie, urmat fiind de beneficiile de sănătate pentru 37% dintre respondenți, iar calitatea ingredientelor rămâne în primele trei criterii. Studiul evidențiază o maturizare rapidă a comportamentului de cumpărare, stăpânii de animale căutând echilibrul între sănătate și bucuria vizibilă în momentul consumului, o hrană capabilă să livreze atât beneficii clare, dovedite științific, cât și o experiență consistentă – criterii tot mai des menționate de consumatori ca fiind definitorii pentru loialitate.

Construind pe concluzii relevante ale studiului, Purina® PRO PLAN® lansează în România campania europeană „Like a PRO™”, un demers ce conectează principiile de nutriție avansată cu vitalitatea și bucuria pe care sportul o aduce. Campania îi aduce în prim-plan pe jucători de tenis de top – Andy Murray, Jasmine Paolini, Çağla Büyükakçay, Gaël Monfils și Elina Svitolina – care, asemenea consumatorilor moderni, aplică în relația cu animalele lor de companie aceleași principii de nutriție care le susțin performanța pe teren.

Nutriția avansată, cu beneficii vizibile

În România, mesajul este susținut de Horia Tecău și Ana Bogdan, două dintre cele mai respectate figuri ale tenisului românesc — care, din rolul lor de stăpâni de animale de companie – îi încurajează pe iubitorii animalelor de companie să aleagă tot ce e mai bun: nutriția avansată, cu beneficii clare și vizibile.

„Purina® PRO PLAN® este brandul etalon din portofoliul Purina®, ce setează de peste un secol standardele nutriției și inovației, cu formule bazate pe expertiza a peste 500 de nutriționiști și medici veterinari. Într-o piață în care multitudinea de informații despre nutriție poate fi uneori copleșitoare, această moștenire solidă oferă consumatorilor încrederea că aleg soluții nutriționale sigure și eficiente pentru companionii lor. Prin campania «Like a PRO™», ne dorim să inspirăm cât mai mulți stăpâni să aleagă #LikeaPRO – nutriția avansată, adaptată nevoilor variate ale câinilor și pisicilor, precum și dorinței proprietarilor de a le oferi o viață mai bună”, declară Diana Bejan, Business Executive Officer Purina Adriatic, Bulgaria, România.

(1)¹ Eastern PAWS – Eastern Region Pet Feeding Behaviour Study, realizat de Nestlé Purina® PetCare Europe în colaborare cu TVE, ianuarie 2026. Studiul a inclus o componentă cantitativă (8.371 de respondenți din Europa de Est și Turcia) și o componentă calitativă (diaries, etnografii și interviuri în profunzime în România și Turcia), analizând comportamentele de hrănire, criteriile de selecție a hranei și evoluția atitudinilor consumatorilor.

Despre Purina® PRO PLAN®

Purina® PRO PLAN® are misiunea de a deveni cel mai apreciat brand de hrană pentru animale de companie, îmbunătățind viața câinilor și a pisicilor prin intermediul unei nutriții de ultimă generație. Angajamentul nostru față de bunăstarea și longevitatea animalelor de companie determină Purina® PRO PLAN® să ofere o nutriție dovedită, susținută de știință și dezvoltată împreună cu medicii veterinari și experții Purina. Angajată în inovare și excelență, Purina® PRO PLAN® valorifică expertiza Purina în nutriție și zootehnie la standarde înalte, anticipând nevoile în continuă evoluție ale animalelor de companie și ale celor care le îngrijesc. Pentru mai multe informații despre Purina PRO PLAN® și angajamentul nostru față de nutriția animalelor de companie, vizitați: https://www.purina.co.uk/brands/pro-plan

Despre Purina

Nestlé Purina PetCare Europe consideră că atunci când oamenii și animalele de companie se leagă, viața devine mai bogată. De aceea, de peste 130 de ani, compania s-a angajat să creeze o viață îmbogățită pentru animalele de companie și pentru oamenii care le iubesc, prin nutriție și îngrijire de înaltă calitate. Purina Europe își propune să aibă un impact pozitiv asupra animalelor de companie, oamenilor și planetei. În 2022, compania a lansat șase noi angajamente Purina (2023-2030) pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, pentru a sprijini adopția și deținerea responsabilă a animalelor de companie, pentru a contribui la bunăstarea persoanelor aflate în situații vulnerabile și pentru a sprijini regenerarea solului și a ecosistemelor oceanice. Portofoliul Purina include multe dintre cele mai cunoscute și îndrăgite alimente pentru animale de companie, printre care Felix®, Purina ONE®, Gourmet® și PRO PLAN®. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați: https://www.purina.eu/

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, cu branduri precum NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina și NAN. Totodată, Nestlé se implică activ în programe de responsabilitate socială și de mediu, plantând 110.000 de copaci în ultimii patru ani, în vederea atingerii țintei de zero emisii nete până în 2050. Cu 271.000 de angajați, 335 de fabrici în 75 de țări și o prezență pe 185 de piețe, Grupul Nestlé este lider mondial în domeniul alimentelor și băuturilor, atingând vânzări de 89,5 miliarde de franci elvețieni în 2025.

Compania investește anual 1,7 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare prin intermediul a 4.000 de specialiști din 22 de centre din întreaga lume. În ceea ce privește sustenabilitatea, Grupul Nestlé a redus emisiile cu 24,5% față de nivelul din 2018, a redus utilizarea materialelor plastice neprelucrate cu 28,0% și are 96,7% din lanțurile de aprovizionare cheie evaluate ca fiind fără impact asupra defrișărilor. În 2025, a livrat 135,4 miliarde de porții de alimente accesibile, îmbogățite cu micronutrienți, a achiziționat 27,6% din ingredientele cheie din agricultura regenerativă și are o proporție de 48,2% de femei în funcții de conducere de nivel mediu și superior.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. În România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, apa fiind una dintre ariile prioritare.