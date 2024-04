11 alimente foarte sănătoase pe care nu le mănâncă „aproape nimeni”, în ciuda faimei lor, potrivit unei specialiste / Varza de Bruxelles are „un gust necomestibil”, iar tofu „niciodată nu devine mai bun”

Să mănânci sănătos poate fi greu uneori. Cu toții ne dorim să mâncăm alimente benefice pentru sănătate, dar unele dintre ele nu sunt prea gustoase sau sunt dificil de preparat. Blogul Spatula Desserts prezintă alimente benefice pe care nu le mănâncă „aproape nimeni”, oferind și câteva motive hazlii pentru această situație. Publicația online îi aparține lui Katalin Nagy, dezvoltator de rețete, fotograf și specialist în marketing digital. Ea este, de asemenea, autor la platforma MSN.

Quinoa

Quinoa este un superaliment bogat în proteine care include, de asemenea, fibre. Din păcate, quinoa nu este ușor de preparat și are gust amar dacă nu este gătită corect. „Nici nu este la fel de gustoasă precum pretind cei care țin diete”, spune Katalin Nagy, fondatoarea blogului.

Chia

Poate unul dintre cele mai populare alimente pentru diete sănătoase, semințele de chia sunt cunoscute pentru numărul lor mare de antioxidanți și sunt, de asemenea, bogate în fibre.

Ele sunt folosite pentru a ușura constipația. Cu toate acestea, semințele de chia pot provoca, în mod ironic, probleme stomacale, deoarece „se umflă ca un balon după un timp”, potrivit lui Nagy.

Varza kale

Varza kale este considerată un superaliment uimitor care pur și simplu nu poate fi învins, deoarece conține o mulțime de vitamine, cupru, potasiu, magneziu și calciu. Totuși, mulți oameni consideră că aceasta are un gust și o textură care lasă de dorit.

Fructele goji

Goji sunt pline de antioxidanți și au o concentrație mare de vitamina C, așa că sunt de obicei preferate în dietele bazate pe fructe. Cu toate acestea, fructele goji au un gust care s-ar putea să nu fie pe placul tuturor. De asemenea, sunt scumpe în comparație cu alte fructe și fructe de pădure.

Semințe de in

Cea mai bogată sursă de lignan, un compus care poate reduce riscul de boli de inimă și chiar de cancer de sân, semințele de in sunt populare dintr-un motiv. Acest aliment sănătos are, însă, un gust fad și are tendința să fie greu de înghițit, putând duce chiar la sufocare.

Kombucha

Acest ceai fermentat a devenit faimos după ce oamenii au descoperit conținutul său sănătos de probiotice. Cu toate acestea, kombucha are o aromă extrem de intensă, care nu e pe placul multora și care nu dispare nici măcar în varianta sa aromatizată. De asemenea, băutura este scumpă în comerț.

Orezul negru

Orezul negru, numit și „orezul interzis”, nu este doar o sursă nutritivă încărcată cu minerale, vitamine și antioxidanți, ci are și un aspect atractiv. Deși orezul negru poate fi mai nutritiv decât cel alb, Nagy consideră că nu merită prețul sau efortul. „Petreceți mult mai mult timp încercând să gătiți și să curățați orezul negru decât alte alimente, iar gustul său s-ar putea să nu se potrivească bine cu orice sos/grady”, a explicat ea.

Varza de Bruxelles

Da, varza de Bruxelles este sănătoasă și este bogată în fibre, antioxidanți și toate cele. Nagy crede, însă, că acest aliment are „un gust necomestibil” și duce la probleme urâte de stomac la unele persoane.

Broccoli

Broccoli deține aceleași rezerve impresionante de nutrienți ca și varza de Bruxelles. Această legumă cruciferă este nutritivă, dar are un gust ciudat. „Trebuie să spălați broccoli de mai multe ori pentru a vă asigura că este curat, deoarece buchețelele sale pot conține insecte minuscule care nici măcar nu sunt vizibile”, explică Nagy.

Ulei de nucă de cocos

Uleiul de nucă de cocos este în tendințe de aproximativ un deceniu, potrivit lui Nagy. „În timp ce noi suntem adepții gătitului cu ulei de cocos, este timpul să acordăm și altor uleiuri ceea ce li se cuvine. Uleiul de măsline clasic este întotdeauna o alegere excelentă, iar uleiul din semințe de cânepă pare și el destul de cool. Haideți să gătim cu ceva nou și să dăm o pauză uleiului de cocos”, spune ea.

Tofu

Știm că tofu are o mulțime de proteine vegetale sănătoase, dar asta nu înseamnă că ne place tuturor. Tofu este spongios și ciudat, „cu o aromă aproape zero”, potrivit lui Nagy. „Am încercat să îl prăjim, să îl coacem și să îl marinăm, dar niciodată nu devine mai bun. Suntem pe cale să renunțăm la tofu pentru totdeauna”, a glumit ea.

* Lăsând gluma la o parte, G4Food vă încurajează să încercați să includeți aceste alimente în dieta dumneavoastră, deoarece beneficiile aduse sunt extraordinare!

