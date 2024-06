Un neurolog și un neurochirurg recomandă consumul de afine pentru sănătatea creierului / Ce alte opțiuni aveți dacă nu vă plac sau nu aveți acces la aceste fructe de pădure

Decenii de cercetări științifice au demonstrat legătura indubitabilă dintre alimentație și sănătatea creierului. Deși nimeni nu are un control total asupra sănătății sale, o multitudine de date arată că o dietă bogată în fructe, legume, cereale integrale, proteine vegetale și pește scade riscul de demență, în timp ce o dietă bogată în alimente ultraprocesate crește acest risc.

Dacă doriți să începeți să vă măriți aportul de alimente bune pentru creier, puteți începe cu fructele. Nu necesită practic nicio pregătire și ajută la satisfacerea poftei de ceva dulce. Ce fructe ar trebui să alegeți? Aici, un neurolog și un neurochirurg au spus, pentru revista Parade, care sunt fructele lor preferate pentru sănătatea creierului.

De ce sunt fructele bune pentru sănătatea creierului?

Majoritatea oamenilor știu că fructele sunt sănătoase, dar cum anume aduc beneficii sănătății cognitive? Neurochirurgul Dr. Betsy Grunch spune că fructele sunt bogate în antioxidanți. „Fructele care sunt bogate în antioxidanți pot fi bune pentru creier. Acestea reduc radicalii liberi și stresul oxidativ asupra țesutului neuronal, ceea ce, la rândul său, poate îmbunătăți funcția cognitivă”, explică ea.

Dr. Mill Etienne, neurolog și profesor asociat de neurologie la Colegiul Medical din New York, adaugă: „Fructele pot preveni deteriorarea celulelor cerebrale și sunt o sursă excelentă de antioxidanți care ajută la prevenirea modificărilor degenerative la nivelul creierului, ajutându-ne să îmbătrânim mai grațios”.

Pe lângă faptul că au antioxidanți, ambii experți în creier spun că fructele au și alți nutrienți benefici. Dr. Etienne spune că toate fructele au carbohidrați, care sunt esențiali deoarece creierul îi folosește drept combustibil. „Fructele sunt printre cele mai sănătoase surse de carbohidrați. Nu numai că sunt o sursă excelentă de combustibil pentru creier, dar multe fructe furnizează blocurile de construcție care produc substanțe chimice, precum serotonina, necesare pentru a ne îmbunătăți starea de spirit”, explică el.

Citește și Un neurolog a spus ce mănâncă aproape zilnic la prânz pentru a preveni apariția bolii Alzheimer

Dr. Grunch spune că alți doi nutrienți importanți pe care multe fructe îi conțin sunt vitamina C (care susține sănătatea imunitară) și vitamina K (care poate ajuta la creșterea oxigenării creierului și la îmbunătățirea concentrării). Printre fructele bogate în vitamina C se numără citricele, căpșunile și roșiile. Fructul cel mai bogat în vitamina K este kiwi.

Fructele recomandate de specialiștii în sănătatea creierului

Cu toate acestea în minte, ce tip de fructe mănâncă în mod regulat chiar experții în creier? Dr. Etienne spune că fructele sale preferate sunt fructele de pădure închise la culoare, mai exact afinele (și alte fructe de pădure închise la culoare), dar și strugurii roșii. „Ambele sunt surse excelente de antioxidanți, care protejează împotriva schimbărilor degenerative din creier”, explică el. Cercetările științifice arată că afinele ajută la reducerea stresului oxidativ și a inflamației în creier și pot ajuta la inversarea declinului cognitiv legat de vârstă. În ceea ce privește strugurii roșii, cercetările susțin beneficiile pentru sănătatea creierului ale acestui tip de fructe, arătând că un consum regulat poate îmbunătăți cogniția.

Ca și Dr. Etienne, Dr. Grunch spune că și ei îi place să mănânce în mod regulat afine, iar ea și Dr. Etienne au în comun și un alt fruct preferat: bananele. „Mănânc cel puțin o banană pe zi”, dezvăluie Dr. Etienne. Pe lângă faptul că sunt bune pentru creier, bananele sunt, de asemenea, un aliment excelent pentru sănătatea intestinelor.

Dacă sunteți în căutarea unui fruct care vă poate susține sănătatea mentală, Dr. Etienne recomandă să optați pentru ananas. „Este o sursă excelentă de triptofan, care este un element constitutiv pentru serotonină, o substanță chimică ce este scăzută la persoanele cu depresie și anxietate”, explică el.

Ambii medici spun că și citricele sunt benefice pentru sănătatea creierului și le place să le consume în mod regulat. Dr. Etienne spune că portocalele și mandarinele sunt bogate în vitamina C, care s-a dovedit că sprijină memoria și cogniția.

Avocado este un alt fruct despre care ambii medici spun că este foarte benefic pentru sănătatea creierului. „Avocado conține grăsimi sănătoase care sunt importante în funcționarea și dezvoltarea creierului. Acestea pot proteja astrocitele, care sunt celulele de susținere din creierul nostru”, spune Dr. Grunch.

După cum puteți vedea, indiferent de fructul pe care îl alegeți, creierul dvs. va avea de câștigat.

Indiferent de tipul de fructe pe care alegeți să le consumați în mod regulat, Dr. Etienne recomandă să mâncați fructul întreg, spre deosebire de a-l consuma sub formă de suc. În acest fel, nu pierdeți fibrele fructului, care sunt benefice atât pentru intestin, cât și pentru creier. „Sucul are zahăr mai concentrat și adesea are zahăr și calorii adăugate, ceea ce face ca sucul să fie mai puțin sănătos decât fructul real din care a fost făcut. În plus, din cauza concentratului, s-ar putea să aveți niveluri mult mai ridicate de zahăr în sânge și o creștere generală a aportului caloric”, adaugă el.

Dr. Etienne spune că recomandă tuturor să mănânce zilnic fructe pentru sănătatea creierului, dar mai ales celor cu probleme cerebrale în curs de desfășurare, cum ar fi boala Parkinson, demența, tulburări cognitive ușoare sau o leziune cerebrală traumatică.