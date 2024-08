Un antreprenor de pe Valea Lotrului a transformat o fostă fâneață într-un parc cu dinozauri animatronici / Dexiworld Park Malaia ar putea rivaliza serios în viitor cu Dino Parc Râșnov

Un antreprenor de pe Valea Lotrului, cu afaceri în HoReCa și turism, s-a întrebat cum ar putea atrage mai mulți turiști în zonă, mai ales vara. În zonă există două cascade spectaculoase, Scoruș și Lotrișor, dar stațiunea vecină Voineasa este muribundă, având multe zone care amintesc de orașele fantomă precum Prîpeat din Ucraina. Iarna, din fericire, există o atracție mare, Domeniul Schiabil Transalpina-Voineasa, care atrage mulți turiști în această zonă foarte frumoasă.

„De vreo câțiva ani mă tot gândeam cum putem crește numărul de turiști pe Valea Lotrului… Am fost prin țară, în diverse parcuri tematice, și am văzut mulți turiști în diverse locații, cu diferite teme. Eu am ales ca temă principală dinozaurii”, a declarat, pentru G4Food, Ovidiu Deaconescu.

Așa a început în 2023 proiectul Dexiworld Park Malaia, un parc cu dinozauri animatronici, elemente din universul „Flintstones”, roboți „Transformers”, hamace presărate pe marginea unui pârâu și multe spații de joacă pentru copii.

Parcul, care acum are o suprafață de 15.000 de metri pătrați, a fost construit pe o fostă fâneață, moștenită de soția lui Ovidiu, dar care de câțiva ani nu mai era folosită în scopuri agricole. „Da, [înainte] era cosită iarba, dar a fost abandonată de câțiva ani”, ne-a spus antreprenorul.

Parcul este împărțit în mai multe zone: Epoca de Gheață, Epoca de Piatră, Jurasic, Epoca Fierului și Contemporană. „Vom dezvolta mai mult toate temele. Ne vom extinde pe viitor, e posibil chiar din toamna aceasta”, spune Ovidiu. „Ne dorim să dezvoltăm mai mult fiecare epocă din parc, în principal Jurasic. Sper să reușim să aducem exponate noi în această toamnă, să deschidem o nouă zonă până la sărbători, în decembrie”, a continuat el.

Dinozaurii costă între 2.000 și 12.000 de dolari

Dinozaurii din parc provin din China, iar prețurile variază între 2.000 și 12.000 de dolari pentru cel mai scump model animatronic. Aceste modele se mișcă și scot sunete.

Ovidiu, care este un „meseriaș” priceput, potrivit localnicilor, este și creierul din spatele proiectului. De la proiectul parcului, la amenajarea lui și lucratul cu utilajele, el a fost implicat în toate operațiunile. „Bineînțeles, cu ajutorul angajaților care au fost pe aici”, afirmă fondatorul Dexiworld Park Malaia. Parcul are între 8 și 12 angajați, în funcție de nevoi. Când sunt făcute lucrări de extindere, numărul acestora este mai mare.

Parcul atrage deja mii de vizitatori. În unele zile de vară pot fi văzute zeci de mașini în parcare și în imediata apropiere a obiectivului. Antreprenorul spune că numărul de turiști i-a depășit așteptările. Deși parcul a fost lansat de mai puțin de un an, este deja profitabil: „Este o afacere profitabilă, dar mai avem mult de muncă. Majoritatea banilor pe care îi încasăm îi reinvestim tot aici.”

În parc există un food truck care oferă clătite, înghețată, răcoritoare și cafea. Ovidiu spune că încearcă să organizeze și un mic festival de toamnă în octombrie. „Încă nu știu sigur… Aș vrea să facem must, poate să aducem și o formație”, a declarat el.

Brandul „Dexi” își are originea la începutul anilor ’90

Pentru locuitorii satului Malaia, „Dexi” este un brand cunoscut, fiind numele unui bar care a fost deschis în anii ’90 și care funcționează și astăzi, într-o formă mult dezvoltată și fiind el însuși un obiectiv turistic cunoscut. Deoarece avea notorietate locală, Ovidiu l-a folosit și pentru alte proiecte pe care le-a dezvoltat, inclusiv parcul de dinozauri.

Întrebat de unde vine acest nume, antreprenorul spune că întrebarea este „grea” și râde. „Tata, împreună cu un unchi, au făcut barul Dexi prin 1992 și de atunci am păstrat acest nume. Avem Terasa Dexi și am zis să asociem și aici, la parc, numele, că doar e un brand aici la Malaia”, a explicat Ovidiu. El a precizat că „De” din „Dexi” vine de la numele de familie Deaconescu.