The Full English: Cum a ajuns un festin gras să definească și să divizeze o națiune / Ou, bacon, roșii, cârnat, ciuperci, pâine prăjită, cartofi prăjiți, ceai sau cafea

Imaginează-ți ceva extrem de britanic. Acum dublați imaginea. Ți i-ai imaginat pe Beatles străbătând Abbey Road – întortocherea fiind că coperta albumului lor clasic este redată în conținutul unui mic dejun englezesc complet?

În 2012, artistul culinar Paul Baker a creat exact această scenă. John este omul cu ouă (amestecate), în timp ce vegetarianul Paul este făcut din ciuperci. Abbey Road este refăcută în fasole coaptă, cu un Volkswagen Beetle cu șuncă tras pe lateral. Feliile de pâine prăjită albă și maro formează trecerea de pietoni marcată, relatează CNN.

Într-o singură lovitură de absurditate comestibilă, opera de artă a lui Baker demonstrează importanța culturală a micului dejun englezesc complet. Devorat în cafenelele „greasy spoon” și în stațiile de pe autostradă – ca să nu mai vorbim de unele dintre cele mai elegante hoteluri și restaurante – această simfonie de slănină, ouă, cârnați și diverse alte ingrediente gătite (invariabil acompaniate de o ceașcă aburindă de ceai sau cafea) a devenit sinonimă cu britanismul.

Este la fel de mare ca Beatles, mai mare. La fel ca „Abbey Road”, preparatul englezesc complet – sau „fry-up” sau „full monty” sau „mic dejun gătit” – este venerat ca un geniu dumnezeiesc, dar are și criticii săi înverșunați; cei care susțin că este prea haotic, prea autoindulgent pentru binele său.

Așadar, de unde provine mâncarea englezească completă? Cum a ajuns să definească o națiune? Și, dacă stau să mă gândesc bine, ce este mai exact?

Din punct de vedere istoric, micul dejun englezesc a fost o afacere modestă. Pentru invadatorii romani ai Marii Britanii, era cea mai puțin importantă masă a zilei. Cuceritorii normanzi medievali erau mulțumiți să înceapă dimineața cu o bucată de pâine și o gură de bere slabă.

Este adevărat că uneori se mânca carne la prima oră (în 1662, jurnalistul Samuel Pepys a consemnat „un mic dejun cu friptură de vită rece”), dar geneza prăjiturii nu a fost cu adevărat declanșată până la apariția victorienilor. După cum scrie Kaori O’Connor în „The English Breakfast” (Micul dejun englez), „micul dejun mare nu apare în viața englezilor sau în cărțile de bucate până în secolul al XIX-lea, când apare cu o bruschețe dramatică”.

În marile case de la țară și-au făcut debutul aceste mic dejunuri lâncede, în stil bufet – genul descris în emisiuni precum „Downton Abbey”, din epoca edwardiană, în care mesele se servesc cu mâncăruri fierbinți stivuite în farfurii de argint.

Aristocrata și scriitoarea Lady Cynthia Asquith își amintea de micul dejun cu „șuncă crocantă și ondulată, ouă (fierte, fierte și prăjite), grămezi de kedgeree umed (făcut cu somon), eglefin care înota în unt topit, cârnați care scuipau și rinichi exudați”.

Pe lângă faptul că era o manifestare indulgentă a bogăției, scrie O’Connor, micul dejun englezesc era o replică robustă și patriotică la francezii iubitori de hors d’oeuvres: „Nu exista un mic dejun franțuzesc… Așa că ora micului dejun a devenit bastionul englezismului, iar micul dejun a devenit masa națională”.

Clasele mijlocii au prins rapid ideea, încurajate de bucătarul celebru și „zeița domestică” Isabella Beeton. În 1861, Beeton a publicat „Book of Household Management” (Cartea managementului gospodăriei), care includea rețete pentru micul dejun, cum ar fi „șuncă prăjită și ouă” și „felii de bacon fripte”.

În scurt timp, a apărut o tendință în lumea editorială: „The Breakfast Book” (1865), „Handbook for the Breakfast Table” (1873), „Breakfast and Luncheon at Home” (1880), „Breakfast Dishes for Every Morning of Three Months” (1884). În 1874, Edinburgh Evening News scria despre „Micul dejun al unui fermier englez”, care includea felii de bacon „clocotind de grăsime și așezate pe felii groase de pâine”.

Alte publicații din acea vreme promovau reclame pentru bacon și cârnați. „Pentru bacon de mic dejun de primă clasă,” scria într-o reclamă din The Blyth Times în 1890, „încercați flitch-ul englezesc rulat de la Thompson.” Până în 1921, o anume Lady Jekyll le spunea cititorilor The London Times că „nici o masă de mic dejun nu este completă fără ouă și bacon.”

Ce este exact un mic dejun englezesc complet?

Este mai ușor de spus decât de făcut să descrii în detaliu ce înseamnă un mic dejun englezesc complet.

În timp ce diverse componente (pește, marmeladă, rinichi) au fost treptat abandonate, altele au fost adăugate. Fasolea Heinz — fasole haricot la conservă în sos de roșii, considerată acum de mulți un element esențial al acestui mic dejun — a apărut în 1886, când tânărul antreprenor Henry Heinz a vândut cinci lăzi magazinului Fortnum & Mason din Londra: „Cred că, domnule Heinz, le vom lua pe toate!”

Sosul HP — un sos brun condimentat, cu sticla inscripționată cu imaginea Parlamentului — și-a înregistrat numele în 1895 și de atunci a însoțit cârnații în toată țara. Numeroasele variații ale micului dejun englezesc complet pot fi cel mai bine apreciate privind vitrina oricărui local de tip „greasy spoon” (restaurant ieftin), unde vei întâlni variații de genul:

„Set 1: Ou, bacon, fasole, cârnat, 2 felii de pâine prăjită, ceai sau cafea

„Set 2: Ou, roșii, cârnat, ciuperci, 2 felii de pâine prăjită, ceai sau cafea

„Set 3: Ou, bacon, roșii, cârnat, ciuperci, pâine prăjită, cartofi prăjiți, ceai sau cafea…”

Pe măsură ce acest mic dejun a evoluat, au apărut și variații regionale: mic dejunul complet scoțian (cu adăugarea haggis-ului și înlocuirea cârnaților tradiționali cu cârnatul Lorne pătrat); cel irlandez sau Ulster fry (adesea cu pâine de sodă și budincă albă în loc de budincă neagră); și cel galez complet (unde laverbread-ul și midiile proaspete sunt incluse în meniu).

Deși se numește „fry-up” (mic dejun prăjit), în zilele noastre ingredientele nu sunt neapărat prăjite.

Totuși, unele componente sunt mai ușor de definit. Cârnații, baconul și ouăle sunt de obicei nelipsite, la fel și un fel de pâine pentru a absorbi resturile. Budinca neagră (cunoscută și sub numele de „blood pudding”), ciupercile, roșiile (proaspete sau la conservă) și cartofii prăjiți sunt adesea incluse, dar sunt la alegerea clientului.

Fiecare britanic are propria „echipă de vis” de ingrediente, precum și propriile păreri despre cum ar trebui să fie gătite acestea. Oul poate fi prăjit, fiert sau omletă. Baconul poate fi afumat sau neafumat. Pâinea poate fi prăjită sau lăsată simplă. O porție de ketchup sau sos brun poate sau nu să fie prezentă pe farfurie.

La un capăt al spectrului culinar, restaurantele de lux continuă să ofere versiuni rafinate ale acestui mic dejun popular, în timp ce alte localuri rămân fidele tradiției.