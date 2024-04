Tania Fântână, nutriționist: Despre rondelele de cereale și crackerși / Sunt opțiuni mai sănătoase decât clasica pâine?

Cred că mulți dintre noi am căutat la un moment dat un înlocuitor de pâine. Fie că ne-am pus problema kilogramelor în plus, fie că am vrut să diversificăm modul în care mâncăm, am ajuns să explorăm oferta de înlocuitori de pâine de pe piață.

Am găsit așadar două mari categorii de produse:

Crackerșii

Produsele expandate din cereale

Crackerșii

Crackerșii sunt variante de „pâine” deshidratată care au în compoziție secară/grâu, sare, apă, ierburi aromatice (opțional). Au etichetă curată de obicei, nu conțin drojdie, arome, coloranți artificiali, conservanți, grăsimi hidrogenate sau OMG. Gustul lor este bun, dar nu atât de bun ca al unei felii de pâine caldă, așadar vom mânca mai puțin din ei decât din clasica pâine. Au un termen de valabilitate mai mare decât pâinea, deci sunt o alternativă bună pentru persoanele ocupate, care își fac cumpărăturile săptămânal. Pe 100 g, crackerșii au mai multe calorii decât pâinea deoarece sunt variante deshidratate, mai dense în calorii. Porția de consum este de 2-3 buc la o masă.

Atenție, însă, la variantele de crackerși de tip biscuiți. Au de obicei ulei adăugat, sare în exces, coloranți și conservanți, semințe, care sporesc foarte mult conținutul caloric. Tratați-i ca pe produse de patiserie și mâncați-i ca desert.

Produsele expandate

Produsele expandate din cereale sunt produse cu care noi suntem obișnuiți de mici. Clasicii pufuleți sau pufarinele cred că au făcut parte din copilăria multora dintre noi. Pe măsură ce piața celor care vor să slăbească s-a extins, au apărut și aceste produse expandate/rondele/felii de cereale. Apărute inițial ca alternative fără gluten, ele prind tot mai mult teren pe rafturi.

Avantaje:

Sunt ușoare, putând satisface facil nevoia de ronțăit pe care o avem din când în când.

Sunt practice. Merg luate în mașină/tren/oraș fără să ne temem că se strică sau că murdăresc geanta.

Nu au un gust pronunțat și merg foarte bine ca tartine cu brânză, somon, omletă, icre, salată de vinete, humus, zacuscă, guacamole.

Găsim și alternative cu ciocolată, mult mai gustoase și care satisfac rapid nevoia de dulce.

Au un preț scăzut.

Pot fi obținute din amestecuri diverse de cereale – orez, hrișcă, in, mei, porumb etc. – care altfel ar fi dificil de consumat într-o zi. Alegeți întotdeauna variantele integrale pentru un plus de fibre și vitamine.

Dezavantaje:

Conținut caloric pe 100 g dublu față de cel al pâinii (350-400 kcal).

Indice glicemic peste 70, ridicat așadar. Nu sunt recomandate a fi consumate la liber de către diabetici. Din acest punct de vedere, ele intră în categoria covrigilor, croissantelor, pâinii albe.

Rămân o variantă procesată de produs.

Dacă nu controlezi cantitatea (1-2 buc/porție) poți îngloba calorii multe fără să-ți dai seama.

Pâinea nu este cel mai caloric aliment

În continuare vreau să reamintesc că pâinea nu este cel mai caloric aliment pe care îl avem în dieta noastră. Cu aproximativ 200 kcal/100 grame produs este un aliment caloric mediu. Prezența sau absența pâinii în dieta noastră nu face diferența kilogramelor noastre. Ce punem alături de pâine și cât mâncăm din ea este ceea ce contează.

În goana de a găsi înlocuitori la orice putem face alegeri mai puțin inspirate, care să ne aducă și mai multe calorii, dar și alte substanțe care nu ne sunt favorabile.

Citiți etichetele, uitați-vă la lista de ingrediente în primul rând și decideți apoi dacă acel produs este bun pentru voi sau nu.

