Riscurile meseriei de critic culinar, aduse în discuție după ce un jurnalist a părăsit acest rol de la The New York Times din cauza problemelor de sănătate

Criticii de restaurante par să aibă cea mai bună slujbă din jurnalism, savurând mese câteva nopți pe săptămână pe banii altcuiva, scrie Associated Press. Însă criticul de restaurante al publicației The New York Times, Pete Wells, a adus recent în fața publicului o imagine mai complicată. Zilele trecute, Wells a anunțat că părăsește această meserie deoarece mâncatul constant a dus la obezitate și alte probleme de sănătate.

“Din punct de vedere intelectual, era încă foarte stimulant, dar corpul meu a început să se revolte și să spună: “Destul este destul””, a declarat Wells pentru The Associated Press. “A trebuit să mă confrunt cu realitatea că nu mai pot metaboliza alimentele așa cum o făceam înainte, nu mai pot metaboliza alcoolul așa cum o făceam înainte și pur și simplu nu mai trebuie să mănânc la fel de mult ca acum 10 ani.”

Pentru a scrie o recenzie, criticii culinari fac de obicei două sau trei vizite la un restaurant și aduc o mână de parteneri de masă, astfel încât să poată gusta cât mai multe feluri de mâncare. Dacă restaurantul are un accent special pe vin, cocktailuri sau deserturi, ei le încearcă și pe acestea.

“Trebuie să gustați întreaga gamă a meniului”, a declarat Ligaya Figueras, redactor-șef în domeniul alimentației și critic gastronomic principal pentru Atlanta Journal-Constitution. “Dacă astăzi chiar am chef de o salată, nu pot lua doar salată.”

Articolele speciale, cum ar fi listele cu cele mai bune locuri pentru pizza sau hamburgeri, îi pot face pe critici să mănânce aceeași mâncare timp de săptămâni. MacKenzie Chung Fegan, critic de restaurante la San Francisco Chronicle, a gustat rață Peking în tot orașul pentru un articol despre un restaurant specializat în acest fel de mâncare.

“A fost o perioadă de două săptămâni în care am mâncat mai multă rață decât m-ar sfătui doctorul.”, a declarat Fegan.

Toate aceste mese la restaurant pot avea efecte negative. Într-un studiu din 2020 publicat în Journal of Nutrition, cercetătorii de la Friedman School of Nutrition Science and Policy din cadrul Universității Tufts au constatat că 50% din mesele de la restaurantele cu servire completă din SUA – și 70% din cele de la restaurantele fast-food – erau de slabă calitate nutrițională, în conformitate cu orientările Asociației Americane a Inimii. Mai puțin de 1% erau de calitate ideală.

Dariush Mozaffarian, cardiolog și profesor la Tufts, unul dintre autorii studiului, a declarat că mesele din restaurante tind să fie mai sărace decât ideal în cereale integrale și leguminoase, modest mai sărace în fructe și legume și modest mai bogate în sare și grăsimi saturate.

Pentru perioada examinată de studiu, între 2003 și 2016, calitatea nutrițională a alimentelor din magazinele alimentare s-a îmbunătățit, a spus Mozaffarian. Dar restaurantele nu au făcut schimbări similare, a spus el.

“Nu pot să vă spun la câte restaurante merg și pe farfuria fiecărei persoane sunt cartofi prăjiți”, a spus Mozaffarian. “Nu există o gamă egală și diversă de opțiuni sănătoase și nesănătoase în meniu.”

Ca să fim corecți, a spus Fegan, clienții caută ceva delicios atunci când ies să mănânce, “și de multe ori asta înseamnă ceva cu grăsimi și sodiu”.

“Dacă mă uit la meniu și mă gândesc: “Care este cel mai interesant lucru din acest meniu?”, probabil că nu este o garnitură de broccoli rabe”, a spus ea.

Figueras face față provocării în mai multe moduri. În nopțile în care nu ia masa în oraș, ea spune că este “hipervigilentă” și mănâncă mai ales legume. Joacă tenis și își plimbă câinele pentru a se menține în formă. Iar atunci când se îndreaptă spre un restaurant, mănâncă fructe sau alte gustări sănătoase pentru a nu ajunge flămândă.

“Totul are gust bun când ești înfometat”, a spus ea.

Lyndsay Green, critic pentru mese și restaurante la Detroit Free Press, încearcă, de asemenea, să mănânce sănătos în zilele libere, procurându-și majoritatea alimentelor de la o piață agricolă locală. Green crede că meniurile sunt din ce în ce mai sănătoase. Mulți bucătari oferă opțiuni fără gluten sau vegane și devin mai creativi cu meniurile lor de cocktailuri fără alcool.

Green crede că criticii de restaurante îi pot ajuta pe cititori fiind deschiși cu privire la propriile nevoi. Un critic însărcinat, de exemplu, ar putea redacta un ghid al restaurantelor pentru alți viitori părinți.

“Aproape toată lumea are probleme de sănătate și standarde dietetice, așa că cred că ar putea fi și treaba noastră să vorbim despre asta în munca noastră”, a spus ea.

Wells nu este singurul critic de restaurante care a făcut o schimbare în ultimii ani. Adam Platt a încetat să se ocupe de restaurante pentru revista New York în 2022, citând, de asemenea, efectele asupra sănătății sale. Wyatt Williams a încetat să se ocupe de restaurante pentru Atlanta Journal-Constitution în 2019, spunând că pur și simplu și-a pierdut apetitul.

Fegan și Wells au remarcat că femeile par să aibă o longevitate mai mare în acest domeniu. Mimi Sheraton, un fost critic de restaurante pentru The New York Times, a murit anul trecut la vârsta de 97 de ani, după o carieră de șase decenii în alimentație.

“Cred că dacă ești socializată ca femeie în America, ți-ai petrecut deja o mare parte din timp gândindu-te la porție, greutate și control”, a spus Fegan.

Wells va mai scrie câteva recenzii înainte de a demisiona la începutul lunii august. El va rămâne la Times. Scriitoarele culinare Melissa Clark și Priya Krishna vor prelua interimar funcția de critici de restaurant, a declarat ziarul.

Wells a declarat că va continua să meargă la restaurante și poate chiar se va bucura mai mult de ele acum că nu mai este distras de muncă. El a spus că îi va părea rău să piardă contactul cu scena restaurantelor din New York, aparent infinită, dar că se va bucura să găsească mai mult echilibru în propria viață.

“Mâncând constant în oraș, pierzi contactul cu propriul tău apetit normal”, a spus el. “Nu mai știam ce este normal pentru mine”.