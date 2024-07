Magazin românesc la 13 kilometri de Domul din Milano: brânză de la Jina, carne din Sibiu. Telemeaua de oaie se vinde cu 17 euro / kg

Sibiu Freschi. Prodotti Tradizionali di alta qualità. Un antreprenor român a deschis de câțiva ani în nordul Italiei, în apropiere de Milano, două magazine în care se vând cu preponderență produse din Sibiu, relatează Turnul Sfatului.

Are rude aici, în Transilvania, a găsit deschidere la o afacere locală și la câțiva ciobani din Mărginime. Așa că de două ori pe săptămână duce în Italia marfă din Sibiu.

”Sibiu e un brand bun, vinde. Am dat numele magazinului Sibiu și datorită acestui lucru. Produsele de aici sunt cunoscute în toată țara, telemeaua de Sibiu, brânza, nu are nevoie de reclamă. Cu asta am început prima oară, produse de Sibiu, iar asta ne-a ajutat”, explică Vasile, managerul celor două magazine.

Ele se află în localitățile Brughero, între Bergamo și Milano, și Cinisello Balsamo, în nordul orașului Milano, la 13 kilometri de Dom, centrul metropolei.

”Noi aducem marfă de două ori pe săptămână, în fiecare miercuri și vineri ajunge mașina din Sibiu. Avem o firmă de transport care ne ajută la aprovizionare”, ne explică managerul.

El spune 99% dintre cumpărători sunt români stabiliți în zona Milano, doar 1% din cei care cumpără de aici fiind italieni.

”Italieni sunt foarte puțini, intră la noi doar de curiozitate. Mai puțin de 1% din clienții noștri sunt italieni”, explică el.

Vasile susține că prețurile practicate aici sunt duble față de prețul de achiziție, iar asta din mai multe motive. În primul rând, susține el, trebuie acoperit transportul, sunt peste 1.500 de kilometri între Sibiu și Milano. În al doilea rând, nu există aici o clientelă atât de numeroasă.