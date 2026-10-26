HEINEKEN România își extinde portofoliul de bere fără alcool prin lansarea Amstel 0.0% pe piața locală. Noul sortiment vine într-un moment în care categoria berilor fără alcool continuă să crească: în 2025, segmentul a avansat cu 10% față de anul precedent și a ajuns la aproximativ 7% din piața berii, potrivit datelor Asociației Berarii României.

HEINEKEN România lansează Amstel 0.0%, un nou sortiment care completează oferta de bere fără alcool a companiei. Portofoliul include deja Heineken 0.0, Birra Moretti 0.0 și sortimentele Ciuc Radler Lămâie, Zmeură, Vișină, Pepene și Mix Tropical.

Potrivit companiei, noua lansare răspunde interesului tot mai mare al consumatorilor adulți pentru alternative fără alcool, potrivite pentru contexte și ocazii de consum variate. Obiectivul este ca aceștia să poată păstra componenta socială a consumului de bere, alegând în același timp o variantă fără alcool.

„La baza fiecărei beri stau doar patru ingrediente esențiale: apa, orzul malțificat, hameiul și drojdia. Prin diferitele combinații ale acestora, berarii pot crea o varietate impresionantă de gusturi și stiluri, inclusiv opțiuni fără alcool. Pe măsură ce consumatorii caută tot mai multe variante adaptate momentelor și contextelor diferite de consum, berea 0.0% își găsește tot mai firesc locul în ocaziile de socializare de zi cu zi.

Prin lansarea Amstel 0.0%, aducem în România o nouă alternativă pentru cei care își doresc gustul unei beri și bucuria timpului petrecut alături de prieteni, alegând în același timp o opțiune fără alcool. Este o completare firească a portofoliului nostru, care ne permite să răspundem mai bine diversității preferințelor consumatorilor și ocaziilor în care aleg să se bucure de o bere”, a declarat Cristina Radu, director de marketing al HEINEKEN România.

Piața berii fără alcool a crescut în ultimii doi ani

Lansarea Amstel 0.0% are loc după doi ani de creștere a segmentului berilor fără alcool. Potrivit datelor Asociației Berarii României pentru 2025, categoria a crescut cu 10% față de anul anterior și a ajuns la aproximativ 7% din piața berii.

În 2024, cererea pentru berile 0.0% a crescut cu 15%, potrivit informațiilor incluse în comunicatul companiei. Evoluția indică o orientare tot mai pronunțată a consumatorilor către alternativele fără alcool.

Amstel a intrat pe piața locală în 2025

Brandul Amstel a fost lansat în România în 2025, sub platforma de comunicare „Prietenii sunt la un Amstel distanță”.

Potrivit HEINEKEN, Amstel a înregistrat cea mai de succes lansare de marcă din categoria berii la nivel european în 2025, conform datelor NielsenIQ.

Afirmația se bazează pe vânzările mărcilor nou lansate în categoria bere în 2025, raportate de producători din 18 piețe: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elveția și Regatul Unit.

Lansarea face parte din strategia de sustenabilitate a grupului

Lansarea Amstel 0.0% se înscrie și în strategia globală de sustenabilitate a HEINEKEN, „Brew a Better World 2030”. Printre direcțiile acesteia se numără promovarea consumului responsabil și dezvoltarea unor opțiuni 0.0% relevante, vizibile și accesibile consumatorilor adulți.

Prin extinderea portofoliului, compania urmărește să crească disponibilitatea și vizibilitatea categoriei, fără compromisuri în privința gustului sau a experienței sociale.

HEINEKEN România are trei fabrici locale

HEINEKEN este prezentă în România din 2003 și oferă un portofoliu divers de mărci locale și internaționale de bere și cidru. Potrivit companiei, majoritatea produselor sunt fabricate în cele trei fabrici locale, din Craiova, Ungheni, județul Mureș, și Miercurea Ciuc.

Compania are aproximativ 1.000 de angajați în România și se aprovizionează de la furnizori locali cu peste 70% din ingredientele folosite. HEINEKEN România afirmă că este dedicată agendei sale de sustenabilitate, „Brew a Better World – Raise The Bar 2030”.

HEINEKEN, prezentă în peste 70 de țări

HEINEKEN se prezintă drept „The World’s Pioneering Beer Company” și este un grup internațional activ în dezvoltarea și promovarea mărcilor de bere și cidru premium și fără alcool. Brandul Heineken este marca principală a portofoliului, care cuprinde peste 340 de mărci internaționale, regionale, locale și de specialitate.

Grupul are peste 85.000 de angajați și urmărește să creeze experiențe care încurajează oamenii să petreacă timp împreună. Potrivit companiei, viziunea sa este de a modela viitorul berii și al categoriilor conexe, prin dezvoltarea mărcilor, inovație și investiții pe termen lung, alături de disciplină operațională și gestionarea eficientă a costurilor.

Prin programul „Brew a Better World”, sustenabilitatea este integrată în activitatea companiei. HEINEKEN are o prezență geografică echilibrată, cu poziții de lider atât pe piețele dezvoltate, cât și pe cele emergente, și operează fabrici de bere, malțării, unități de producție a cidrului și alte facilități în peste 70 de țări.