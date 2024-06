Grăsimea care îți poate reduce riscul de moarte timpurie / Acest ulei este, de asemenea, bogat în acid oleic, care poate scădea colesterolul și reduce inflamația

Există mai mulți factori care pot influența cât de mult trăiești. Persoanele care fac exerciții fizice se pot aștepta să trăiască mai mult, deoarece este mai puțin probabil să sufere de pierderi musculare legate de vârstă, dureri articulare și oboseală. Să dormi suficient, să bei cu moderație (sau să nu bei deloc) și să nu fumezi influențează, de asemenea, longevitatea ta. Și, bineînțeles, menținerea unei diete bune este esențială, transmite publicația Health Digest.

Consumul anumitor alimente vă poate ajuta să trăiți mai mult – așa cum spune vechea zicală, ești ceea ce mănânci. Dieta americană este, de obicei, bogată în grăsimi saturate, ceea ce vă poate crește riscul de deces prematur, potrivit unei meta-analize din 2021 din Clinical Nutrition. Ceea ce este minunat este că vă puteți reduce riscul de deces prin creșterea grăsimilor mononesaturate din dieta dvs. Grăsimile polinesaturate vă îmbunătățesc și mai mult longevitatea, reducându-vă riscul de mortalitate din toate cauzele. Dar unde le puteți găsi? Uleiul de in este o sursă sănătoasă de grăsimi mononesaturate și polinesaturate despre care studiile spun că vă poate reduce riscul de deces prematur.

Grăsimile sănătoase din uleiul de semințe de in

O lingură de ulei de semințe de in furnizează 7,2 grame de acid alfa-linolenic (ALA), ceea ce reprezintă de peste patru ori cantitatea zilnică recomandată. A avea mai mult ALA în alimentație prin alimente precum uleiul de in poate reduce riscul de deces timpuriu, potrivit unui articol publicat în 2021 în The BMJ. De asemenea, vă puteți reduce riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare și a bolilor coronariene. Cu cât mai mult ALA, cu atât mai bine. „În analiza doză-răspuns, o creștere de 1 g/zi a aportului de ALA a fost asociată cu un risc cu 5% mai mic de mortalitate din toate cauzele și de boli cardiovasculare”, relatează The BMJ.

Uleiul de semințe de in este, de asemenea, bogat în acid oleic, care este un acid gras omega-9 care ar putea scădea colesterolul și reduce inflamația. Un articol din 2023 din Nutrients a spus că acidul oleic controlează proteinele care promovează inflamația și activează proteinele antiinflamatorii. De asemenea, poate fi transformat în oleoiletanolamidă, care vă poate regla pofta de mâncare.

Mai mult, acidul oleic ar putea juca un rol în controlul rezistenței la insulină și al diabetului de tip 2 prin activarea genelor care ajută la oxidarea grăsimilor, conform unui articol din 2020 din Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders.

Uleiul de semințe de in conține, de asemenea, acid gras omega-6 sănătos

Un alt lucru grozav la uleiul de semințe de in este că are și 1,9 grame de acid linoleic, care este un acid gras omega-6. Acizii grași omega-6 ajută la funcționarea celulelor. Aceștia pot fi dăunători în cantități mari dacă nu consumați suficient omega-3 – unele alimente, cum ar fi chipsurile de porumb, sunt bogate în omega-6, dar sărace în omega-3. O dietă cu un raport ridicat între omega-6 și omega-3 este de obicei asociată cu inflamația, în special în ceea ce privește uleiurile din semințe rafinate, conform unui articol din 2021 din Missouri Medicine. Din fericire, acest lucru nu este ceva de care trebuie să vă faceți griji atunci când vine vorba de uleiul de in.

Semințele de in au un raport ridicat între omega-3 și omega-6, ceea ce înseamnă că există mai multe omega-3 decât omega-6. Desigur, nu înseamnă că toți omega-6 sunt răi. Potrivit unei analize din 2019 din Circulation, persoanele care au avut o dietă bogată în acid linoleic au avut un risc cu 22% mai mic de deces cardiovascular. De asemenea, au avut riscuri mai mici de boli cardiovasculare și de accident vascular cerebral ischemic. Desigur, veți dori să asociați uleiul de in cu fructe sau legume pentru a menține o dietă echilibrată, deoarece nu oferă vitamine sau minerale.