Vremea neobișnuit de rece din ultimele zile a produs pagube însemnate în mai multe zone agricole din țară, afectând culturile aflate deja în stadii avansate de vegetație. Printre fermierii care se confruntă cu efectele înghețului se numără și Bogdan Lerescu, fondatorul Safala Organic Farm.

„Sigur, ca la toată lumea”, a menționat el, referindu-se la impactul resimțit la nivel național. Pe terenurile sale, temperaturile scăzute au afectat în special culturile de alun.

„Au înghețat mugurii de rod la alun, și probabil și primele frunze care au reușit să se deschidă”, a declarat fermierul pentru G4Food.

În fața înghețului târziu, Bogdan Lerescu recunoaște că nu a avut soluții viabile de protecție. „Nu, nu am avut ce să facem… N-am avut nicio soluție”, a precizat el. Este pentru prima oară când ferma sa trece printr-un episod atât de sever. „A mai fost și anul trecut un val de frig, dar cumva nu intrase în vegetație și a fost ok, a fost mai devreme, în aprilie”, a menționat el.

„Problema a fost cu înghețul târziu care a distrus mugurii de rod care deja erau formați”

În cazul alunului, înflorirea are loc iarna, însă problema din acest an nu a fost legată de această etapă. „Înflorirea a fost ok, problema a fost cu înghețul târziu care a distrus mugurii de rod care deja erau formați”.

Fermierul avertizează că și alte culturi ar fi fost afectate grav, în special cele timpurii, precum caișii și cireșii. „Pentru majoritatea fermierilor cred că a fost greu, mai ales cei cu culturi timpurii… cred că acolo a fost mult mai nasol, pentru că înfloresc mai repede și i-a afectat mai mult.”

În ceea ce privește impactul asupra producției, prognozele nu sunt optimiste. „Mi-e greu să spun cum o să influențeze asta producția pe termen lung. Probabil vor fi scăderi semnificative anul ăsta față de anii trecuți”, a remarcat Bogdan Lerescu.

(articolul continuă mai jos) Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

Deși anii trecuți nu au adus producții mari, în 2025 exista speranța pentru o recoltă mai consistentă. „Anul acesta așteptam să fie niște cantități mai serioase. Probabil că n-o să mai fie”, a concluzionat el. Episodul de vreme rece din această primăvară readuce în discuție vulnerabilitatea culturilor agricole în fața schimbărilor climatice bruște.

Fermierii ca Bogdan Lerescu trag un semnal de alarmă și speră că astfel de evenimente nu vor deveni o normă. Până atunci, rămâne incertitudinea privind producția din acest an și nevoia tot mai mare de soluții viabile pentru protejarea culturilor în fața fenomenelor extreme.

Sursa foto: Facebook Safala Organic Farm