AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), prin Centrul său de Formare Profesională, EduPro, organizează pe 15 octombrie 2026, în București (JW Marriott Bucharest Grand Hotel) cea de-a doua ediție a EduPro Summit – un eveniment care aduce în același spațiu educația, mediul de business și instituțiile, pentru a deschide conversația despre una dintre provocările esențiale pentru viitorul României: cum dezvoltăm oamenii și competențele de care economia are nevoie, astăzi și în viitor?

Într-o piață a muncii aflată într-o transformare accelerată de tehnologie, inteligență artificială și schimbarea modelelor de lucru, dezvoltarea talentului trebuie privită ca un proces care începe în educație și continuă pe tot parcursul vieții profesionale.

Pe de o parte, EduPro Summit #2 aduce în prim-plan educația și învățământul dual, inspirat de modelul german, bazat pe o legătură strânsă între școală și companie, cu țelul de a alinia formarea profesională la nevoile reale ale pieței muncii. Un sistem educațional relevant pentru economie presupune parteneriate solide între instituțiile de învățământ și companii, astfel încât tinerii să dobândească nu doar cunoștințe, ci și competențe aplicate și experiență practică.

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Pe de altă parte, Summitul inițiază discuția despre formarea continuă și dezvoltarea profesională a angajaților. Într-o economie cu un ritm accelerat, învățarea nu se încheie odată cu absolvirea. Companiile au un rol important în dezvoltarea oamenilor, prin programe de upskilling și reskilling, oportunități de evoluție profesională și investiții în adaptarea angajaților la noile realități ale muncii.

Un ecosistem de talent durabil înseamnă însă mai mult decât competențe. Înseamnă și capacitatea oamenilor de a rămâne sănătoși, motivați și performanți pe termen lung. De aceea, investițiile companiilor în oameni, implicit în wellbeingul/ bunăstarea angajaților, devin parte integrantă din discuția despre viitorul muncii.

Prin EduPro Summit #2, AHK România creează o platformă de dialog și colaborare pentru cei care pot contribui la dezvoltarea acestui ecosistem – de la reprezentanți ai educației și formării profesionale până la mediul de business și factorii instituționali.

Pentru că un ecosistem de talent durabil se construiește de la școală până la primul loc de muncă și de-a lungul întregii cariere. Iar investiția în oameni este, în cele din urmă, o investiție în competitivitatea și viitorul economiei României.

Detalii

Dat ă: 15 octombrie 2026

Oră: 09:30-16:30

Locație: JW Marriott Bucharest Grand Hotel (Calea 13 Septembrie, nr. 90, București)

Regim lingvistic: română-engleză, cu traducere simultană

Înregistrare:

https://crm.ahkrumaenien.ro/EventOnline/Event.aspx?contextId=8A8A3B068D1B5A4A5B46F494BD618A11&event=0xB2EC8986EDFD4B7CBC41B54D0501F4B3

Condiții de participare: Taxă de participare: 89 EUR + TVA/ persoană

Scutiți de plata taxei de participare sunt reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai instituțiilor de învățământ și ai presei.

www.ahkrumaenien.ro/ro/ahk-veranstaltungen-2026/edupro-summit-2

Despre organizator: AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană)

Înființată în septembrie 2002, AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane în România și numără peste 700 de companii membre. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România sprijină companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este, în același timp, un partener de încredere pentru companiile românești interesate de piața germană.

Prin Centrul de Formare Profesională, EduPro, AHK România se implică activ în formarea și perfecționarea profesională precum și în implementarea, dezvoltarea și promovarea sistemului de învățământ profesional dual, după modelul german, în România.

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