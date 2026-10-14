EduPro Summit #2: Education that works / Deschidem conversația despre educație, competențe și un ecosistem de talent durabil pentru România (P)

14 oct. 2026, Comunicate de presă
EduPro Summit #2: Education that works / Deschidem conversația despre educație, competențe și un ecosistem de talent durabil pentru România (P)
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), prin Centrul său de Formare Profesională, EduPro, organizează pe 15 octombrie 2026, în București (JW Marriott Bucharest Grand Hotel) cea de-a doua ediție a EduPro Summit – un eveniment care aduce în același spațiu educația, mediul de business și instituțiile, pentru a deschide conversația despre una dintre provocările esențiale pentru viitorul României: cum dezvoltăm oamenii și competențele de care economia are nevoie, astăzi și în viitor? 

Într-o piață a muncii aflată într-o transformare accelerată de tehnologie, inteligență artificială și schimbarea modelelor de lucru, dezvoltarea talentului trebuie privită ca un proces care începe în educație și continuă pe tot parcursul vieții profesionale. 

Pe de o parte, EduPro Summit #2 aduce în prim-plan educația și învățământul dual, inspirat de modelul german, bazat pe o legătură strânsă între școală și companie, cu țelul de a alinia formarea profesională la nevoile reale ale pieței muncii. Un sistem educațional relevant pentru economie presupune parteneriate solide între instituțiile de învățământ și companii, astfel încât tinerii să dobândească nu doar cunoștințe, ci și competențe aplicate și experiență practică. 

- articolul continuă mai jos -

Pe de altă parte, Summitul inițiază discuția despre formarea continuă și dezvoltarea profesională a angajaților. Într-o economie cu un ritm accelerat, învățarea nu se încheie odată cu absolvirea. Companiile au un rol important în dezvoltarea oamenilor, prin programe de upskilling și reskilling, oportunități de evoluție profesională și investiții în adaptarea angajaților la noile realități ale muncii. 

Un ecosistem de talent durabil înseamnă însă mai mult decât competențe. Înseamnă și capacitatea oamenilor de a rămâne sănătoși, motivați și performanți pe termen lung. De aceea, investițiile companiilor în oameni, implicit în wellbeingul/ bunăstarea angajaților, devin parte integrantă din discuția despre viitorul muncii.  

Prin EduPro Summit #2, AHK România creează o platformă de dialog și colaborare pentru cei care pot contribui la dezvoltarea acestui ecosistem – de la reprezentanți ai educației și formării profesionale până la mediul de business și factorii instituționali.  

Pentru că un ecosistem de talent durabil se construiește de la școală până la primul loc de muncă și de-a lungul întregii cariere. Iar investiția în oameni este, în cele din urmă, o investiție în competitivitatea și viitorul economiei României. 

Detalii 

  • Dată: 15 octombrie 2026 
  • Oră: 09:30-16:30 
  • Locație: JW Marriott Bucharest Grand Hotel (Calea 13 Septembrie, nr. 90, București) 
  • Regim lingvistic: română-engleză, cu traducere simultană 
  • Înregistrare:

https://crm.ahkrumaenien.ro/EventOnline/Event.aspx?contextId=8A8A3B068D1B5A4A5B46F494BD618A11&event=0xB2EC8986EDFD4B7CBC41B54D0501F4B3 

  • Condiții de participare:  Taxă de participare: 89 EUR + TVA/ persoană 

Scutiți de plata taxei de participare sunt reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai instituțiilor de învățământ și ai presei.  

www.ahkrumaenien.ro/ro/ahk-veranstaltungen-2026/edupro-summit-2  

Despre organizator: AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană) 

Înființată în septembrie 2002, AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane în România și numără peste 700 de companii membre. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România sprijină companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este, în același timp, un partener de încredere pentru companiile românești interesate de piața germană.  

Prin Centrul de Formare Profesională, EduPro, AHK România se implică activ în formarea și perfecționarea profesională precum și în implementarea, dezvoltarea și promovarea sistemului de învățământ profesional dual, după modelul german, în România. 

Mai multe informații găsiți pe www.ahkrumaenien.roNe găsiți de asemenea pe rețelele sociale, pe Facebook, YouTube și LinkedIn. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Recomandări
Mediafax
STENOGRAME EXPLOZIVE: Un milion de euro pentru promovarea lui Georgescu pe TikTok! Cum a fost deturnată campania lui Ciucă
G4Media
EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Uleiul de măsline intră sub un CONTROL STRICT! Ce măsură a fost introdusă?!
Mediafax Spania
Trucul etichetelor galbene folosite la peste 170 de produse din supermarketuri!
CSID
Ce NU trebuie să facă creștinii de Sfânta Parascheva. Se spune că aceste lucruri aduc ghinion pe 14 octombrie
CSID
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Cu ce se ocupă fostul premier pentru a câștiga bani în plus

Cele mai noi articole

VIDEO | Șprițul, apărat de Cezar Ioan în fața „puriștilor” vinului / „Este o eroare să îl respingem. Obiceiul nu este exclusiv românesc”
VIDEO | Șprițul, apărat de Cezar Ioan în fața „puriștilor” vinului / „Este o eroare să îl respingem. Obiceiul nu este exclusiv românesc”
Un dovleac de aproape 1,5 tone ar putea stabili un nou record mondial/ În ce condiții se poate cultiva un asemenea bostan gigant/ Cultivatorul Ron Wallace;SUA: „Este cu adevărat masiv, a fost o plăcere să-l cresc”
Un dovleac de aproape 1,5 tone ar putea stabili un nou record mondial/ În ce condiții se poate cultiva un asemenea bostan gigant/ Cultivatorul Ron Wallace;SUA: „Este cu adevărat masiv, a fost o plăcere să-l cresc”
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
Cum să mănânci 30 de produse vegetale pe săptămână. E mai simplu decât crezi și îți va reduce și cheltuielile. Bonus: meniu cu 50 de legume, fructe, semințe și nuci
VIDEO | E antrenoare personală de fitness, dar își dorește să fie primită în structura de pompieri. Cerasela Pașa: „A fi fit nu înseamnă doar să slăbești, ci să ai forță, rezistență, coordonare și un corp funcțional”
VIDEO | E antrenoare personală de fitness, dar își dorește să fie primită în structura de pompieri. Cerasela Pașa: „A fi fit nu înseamnă doar să slăbești, ci să ai forță, rezistență, coordonare și un corp funcțional”
60 de fermieri și-au unit forțele și au exportat împreună 2.700 de tone de ovăz în Olanda / Cum au reușit să ocolească intermediarii
60 de fermieri și-au unit forțele și au exportat împreună 2.700 de tone de ovăz în Olanda / Cum au reușit să ocolească intermediarii