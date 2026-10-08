Divinul moldovenesc, prezentat în premieră la Ro-Wine. Exporturile au crescut cu aproape 80% în 2026

08 oct. 2026, Retail
Divinul moldovenesc, prezentat în premieră la Ro-Wine. Exporturile au crescut cu aproape 80% în 2026
Foto: Envato Elements
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Divinul, distilatul de vin învechit în butoaie de stejar și unul dintre produsele emblematice ale Republicii Moldova, va fi prezentat în cadrul Festivalului Internațional Ro-Wine, organizat între 9 și 11 octombrie, la București. Exporturile de Divin îmbuteliat au crescut cu aproape 80% în primele opt luni din 2026, depășind 1,8 milioane de litri.

Salonul principal al ediției de toamnă a Festivalului Internațional Ro-Wine, găzduită de Fratelli Studios din București, este dedicat Divinului. Publicul va putea descoperi produse de la 11 crame din Republica Moldova și va avea acces la un masterclass susținut de un somelier.

Divinul este o băutură spirtoasă obținută exclusiv din distilat de vin, învechit în contact cu lemnul de stejar timp de cel puțin trei ani. Distilatul este produs prin distilarea vinului sec obținut din struguri cultivați în arealul vitivinicol delimitat al Republicii Moldova.

„Ne bucurăm să prezentăm publicului din România Divin, un produs emblematic și de importanță majoră pentru vinificația din Republica Moldova. Acest produs ne plasează în primii cinci producători de distilate de vin din lume, lucru cu care ne mândrim”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul general al Oficiului Național al Viei și Vinului din Republica Moldova.

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Exporturile de Divin îmbuteliat au crescut cu aproape 80%

Exporturile de Divin îmbuteliat din Republica Moldova au ajuns la 1,81 milioane de litri în primele opt luni din 2026, față de aproximativ un milion de litri în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor comunicate de Oficiul Național al Viei și Vinului.

În valoare, exporturile au crescut cu 66%, de la 9,1 milioane de dolari la peste 15 milioane de dolari. Totodată, produsele îmbuteliate au ajuns să reprezinte peste 40% din totalul exporturilor de Divin, potrivit aceleiași surse.

Ucraina este principala piață externă pentru Divinul îmbuteliat din Republica Moldova, absorbind aproximativ 60% din valoarea exporturilor. Produsele ajung și în România, Estonia, Germania, Israel, Statele Unite și Nigeria.

România, principala piață pentru vinurile moldovenești

România rămâne principala destinație de export pentru vinurile din Republica Moldova. În 2025, livrările către piața românească au avut o valoare de aproximativ 45 de milioane de dolari, conform datelor Oficiului Național al Viei și Vinului și ale Serviciului Vamal din Republica Moldova.

Aproximativ 70 de crame moldovenești sunt prezente pe piața din România, iar participarea la evenimente de profil precum Ro-Wine oferă producătorilor ocazia de a-și prezenta produsele și de a intra în contact cu publicul și profesioniștii din industria vinului.

Ro-Wine, festival dedicat vinurilor și gastronomiei

Festivalul Internațional Ro-Wine reunește crame din România, Europa și alte regiuni viticole ale lumii, alături de selecții gastronomice, masterclass-uri și evenimente speciale dedicate culturii vinului.

Ediția de toamnă din 2026 se desfășoară între 9 și 11 octombrie, la Fratelli Studios, în București. Salonul dedicat Divinului aduce în prim-plan un produs tradițional al Republicii Moldova, într-un moment în care exporturile sale înregistrează o creștere semnificativă.

Despre Wine of Moldova

Brandul național „Wine of Moldova” este administrat de Oficiul Național al Viei și Vinului, instituție care contribuie la dezvoltarea și promovarea sectorului vitivinicol din Republica Moldova. Activitatea sa vizează creșterea competitivității produselor vinicole, promovarea autenticității acestora și consolidarea prezenței lor pe piețele externe.

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