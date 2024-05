Cele mai bune și cele mai proaste sosuri de salată pentru cei care doresc să slăbească, potrivit dieteticienilor

Salata este o masă recomandată pentru atunci când încerci să slăbești, deoarece tinde să fie mai săracă în calorii și conține o mulțime de nutrienți. Dar să recunoaștem: nu este nimic mai rău decât o salată plictisitoare sau uscată. Este nevoie de un dressing delicios pentru a adăuga umezeală și aromă verdețurilor. În plus, grăsimile din dressing ajută organismul să absoarbă nutrienții din salată. Există trucuri pentru a alege cel mai bun dressing de salată atunci când dorești să pierzi în greutate, transmite publicația Eating Well.

„În cele din urmă, trebuie să creați un deficit de calorii pentru a pierde în greutate și, cu siguranță, există unele opțiuni de dressing care sunt mai bogate în calorii decât altele”, spune Lauren Harris-Pincus, dietetician și autoare a cărții „The Protein-Packed Breakfast Club”.

Acestea sunt, în general, unele dintre cele mai bune și cele mai proaste dressinguri dacă încercați să pierdeți în greutate:

Cele mai bune dressinguri pentru salată pentru cei care doresc să slăbească

Dressinguri pe bază de iaurt

„Dressingurile pe bază de iaurt vă oferă ce e mai bun din ambele lumi, deoarece sunt cremoase, dar și sărace în calorii”, spune Charlotte Martin, dietetician.

Vinegretă

De obicei, nu poți da greș cu o vinegretă, deoarece are foarte puține ingrediente și are un gust minunat. Martin spune: „Are o notă de dulceață cu puțin sau deloc zahăr adăugat și este plină de grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă”. În plus, lipsa zahărului poate fi bună pentru cei care caută să piardă în greutate în special, precum și pentru cei care urmează planuri de dietă cu conținut scăzut de zahăr și carbohidrați.

Ulei de măsline și lămâie

Deși nu este în totalitate un „dressing”, tot contează. Uleiul de măsline este plin de grăsimi sănătoase care vă protejează inima și este plăcut și răcoritor atunci când este asociat cu lămâie și puțină sare și piper.

Cele mai proaste dressinguri de salată pentru cei care doresc să slăbească

Caesar

Există un motiv pentru care veți găsi salata Caesar listată în aproape fiecare meniu din America: „Dressingurile Caesar sunt atât de gustoase și asta datorită conținutului ridicat de grăsimi. Totuși, acestea pot ajunge la aproape de 20 de grame de grăsime pe o porție de două linguri”, spune Martin. Grăsimea mare provine și din grăsimi nesănătoase, așa că nu este același efect pe care l-ai obține dacă ai savura ulei de măsline peste spanac. În plus, este bogat în calorii și sodiu, ceea ce poate avea un impact negativ asupra eforturilor de pierdere în greutate.

Dressing Thousand Island sau franțuzesc

Martin spune: „Thousand Island este un dressing pe care probabil ar trebui să îl evitați. Este cunoscut pentru că are un conținut ridicat de sodiu și zahăr adăugat, iar zahărul este adesea listat în partea de sus a listei de ingrediente.”

Același lucru este valabil și pentru dressingul franțuzesc. „Ca și dressingul Thousand Island, este plin de zahăr adăugat și are zahărul în capul listei de ingrediente”, adaugă Martin.

Dressingul pe bază de brânză albastră

„Dressingurile cremoase mai bogate în grăsimi și mai calorice, cum ar fi Caesar, blue cheese sau ranch, conțin aproximativ 110-120 de calorii și 12 g de grăsime la 2 linguri, ceea ce este aproape dublu față de unele vinegrete”, spune Harris-Pincus.