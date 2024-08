Karkadé sau ceai de hibiscus, un ceai pe care îl beau de secole numeroase populații din Africa, dar și de pe alte continente, și asupra căruia știința și-a îndreptat în ultimii ani atenția. Nu fără rezultate, pentru că cercetările, abia la început, încep să confirme toate beneficiile cunoscute până acum din experiența empirică a celor care îl consumă. Probabil că nu e întâmplător faptul că îl beau de secole inclusiv cei care traversează deșertul organizați în caravane.

Arbustul de hibiscus crește în zonele cu climă caldă, din Africa până în Asia dar și în zone din America de sud. Este originar din Africa și se spune că de acolo a migrat ajuns inițial în Caraibe, apoi în Asia în secolul al XVI- lea și al XVII-lea. S-a adaptat foarte bine în India, Tailanda, Hawai, iar de aici a migrat spre Americi, găsindu-și un climat prielnic în Mexic.

Are un gust foarte plăcut, dulce acrișor, care aduce cu cel de mere și are potențiale beneficii la nivel cardiovascular și hepatic, scrie medicalnewstoday.com . Totodată, hidratează și revigorează. Sunt necesare încă studii pentru a-i înțelege mai bine efectele, dar primele rezultate sunt deja promițătoare. Are și potențiale riscuri, în cazuri limitate.

Există două varietăți distincte, care de regulă apar în ceaiurile de hibiscus din comert: Hibiscus sabdarigga și Hibiscus rosasinensis.

Ca o dovadă a largii sale răspândiri, ceaiul de hibiscus are nume diferite în funcție de zona geografică și limba locului: în afară de karkadé, așa cum îi spun egiptenii, mai este numit lemonbush, Guinea sorrel, oseille rouge, flor de Jamaica, bisap, agria, zobo, sereni, și probabil lista nu e completă.

Mai jos o serie de beneficii pe care știința începe să le scoată la iveală.

Scăderea tensiunii arteriale

Un reviw din 2020 a șapte studii anterioare a concluzionat că ceaiul de hibiscus a redus semnificativ tensiunea arterială. Aceasta a inclus atât tensiunea arterială sistolică, cât și cea diastolică. Cercetarea se referă exclusiv la specia H. sabdarigga.

Scăderea colesterolului „rău” LDL

În 2021, un alt review a 39 de studii anterioare a evidențiat dovezi că ceaiul de H. rosasinensis poate ajuta la ținerea sub control a nivelului de colesterol. Aceasta este varietatea cel mai des întâlnită în produsele comerciale de ceai de hibiscus.

Autorii metastudiului au definit concentrația de hibiscus din ceaiul făcut în casă ca teoretic suficientă pentru a avea efecte anti-colesterol.

Un alt reviw din 2020 constata, de asemenea, că ceaiul de hibiscus ar putea reduce lipoproteinele cu densitate mică (LDL), sau colesterolul „rău”. Însă nu pare să reducă semnificativ nivelul total al colesterolului, ci doar să îl țină sub control să nu crească.

Reducerea nivelului glicemiei

Pe lângă scăderea colesterolului LDL, același review din 2020 a constatat că ceaiul de H. sabdariffa a redus semnificativ nivelul glicemiei preprandiale, pe nemâncate – cantitatea de zahăr din sânge după ce o persoană nu a mâncat peste noapte. Glicemia pe nemâncate este un test pe care medicii îl folosesc pentru a determina dacă o persoană ar putea avea diabet.

Dar și celălalt review, 2021 a găsit dovezi că H. rosasinensis are efecte anti-diabetice și poate ajuta la controlul diabetului.

Gestionarea greutății

Un alt meta studiu din 2023 a examinat cercetările privind efectele H. sabdariffa în combinație cu alte extracte din plante. Autorii au găsit unele dovezi care sugerează că ceaiul de hibiscus asociat cu alte plante poate induce pierderea în greutate atât la persoanele fără afecțiuni de sănătate, cât și la persoanele cu obezitate.

Cercetătorii sugerează că ar putea fi un instrument util în tratamentul sindromului metabolic, care este un grup de condiții care cresc riscul de diabet de tip 2, accident vascular cerebral și boală coronariană.

Cercetătorii însă subliniază că acestea sunt rezultate preliminare și că sunt necesare mai multe studii pentru a confirma dacă ceaiul de hibiscus exercită o acțiune eficientă împotriva obezității sau a sindromului metabolic.

Echilibrul hormonal

În medicina tradițională mexicană, unul dintre utilizările H. rosasinensis vizează tratarea sindromului premenstrual (SPM), un grup de simptome care pot apărea înaintea menstruației la femei. De asemenea, hibiscusul este folosit și pentru ameliorarea simptomele menopauzei.

Suntem încă în aceeași situație a studiilor încă deficitare. Dar este știut că ceaiul de hibiscus conține fitoestrogeni, substanțe chimice care acționează ca estrogenul în organism și pot influența metabolismul hormonal.

Valoarea nutritivă a ceaiului de hibiscus

Ceaiul de hibiscus pur nu conține cofeină și nu aduce niciun aport de calorii. Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA), 237 de grame de ceai de hibiscus conțin, de asemenea, urme de minerale, cum ar fi:

calciu

magneziu

fosfor

potasiu

Dar motivul pentru care hibiscusul a atras atenția în cercetările medicale se datorează conținutului său de polifenoli.

Polifenolii sunt un grup mare de substanțe chimice cu proprietăți antioxidante. Aceștia apar în mod natural în multe alimente, dar sunt prezenți în cantități deosebit de mari în hibiscus.

Efectele secundare și riscuri ale ceaiului de hibiscus

Studiile clinice examinate în cadrum review-urilor amintite nu au scos la iveală efecte secundare ale ceaiului de hibiscus. Însă acest fapt nu înseamnă că ele nu pot, totuși, exista.

La unele persoane, ceaiul de hibiscus poate provoca disconfort gastric sau gaze. Există, apoi, și alergii la hibiscus, însă cazurile sunt foarte rare.

De asemenea, ceaiul de hibiscus poate interacționa cu mai multe medicamente, inclusiv acetaminofen și hidroclorotiazidă, care este un diuretic. Deoarece hibiscusul conține fitoestrogeni, este posibil să interfereze și cu medicamentele hormonale, cum ar fi pilula contraceptivă. Însă nu există încă studii pe subiect.

Persoanele care iau medicamente sau care au alte afecțiuni de sănătate ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma ceai de hibiscus. La fel și femeile însărcinate.

Unele studii mai vechi pe animale au evidențiat un potențial efect negativ asupra ficatului al H. sabdariffa, dar doar în cantități foarte mari și consumat timp îndelungat.

Totodată, este indicat să consulte medicul și persoanele cu tensiunea arterială tendențial mică, înainte să bea ceai de hibiscus, cu potențial hipotensiv.