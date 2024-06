Ce soluție a găsit un fermier american din Iowa să scape de datorii: a montat turbine eoliene pe terenul său agricol

2024 nu se preconizează a fi un an bun pentru fermieri, Departamentul Agriculturii din SUA prognozând o scădere cu 25% a profiturilor. Dar unii fermieri din Iowa au găsit o soluție pentru a-și compensa pierderile: turbinele eoliene, arată un reportaj CBS News.

Evie Haupt, în vârstă de 75 de ani, are trei turbine la ferma sa din Iowa Centrală. Ea spune că turbinele îi aduc în jur de 35.000 de dolari pe an, sumă care crește în fiecare an odată cu inflația.

Pentru fermierii în dificultate, această sumă face diferența între păstrarea fermei de familie și pierderea acesteia, pe măsură ce agricultura devine mai instabilă din cauza schimbărilor climatice. Fiecare turbină ocupă mai puțin de un hectar.

Haupt spune că banii generați de turbinele eoliene au ajutat-o să reducă semnificativ datoriile fermei rămase în urma decesului soțului.

În urmă cu două decenii, în Iowa existau doar câteva sute de turbine eoliene. În prezent, există peste 6.000 care produc aproximativ 60% din energia electrică produsă în acest stat, potrivit Administrației americane pentru informații energetice.

Reducerea emisiilor de carbon generate de producția actuală de energie eoliană din SUA este echivalentă cu scoaterea din circulație a 73 de milioane de mașini, potrivit Departamentului american al Energiei. La nivel național, peste 70 000 de turbine alimentează aproximativ 10% din rețeaua electrică a SUA.

Avocata Kathy Law, fiică și soție de fermieri, a contribuit la amplasarea a aproape jumătate din turbinele eoliene din Iowa.

“Având în vedere trecutul meu de fermieră, cred că pot vorbi ca ei și pot purta discuții cu proprietarii de terenuri care sunt interesați să aibă turbine eoliene pe proprietatea lor”, a declarat Law.