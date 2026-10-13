Cât cheltuie lunar o familie cu doi copii DOAR pentru mâncare / Bugetul poate exploda dacă mănâncă în oraș sau alege produse premium

13 oct. 2026, Articole / Reportaje
Cât cheltuie lunar o familie cu doi copii DOAR pentru mâncare / Bugetul poate exploda dacă mănâncă în oraș sau alege produse premium
Foto Dreamstime
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O familie formată din doi adulți și doi copii de vârstă școlară poate avea nevoie de aproximativ 3.000 de lei pe lună pentru alimente, potrivit unei estimări publicate de Observatorul Prahovean, într-o analiză despre costul vieții în Ploiești. Bugetul include fructe, legume, lactate, carne, produse de bază și pachetele pentru școală și presupune că majoritatea meselor sunt pregătite acasă.

Cât cheltuiește o familie de patru persoane pe alimente

Potrivit analizei Observatorului Prahovean, bugetul alimentar estimat pentru o familie cu doi copii ajunge la aproximativ 3.000 de lei lunar, echivalentul a circa 100 de lei pe zi pentru toate cele patru persoane.

Suma trebuie să acopere mesele zilnice, pachetele pentru școală, fructele, legumele, lactatele, carnea și celelalte produse alimentare de bază.

Estimarea presupune că familia își planifică cumpărăturile și pregătește acasă majoritatea meselor, iar comenzile de mâncare și mesele la restaurant sunt ocazionale. Dacă membrii familiei cumpără frecvent mâncare gata preparată sau copiii au meniuri speciale, cheltuielile pot fi mai mari.

Publicația precizează că suma de 3.000 de lei este o estimare pentru scenariul analizat, nu rezultatul unui coș alimentar complet, verificat în supermarketurile din Ploiești în octombrie 2026.

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De ce diferă bugetul alimentar de costul unui coș de produse de bază

Într-o analiză publicată în 2025, Observatorul Prahovean estima la 1.200–1.500 de lei pe lună costul unui coș de produse alimentare de bază pentru o familie. Această sumă nu trebuie însă confundată cu bugetul total pe care o familie îl alocă mâncării pe parcursul unei luni.

Un coș de produse de bază include o selecție limitată de alimente necesare consumului zilnic. În schimb, bugetul alimentar al unei familii cu doi adulți și doi copii trebuie să acopere toate cumpărăturile făcute într-o lună: mesele pregătite acasă, alimentele pentru pachetele copiilor, fructele, legumele, lactatele, carnea și alte produse cumpărate în funcție de nevoile familiei. Suma cheltuită poate varia și în funcție de obiceiurile de consum, de frecvența cumpărăturilor, de produsele alese și de cât de des familia mănâncă în oraș sau comandă mâncare.

Cât costă toate cheltuielile unei familii din Ploiești

În aceeași analiză, Observatorul Prahovean estimează cheltuielile lunare ale unei familii cu doi adulți și doi copii care locuiește cu chirie într-un apartament cu trei camere.

Bugetul include 2.500 de lei pentru chirie, 650 de lei pentru întreținere, apă și încălzire, 280 de lei pentru energie electrică, 90 de lei pentru internet și televiziune și 50 de lei pentru gazele folosite la gătit.

La acestea se adaugă 650 de lei pentru transport, 450 de lei pentru școală, rechizite și activități, 400 de lei pentru haine și încălțăminte, 350 de lei pentru igienă și sănătate, 300 de lei pentru timpul liber și 400 de lei pentru cheltuieli neprevăzute.

În total, bugetul estimat ajunge la 9.120 de lei pe lună.

Calculul nu include vacanțe, tabere, meditații, rate pentru alte credite, achiziții de mobilier sau economii suplimentare. Potrivit publicației, valorile sunt orientative și nu reprezintă o medie statistică a cheltuielilor tuturor familiilor din Ploiești.

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