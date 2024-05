15 alimente pentru oameni care pot fi consumate în siguranță și de pisici

Căutați o gustare sănătoasă pentru pisica dumneavoastră? Din fericire, nu trebuie să căutați mai departe de cămară pentru a găsi alimente sigure pentru pisici pe care să le oferiți animalului dumneavoastră de companie, transmite BeChewy, publicația retailerului online de produse dedicate animalelor de companie Chewy.

Citiți mai departe pentru a descoperi ce alimente umane prietenoase cu felinele sunt recomandate de experți, astfel încât să puteți începe să vă hrăniți pisica și cu altceva în afară de hrana specială din comerț.

1. Somon

O sursă bună de proteine și de acizi grași omega-3, somonul poate fi un aliment delicios pentru acestea și se găsește adesea deja în hrana comercială pentru pisici, a declarat Dr. Tina Wismer, director medical din cadrul American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). În timp ce unele alimente umane prietenoase cu pisicile pot fi date acestora crude, asigurați-vă că îi dați numai somon gătit, a spus Wismer.

2. Spanac

Plin de vitamine și minerale, inclusiv vitaminele A, C și K, fier și calciu, spanacul poate fi o gustare sănătoasă pentru pisici, potrivit lui Wismer. Cu toate acestea, dacă pisica dumneavoastră are antecedente de pietre la vezica urinară din oxalat de calciu, ar trebui să evitați să îi dați spanac.

Diferite alimente pentru pisici includ, de asemenea, spanacul ca ingredient, datorită beneficiilor sale pentru sănătate.

3. Uleiuri de pește

Potrivit medicului veterinar Dr. Jeff Werber, uleiul de pește este un lucru care poate fi benefic pentru pisici. Cu o varietate de opțiuni, inclusiv somon și ulei de ficat de cod, uleiul de pește poate ajuta la prevenirea pielii uscate în timpul iernii și la menținerea sănătății blănii pisicii dumneavoastră pe tot parcursul anului.

4. Ouă

O altă sursă bună de proteine și vitamine B, ouăle sunt sigure pentru feline, a spus Wismer. Pentru a reduce riscul de boli transmise prin alimente, asigurați-vă că gătiți orice ouă pe care le dați pisicii dumneavoastră. De asemenea, ouăle pot fi găsite în multe alimente pentru pisici.

5. Pepene galben

Bogat în antioxidanți și beta-caroten, care ajută la menținerea sănătății pielii și a ochilor, pepenele galben este unul dintre cele câteva fructe sigure pentru pisici, potrivit lui Wismer.

6. Pui

Deoarece pisicile sunt carnivore și au nevoie de diete care conțin în principal carne (spre deosebire de câini, care sunt omnivori și pot trăi dintr-o varietate de alimente diferite). Orice tip de carne, precum cea de pui, este pe placul pisicilor.

O sursă bună de proteine slabe, puiul poate fi o alegere excelentă pentru pisica dumneavoastră, atâta timp cât este gătit bine și pielea, care poate fi grasă, este îndepărtată înainte de a i-l da pisicii, a spus Werber. Puiul este un alt ingredient care se găsește adesea în alimentele comerciale pentru pisici.

7. Banane

Bogate în potasiu și fibre solubile, bananele sunt o gustare sigură pentru pisici, potrivit lui Wismer. Deși bananele sunt un răsfăț sănătos, acestea (ca și toate elementele din această listă) nu ar trebui să reprezinte mai mult de zece procente din aportul zilnic de calorii al pisicii dumneavoastră, a adăugat ea.

8. Fulgi de ovăz

Sursă de energie și de vitamine B pentru animalul tău de companie, fulgii de ovăz sunt un alt aliment uman care poate fi găsit în alimentele comerciale pentru pisici, cum ar fi hrana uscată. Cu toate acestea, nu toate felinele îl vor plăcea.

9. Dovleac

Pisicile pot mânca dovleac? Dovleacul nu numai că este sărac în calorii și bogat în fibre, dar este și un tratament eficient pentru pisicile care suferă de scaune anormale. Poți încorpora dovleacul în dieta pisicii, deoarece este sigur și sănătos.

Suplimentele disponibile în comerț pentru pisici facilitează introducerea dovleacului în dieta felinei dumneavoastră.

10. Brânză

Pisicile sunt intolerante la lactoză sau pot suporta niște brânză din când în când? Dacă pisica ta se arată interesată de această hrană prietenoasă cu felinele, Wismer recomandă să o hrănești cu o brânză tare, cum ar fi Cheddar, Swiss sau Gouda. Aceste brânzeturi sunt bogate în calciu și proteine.

11. Pâine

O sursă bună de proteine și fibre, Werber a spus că unor pisici le place să se înfrupte din pâine, o hrană umană prietenoasă cu felinele.

12. Mere

Bogate în fibre și vitamina C, merele sunt un alt aliment pe care Werber spune că pisicile îl pot mânca, atâta timp cât sunt date fără coajă.

13. Afine

O sursă bună de vitaminele A și C, afinele pot fi găsite în unele alimente pentru pisici, cum ar fi hrana uscată fără cereale, iar unor feline le poate plăcea chiar să se înfrupte din afine congelate, a spus Wismer. După cum am menționat, veți dori să limitați cantitatea de dulciuri pe care le dați pisicii dumneavoastră în fiecare zi, chiar dacă sunt sănătoase.

„Limitați recompensele la 20 de calorii în fiecare zi, [ceea ce] ar însemna două lingurițe de somon sau pui fiert sau 25 de afine”, a spus Wismer.

14. Mazăre

Bogată în fibre, vitamina C și vitamina A, mazărea este o altă hrană umană sigură pentru pisici. Acestea se găsesc adesea în alimentele comerciale pentru pisici, dar pot fi date pisicii dumneavoastră congelate sau crude.

15. Curcan

O altă proteină slabă, curcanul este o gustare sigură pentru pisici.

Atunci când introduceți alimente noi pentru pisica dumneavoastră, trebuie să vă așteptați ca ea să aibă unele tulburări gastrointestinale, spune Werber. Dacă este vorba de o mâncare pe care nu a mai mâncat-o niciodată, este posibil ca organismul să nu fie obișnuit să o digere. Sfatul lui Werber? Oferiți-le o anumită varietate pentru a vedea ce le place și asigurați-vă că faceți totul cu moderație.