Un italian a renunțat la avocatură pentru a crea tablouri cu tractorul pe câmpurile agricole / I-a desenat pe Papa, Steve Jobs, Putin și Mickey Mouse / ”Plugul folosit în loc de pensulă îmi servește pentru a trimite mesaje fără a murdări fântânile sau a vopsi în verde canalele Veneției”

Dario Gambarin, un italian de 66 de ani, a renunțat la meseria de avocat pentru a crea portrete și imagini pe culturile agricole. Folosește un tractor și un plug pentru a-și crea operele, scrie Corriere della Sera.

Cu tractorul Fiat 180-90, pământul este transformat într-o operă de artă de 60.000 de metri pătrați, vizibilă doar din cer.

“Portretul lui Barack Obama a ajuns în New York Times și Casa Albă mi-a mulțumit”, spune el mulțumit. Dar l-a desenat și pe Putin.

“Nu pe Putin de astăzi. Pentru a-i face ochii albaștri, am folosit două bucăți de plastic albe rotunde, cu diametrul de 12 metri, care reflectau cerul. Corespondentul televiziunii ruse de stat s-a grăbit să vină de la Roma. A rămas impresionat că jurnalistul nu a vrut să calce pe terenul unde era desenat Putin. “Oh, niet, niet! Nu pot să calc pe președintele meu'””, spune râzând italianul.

Au urmat apoi și alte portrete.

“Papa Francisc. Pentru moartea lui Steve Jobs, fondatorul Apple, am desenat mărul mușcat cu sloganul său “Stay hungry, stay foolish”. Pentru Cupa Mondială din Africa de Sud, am făcut chipul lui Nelson Mandela. Am sărbătorit cea de-a 120-a aniversare a nașterii lui George Orwell și cea de-a 50-a aniversare a morții lui Pablo Picasso. De asemenea, Mickey Mouse”, explică artistul.

Se declară un Rafael al plugului și spune că nu regretă că a renunțat la avocatură.

“Aș fi fost avocat civil și psihoterapeut, dar am renunțat la ordinele profesionale. Am două diplome: drept, cu o teză de drept canonic despre Bonizone de Sutri, creat episcop de papa Grigore al VII-lea, și literatură și filosofie la Dams, cu o teză despre psihopatologia artei”.

El spune că nu distruge culturile agricole, intră doar pe terenu gol, înainte de semănat.

Spune că nu poate trăi din operele sale de artă, ferma familiei aducându-I venituri.

”Dar astăzi în agricultură nu există marjă de profit și nici siguranță: doar prea multe reguli comunitare și multă muncă grea. Cu câmpurile pe care le vedeți, tatăl meu întreținea trei copii, eu m-aș chinui să fac unul să studieze. Plugul folosit în loc de pensulă îmi servește pentru a trimite mesaje fără a murdări fântânile sau a vopsi în verde canalele Veneției”, a mai spus italianul.