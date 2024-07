Start mai rapid în sezonul lubeniței de Gottlob datorită temperaturilor ridicate / ”Sezonul arată bine, lubenița e foarte dulce, prețul e încă foarte sus”

Cultivatorii de lubeniță de la Gottlob spun că din cauza căldurii, s-a pierdut la cantitate, dar s-a câștigat la calitate, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Lubenița bănățeană a asimilat foarte mult zahăr, iar asta se simte la gust. Nicu Crețu este unul dintre cei mai mari producători de lubeniță din Gottlob.

“Sezonul, anul acesta, este plin de noi provocări, în sensul că am plantat pe călduri foarte mari, apoi, când am descoperit, când era perioada de legare, a venit o perioadă de ploi și frig. Ulterior, au apărut căldurile mari și din acest motiv fructele sunt mai puține pe plantă și fiind mai puține fructe, automat cele care au rămas s-au dezvoltat mai bine. Orice temperatură mai mult de 33° la lubeniță deja începe să afecteze, apar arsurile pe fruct, acele pete galbene. ână în acest moment, pot să zic că stăm foarte bine față de temperaturile care au fost. Gustul este excepțional, căldările acestea au favorizat dulceața și consumatorul are cel mai mult de câștigat”, spune Nicu Crețu.

Familia Crețu are aproximativ 7,5 hectare de plantație de lubeniță. Cea mai mare parte din marfă merge la unul dintre marile supermarketuri din Timișoara, dar au și trei puncte de vânzare pe tarabe.

Cultivatorii se confruntă și cu costurile tot mai mari de la o lună la alta ale combustibilul lui, energiei și îngrășămintelor. Așa se face că și prețurile au crescut, spune Cornel Crețu.

“Sezonul arată bine, lubenița e foarte dulce, prețul e încă foarte sus. Noi ne bucurăm de prețul pe care îl avem la tarabă. La noi, prețul este de 3 lei și pepenele galben este 5 lei. Ne ajută mult faptul că noi nu culegem decât ceea ce e proaspăt. Și plantele sunt mai scumpe, mâna de lucru e mult mult mai scumpă. Lucrările le facem cu utilaje, avem lucrări mecanizate, motorina e destul de scumpă. Mai apoi, plantele s-au scumpit, vine folia, vin furtunele de irigare. Toate lucrurile s-au scumpit și prețul lumeniței trebuie să-l ținem puțin mai sus, ca să rămânem încă pe piață și să continuăm businessul acesta. E și un business și o tradiție în familia noastră”, spune Cornel Crețu.

În urmă cu aproape zece ani, la Gottlob se cultivau cam 400 de hectare de lubeniță, iar fiecare al zecelea locuitori din comuna aflată la 50 km de Timișoara avea propria cultură.

În ultimii ani, suprafața cultivată a toți scăzut. În 2021 a ajuns la 150 de hectare, iar sezonul trecut a scăzut sub 100 de hectare. Explicațiile sunt de natură financiară, mai spune Cornel Crețu.

“Terenurile cultivate cu lubeniță se reduc an de an. Noi am încercat să ne păstrăm aceeași suprafață. Anul acesta am crescut puȚinm pentru că avem mai mulți clienți. În sat, tot mai puțini cultivă lubeniță pe lângă noi. Cred că sunt patru-cinci puncte de vânzare de lubeniță, ceea ce, la numele care îl are satul nostru, Gottlob, cunoscut în toată România ca un sat în care se cultivă multă lubeniță, nu mai este cum era odată. Sunt mulți care vor să probeze, au înțeles că se fac bani, se câștigă cu lubenița, deși nu e chiar așa, să știți. Personal, am spus că poate ar fi ultimul an în care pun. E un lucru spus acum pe căldură, în câmp cred că erau 50 de grade la soare. Mai spunem la supărare anumite lucruri”, spune Cornel Crețu.

Din 2014, lubenița de Gottlob a devenit marcă înregistrată la OSIM, iar timișenii și nu numai au început să caute tot mai mult lubenițele, mai ales că în fiecare an intrau pe piață după ce oltenii de la Dăbuleni își termina marfa.