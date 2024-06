Săptămâna Internațională a Sănătății Bărbatului 10 – 16 iunie: 5 alimente pe care trebuie să le consumi pentru o prostată sănătoasă / De ce broccoli este un superaliment pentru prostată

Ceea ce mâncați poate influența sănătatea prostatei. „Există o mulțime de dovezi solide că o alimentație bună și un stil de viață activ pot reduce probabilitatea apariției cancerului de prostată și pot încetini progresia acestuia”, spune Mitchell Sokoloff, președinte al Departamentului de Urologie și profesor la Școala de Medicină a Universității din Massachusetts, transmite Prostate Cancer Foundation (PCF).

Există câteva schimbări categorice pe care le puteți face în dieta dumneavoastră și care fac o mare diferență în ceea ce privește sănătatea generală, precum și sănătatea prostatei. Ceea ce mâncați vă poate dezavantaja potențial sănătatea prostatei – de exemplu, alimentele pe care ați putea dori să le evitați – sau poate proteja prostata în diverse moduri.

The Science of Living Well, Beyond Cancer (Știința de a trăi bine, dincolo de cancer) recomandă o dietă bogată în legume colorate, săracă în zahăr și carbohidrați procesați și moderată în proteine de origine animală (profitând de beneficiile pentru sănătate ale fasolei, nucilor, soiei și anumitor pești). Unii s-ar putea referi la aceasta ca la o versiune a dietei mediteraneene.

Epidemiologul finanțat de PCF Lorelei Mucci, de la Harvard T.H Chan School of Public Health, remarcă faptul că oamenii din țările mediteraneene nu numai că mănâncă mai multe legume și fructe, dar mănâncă și mai puține alimente grase, alimente procesate și carne roșie – categorii care pot „crește rezistența la insulină, crește inflamația, crește riscul cardiovascular și face parte dintr-un tipar alimentar care poate crește și obezitatea”.

Iată o privire asupra celor mai importante cinci alimente pe care trebuie să le consumi pentru o prostată sănătoasă:

Legume crucifere

Această clasă de legume include lucruri precum varza, varza kale, conopida și varza de Bruxelles. Legumele crucifere sunt bogate în antioxidanți, vitamine, minerale și fitochimicale. Broccoli, adesea numit un superaliment pentru prostată, conține glucorafanină, o substanță fitochimică (fito înseamnă „plantă”) care, potrivit cercetătorilor, se poate transforma în substanțe care pot viza și preveni creșterea celulelor canceroase. Studiile sugerează că aceste legume crucifere pot reduce inflamația, care este legată de riscul de a face cancer de prostată.

Fructe de pădure

„Stresul oxidativ” este ceea ce oamenii de știință numesc daunele incrementale care se acumulează de-a lungul mai multor ani. Este cauzat de „radicalii liberi”, care sunt produse secundare toxice ale metabolismului. Atunci când sunt necontrolați, radicalii liberi fac ravagii în organism prin furtul de electroni, provocând daune oxidative celulelor și ADN-ului. ADN-ul deteriorat nu se poate replica în mod corespunzător, ceea ce poate duce la modificări canceroase în celule. Antioxidanții ajută la neutralizarea și eliminarea radicalilor liberi din organism. Fructele de pădure sunt o sursă excelentă, în special murele, afinele și zmeura. Aceste fructe oferă antioxidanți puternici cunoscuți sub numele de antociani.

Pește

Anumiți pești (în special peștii de apă rece, cum ar fi somonul și păstrăvul) oferă „grăsimi bune” care nu declanșează inflamația în același mod ca grăsimile animale saturate (de exemplu, grăsimea de vită). În ultimii ani, oamenii de știință au început să considere că inflamația din interiorul prostatei este o stare periculoasă care poate facilita instalarea cancerului. Interesant este faptul că nu toți peștii sunt creați la fel. Un studiu, condus de oameni de știință de la Harvard, Fred Tabung și Edward Giovannucci, a examinat relația dintre dietă și inflamație și a constatat că tonul, creveții, homarii, scoicile și „alți” pești erau mai inflamatorii decât peștele cu „carne închisă”, cum ar fi somonul.

Dacă nu sunteți înnebunit după pește, puteți încerca oricare dintre celelalte proteine vegetale descrise în The Science of Living Well, Beyond Cancer. Un studiu care a urmărit 4.577 de bărbați cu cancer de prostată localizat pe o perioadă de 24 de ani (The Health Professionals Follow-up Study) a constatat că participanții care au înlocuit grăsimile animale cu grăsimi vegetale au avut un risc mai mic de a muri din cauza cancerului de care sufereau.

Roșiile gătite

Roșiile sunt un aliment care se află de mult timp pe radarul cercetătorilor în domeniul cancerului de prostată și iată de ce: licopenul este un alt antioxidant puternic și se găsește în pereții celulari ai roșiilor. Procesul de gătire slăbește legătura, facilitând accesul organismului nostru la antioxidant și trimiterea acestuia către prostată. Dr. Mucci notează: „Când un bărbat mănâncă o dietă bogată în licopen, dintr-un anumit motiv, nivelul de licopen din prostată crește.”

Sosul, pasta și sucul de roșii pot ajuta organismul nostru să profite la maximum de acest superstar nutrițional. Chiar mai bine: gătiți-vă roșiile în ulei de măsline, care ajută organismul să absoarbă licopenul.

Cafea și ceai

Poate ați auzit despre ceaiul verde ca fiind o sursă de antioxidanți precum catechinele, despre care se crede că sunt anticancerigene și antimutagene (care împiedică celulele sănătoase să sufere mutații). O analiză sistematică a mai multor studii publicată în Medicine a sugerat că bărbații care au băut șapte cești de ceai verde pe zi au avut un risc scăzut de cancer de prostată.

S-ar putea să fiți mai surprins să găsiți cafeaua pe această listă. „Cafeaua pare din ce în ce mai promițătoare”, spune Dr. Mucci, „Există acum o serie de studii care sugerează că consumul regulat de cafea, una sau două cești pe zi, poate ajuta la prevenirea cancerului de prostată”, a adăugat el.

Ce nu trebuie să mâncați?

În fruntea listei? Zahărul. Dacă aveți de gând să beți cafea și ceai, asigurați-vă că mențineți zahărul la un nivel minim.

Pentru mai multe informații despre ce alimente să mâncați și ce să evitați, consultați The Science of Living Well, Beyond Cancer.