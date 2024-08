Răsfățuri turcești: Ce alimente deosebite poți încerca în Turcia și ce cadouri culinare unice poți aduce celor dragi. De la cunoscutul lokum la helva de tahini și Pekmez Dunyasi, magiunul afrodisiac

Turcia este renumită pentru bogăția și diversitatea sa culinară, de aceea alegerea de cadouri culinare deosebite din această țară nu este o sarcină dificilă. Există, de asemenea, multe preparate care nu trebuie ratate în timpul vizitei în această țară. Iată câteva idei culinare:

Lokum (Rahat)

Lokumul este o produs turcesc tradițional, făcut dintr-un gel de amidon și zahăr, adesea aromatizat cu diverse ingrediente precum trandafiri, lămâie sau nuci. Originile exacte sunt disputate, dar rahatul este bine cunoscut pentru popularitatea sa în Imperiul Otoman și în alte regiuni din apropiere. Lokumul este servit în cuburi mici, presărat cu zahăr pudră, și a fost popularizat în lume de compania Hacı Bekir, fondată în 1777.

Künefe

Kunafeh este un desert tradițional arab și turcesc, preparat din brânză de vaci (quark) și cataif. Se crede că originea sa este în Nablus, unde kunafeh este considerat de cea mai bună calitate. Există trei tipuri principale de kunafeh:

1. Khishneh – realizat din fire foarte subțiri de fidea.

2. Na’ama sau nabulsieh – folosește grișul și are o textură fină.

3. Mhayara – un amestec al celor două variante anterioare.

Kunafeh este de obicei stropit cu sirop de zahăr cald, cunoscut sub numele de „ater”, înainte de servire. Desertul este adesea consumat în cofetării, însoțit de un pahar de apă.

Pasta de Nar (Pastă de rodie)

În Turcia, Armenia şi Azerbaidjan, rodia este folosită în mai multe moduri, mai ales sub formă de suc, conform Bucătăraș. În Turcia, sosul de rodie (turcă nar ekşisi) este folosit la salate, la marinarea cărnii sau este băut. Semințele de rodie sunt şi ele folosite în salate, în muhammara (pastă turcească de usturoi cu nucă) şi în güllaç, un desert turcesc.

Fistic turcesc

Fisticul (Pistacia vera), membru al familiei de caju, este un copac mic originar din Persia. Acest copac produce semințe care sunt consumate pe scară largă. În 2022, producția mondială de fistic a fost de un milion de tone, Statele Unite, Iran și Turcia combinându-se pentru 88% din total.

Bulgur

Bulgurul este un aliment popular si versatil, cunoscut pentru textura sa placută și gustul bogat. Este obținut prin prelucrarea grâului în formă de bob întreg, fiind apoi spart și parțial decojit, conform Medicover. Bulgurul are o istorie lungă de cultivare, fiind utilizat tradițional în Orientul Mijlociu, Asia Centrala și Anatolia. Este parte integrantă a bucătăriilor mediteraneene și orientale de mii de ani.

Beneficiile și proprietățile nutritive ale bulgurului:

Sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular: Bulgurul, bogat în fibre și cu puține grăsimi saturate, poate contribui la scăderea nivelului de colesterol LDL și la menținerea unei tensiuni arteriale normale, protejând astfel inima.

Digestie: Fibrele din bulgur favorizează un tranzit intestinal regulat, previn constipația și ajută la menținerea unei flore intestinale sănătoase, prevenind afecțiuni digestive precum diverticulita.

Controlul greutății: Datorită conținutului ridicat de fibre și carbohidrați complecși, bulgurul menține senzația de sațietate pentru mai mult timp și poate ajuta la gestionarea greutății prin încetinirea absorbției glucozei în sânge.

Sănătatea oaselor: Bulgurul furnizează minerale esențiale precum magneziu, fosfor și calciu, care contribuie la menținerea densității osoase și la reducerea riscului de osteoporoză.

Sumac

Sumacul este un condiment de origine orientală, utilizat frecvent în bucătăria turcească și cunoscut pentru gustul său acrișor și fructat, similar cu cel al lămâii, potrivit Restaurant Bulevard. Provenit din arborele cu același nume din Orientul Mijlociu, sumacul este disponibil sub formă de fructe uscate sau măcinate și este adesea folosit în preparate precum tabouleh și humus pentru a adăuga o notă distinctă.

Utilizări și combinații:

– Sumacul este ideal pentru a înlocui lămâia sau oțetul în rețete, având o aromă de lămâie și un gust ușor iute.

– Poate fi combinat cu alte condimente, precum chili, usturoi, și ghimbir, pentru a crea amestecuri aromate care îmbogățesc preparatele.

– Se folosește frecvent pentru a condimenta salate, preparate din carne, orez, și chiar iaurt.

Proprietăți nutriționale:

– Bogat în vitamina C și antioxidanți, sumacul are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare.

– Este folosit în medicina tradițională pentru tratarea gripei, răcelii, bronșitei și prevenirea bolilor cardiovasculare.

– De asemenea, sumacul ajută la reglarea tranzitului intestinal, previne hiperglicemia, și are potențial în combaterea obezității și diabetului.

Cultivare:

Sumacul este cultivat în zona Mediteranei, în special în Turcia, Grecia și Sicilia, și este un ingredient esențial în bucătăriile tradiționale din Orientul Mijlociu, inclusiv Turcia, Liban, Siria și Grecia.

Cezerye

Cezerye este un desert turcesc semi-gelatinous preparat din morcovi caramelizați, nucă de cocos rasă și nuci prăjite (migdale, nuci sau fistic). Tăiat în bucăți de dimensiunea unei cutii de chibrituri, este servit tradițional cu ocazia unor evenimente speciale. Desertul își are originile în provincia turcă Mersin. Morcovii rași sunt fierți și apoi prăjiți cu zahăr, după care se adaugă pudră de cocos și nucile dorite.

Există și variante ale acestui desert care folosesc piure de smochine sau curmale în loc de morcovi, dar denumirea „cezerye” provine din cuvântul arab „jazriyya”, care înseamnă „cu morcov”.

Cafea turcească

Cafeaua turcească este preparată într-un cezve folosind cafea măcinată foarte fin, fără filtrare. Cafeaua se fierbe împreună cu apă și, opțional, zahăr, și este servită cu zațul în cana mică tradițională, denumită kahve fincanı. După ce amestecul începe să facă spumă, se ia de pe foc și se poate încălzi de câteva ori pentru a obține o spumă dorită. Cafeaua poate fi îndulcită după preferință: fără zahăr, puțin sau mult zahăr.

Într-o tradiție mai veche, cezve-ul poate fi plasat într-un vas cu nisip fierbinte pentru a controla temperatura și a produce spumă. Cafeaua turcească este adesea servită cu dulciuri mici, cum ar fi rahat.

Pekmez Dunyasi

Magiunul afrodisiac Pekmez Dunyasi, cunoscut și ca Epimedium Magiun, este un produs natural destinat îmbunătățirii stării de bine și a vitalității, conform Bioshop Afrodisiac. Fabricat din ingrediente naturale precum Maca, Tribulus Terrestris și Ginkgo Biloba, magiunul este certificat de Institutul de Bioresurse Alimentare (IBA) și înregistrat la OSIM, fără substanțe chimice adăugate. Se recomandă consumul unei lingurițe pe zi, cu efecte benefice resimțite în 30-45 de minute.

Gozleme: Pâine plată crocantă din Turcia

Gozleme, cunoscut în turcă sub denumirea „Gözleme”, sunt pâini plate, crocante, umplute cu diverse umpluturi savuroase, precum feta și spanac, potrivit The Mediterranean Dish. Aceste pâini sunt populare în Turcia, adesea întâlnite la vânzătorii de stradă, piețele agricole și cafenele. Prepararea lor include umplerea aluatului rotund cu ingrediente și sigilarea marginilor, formând o jumătate de lună. Gozleme se găsesc în toată Turcia și sunt gătite pe un grătar rotund special numit sac, similar cu comalul mexican. Sunt ideale pentru prânzuri la pachet, picnicuri sau ca gustări.

Salep

Salep este o făină obținută din tuberculii orhideelor din genul Orchis (inclusiv speciile Orchis mascula și Orchis militaris). Aceste tuberculi conțin un polisacharid nutritiv numit glucomannan. Făina de salep este utilizată în băuturi și deserturi, în special în bucătăriile fostului Imperiu Otoman. Creșterea consumului de salep duce la extincția locală a orhideelor în unele părți din Turcia și Iran.

Pastirma

Pastirma este o carne de vită sărată, condimentată și uscată la aer, populară în bucătăriile din Europa de Est și Orientul Mijlociu, inclusiv Turcia, Grecia și Armenia.

Istoric: Termenul „pastirma” provine din turcescul „bastırma”, care înseamnă „presare”, și are rădăcini în bucătăria armeniană antică, unde era cunoscută sub numele de aboukh. Se crede că „pastirma” este legată de „paston” din perioada bizantină.

Ayran (băutură pe bază de iaurt)

Ayranul este o băutură de origine turcească, preparată din iaurt amestecat cu apă rece și sare, servită rece. Este popular în Europa de Sud-Est, Asia Mică și Orientul Mijlociu.

Helva de tahini

Tahini helva este un desert turcesc popular, cunoscut și sub denumirile de „miere turcească” sau „desert turcesc cu tahini”, conform Turkish-Cuisine. Acest produs se prepară din tahini (pasta de susan) și zahăr, fiind bogat în grăsimi, carbohidrați, minerale și proteine, ceea ce îl face ideal pentru copii, muncitori, femei însărcinate și care alăptează. Este o sursă importantă de energie și este ușor de produs, accesibil și nutritiv.

Tahini helva este consumat în principal în regiunile centrale și estice ale Anatoliei. Ingrediente principale sunt tahini, obținută din semințe de susan, și zahărul.

Kısır

Kisir este un preparat tradițional din bucătăriile turcească, kurdă și asiriană, făcut din bulgur, pastă de roșii și pătrunjel, potrivit Mazilique. La acesta se adaugă melasă de rodii, ceapă, usturoi, lămâie și diverse condimente. Se poate mânca cald sau rece, ca salată sau meze.

Aceste cadouri culinare mai puțin cunoscute din Turcia aduc o notă de unicitate și autenticitate, fiind ideale pentru cei care doresc să exploreze gusturi și tradiții culinare mai puțin întâlnite.

Sursa foto: Dreamstime

