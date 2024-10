Premierul mondial pentru Alimentație: Doi agronomi din Marea Britanie care au creat un seif cu semințe într-un versant de munte din Norvegia/ Seiful conține 1,3 milioane de mostre de semințe din 6 000 de specii de plante din aproape toate țările lumii

Pe măsură ce clima se încălzește, inundațiile și seceta devin mai frecvente și apar noi dăunători. Agricultorii au nevoie de culturi mai robuste pentru a hrăni o populație în creștere și apelează la oamenii de știință pentru a adapta soiuri mai rezistente din cele existente, transmite site-ul Share America.

De zeci de ani, agronomii Cary Fowler și Geoffrey Hawtin au recunoscut importanța semințelor pentru viitorul agriculturii mondiale și au depus eforturi pentru conservarea acestora prin intermediul băncilor de gene ale culturilor. În 2008, ei au contribuit la crearea Svalbard Global Seed Vault într-un versant de munte din Norvegia.

Seiful servește drept „plasă de siguranță” pentru cele 1 700 de bănci de gene din lume, astfel încât un dezastru natural sau un conflict civil să nu distrugă agricultura unei națiuni, a declarat Hawtin. Seiful deține în prezent 1,3 milioane de mostre de semințe din 6 000 de specii de plante din aproape toate țările lumii. Acesta le-ar păstra la temperaturi mai scăzute în cazul în care energia electrică ar ceda.

Fowler și Hawtin, care este din Regatul Unit, vor primi Premiul Mondial pentru Alimentație 2024 pentru eforturile lor de a păstra biodiversitatea culturilor. Premiul, care recunoaște contribuțiile revoluționare la îmbunătățirea aprovizionării cu alimente a lumii, va fi decernat în săptămâna 29-31 octombrie la Des Moines, Iowa. În fiecare an, premiul este decernat în preajma Zilei mondiale a alimentației, 16 octombrie, care promovează eforturile de a asigura accesul tuturor la alimente nutritive.

Fowler și Hawtin susțin de mult timp eforturile internaționale de conservare și de creștere a accesului la semințele necesare pentru adaptarea unor culturi mai rezistente. Fowler, care îndeplinește în prezent funcția de trimis special al Departamentului de Stat al SUA pentru securitatea alimentară globală, a declarat că adaptarea necesită „trăsături ale culturilor care sunt bine poziționate pentru a face față provocărilor oricărui mediu sau nevoi umane specifice. Iar acest lucru rezultă dintr-o colecție diversă”.

Cele 150 000 de eșantioane de grâu și orez stocate în seif reprezintă „tot ceea ce pot fi aceste culturi în viitor”, a adăugat el.

Cu toate acestea, trebuie să se facă mai mult pentru a hrăni o populație globală care se estimează că va ajunge la 10 miliarde până în 2050. La nivel mondial, 700 de milioane de oameni nu au suficientă hrană. Iar în Africa, temperaturile ridicate, inundațiile grave și seceta exercită o presiune tot mai mare asupra randamentelor agricultorilor.

În februarie 2023, sub conducerea trimisului special, SUA, în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și cu Uniunea Africană, au lansat Vision for Adapted Crops and Soils (VACS) (Viziune pentru culturi și soluri adaptate) pentru a îmbunătăți securitatea alimentară în Africa.

VACS urmărește construirea unui sistem alimentar rezilient, bazat pe culturi diverse, nutritive și adaptate la climă, cultivate pe soluri sănătoase și fertile. VACS mobilizează guvernele, organizațiile neguvernamentale, cercetătorii și sectorul privat pentru a acorda prioritate nutriției în cadrul sistemelor alimentare, concentrându-se pe practicile durabile de gestionare a terenurilor și pe culturile rezistente la schimbările climatice, care prezintă o oportunitate extraordinară de a rezista la condiții meteorologice extreme.

Fowler a remarcat faptul că multe dintre culturile identificate de VACS au fost cultivate istoric de femei. „Este important să împuternicim femeile”, a spus Fowler. „Unul dintre modurile în care se poate face [acest lucru] în societățile rurale este prin împuternicirea culturilor pe care le cultivă”.

Departamentul de Stat colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru a extinde VACS dincolo de Africa. În august, SUA, Australia, Noua Zeelandă și Comunitatea Pacificului au lansat eforturi pentru a consolida agricultura în națiunile insulare din Pacific.

Iar în septembrie, SUA au anunțat 5 milioane de dolari pentru a avansa eforturile de securitate alimentară VACS în Guatemala, aducând finanțarea totală a SUA pentru VACS la peste 150 de milioane de dolari.

„O cantitate mică de sprijin științific și tehnic pentru aceste culturi ar putea avea o răsplată foarte mare în ceea ce privește randamentul”, a declarat Fowler.