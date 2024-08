Povestea neștiută a desertului banana split, creat de un băiat de farmacie în anii ’80 în Statele Unite

O banană tăiată pe jumătate, trei cupe de înghețată, o cireașă și o poveste incredibilă. Cu alte cuvinte, banana split, un desert născut în Statele Unite exact cu 120 de ani în urmă, în 1904. A devenit patrimoniu universal și îl regăsim în majoritatea meniurilor de desert. Are un aspect pe alocuri oarecum baroc, pe de altă parte, de kitch total. Însă are un gust retro și un farmec dincolo de vremuri și mode. Publicația italiană de gastronomie gamberorosso.it a încercat să reconstruiască povestea acestui desert emblematic.

Inventat de un băiat care se ocupa cu prepararea băuturilor

Părintele rețetei este David Strickler, pe atunci un tânăr de 23 de ani angajat într-o farmacie din Latrobe, Pennsylvania: era așa-numitul „soda jerk”, un termen folosit odată pentru a desemna băieții care, în drogherii (sau în farmacii) se ocupau de „fântâna de soda”. Adică de prepararea și distribuirea băuturilor carbogazoase și, uneori, a înghețatelor.

La locul său de muncă, tânărul a început să experimenteze diferite combinații de înghețată, pe care a decis să le combine cu fructe. A tăiat o banană pe jumătate, a adăugat trei cupe – vanilie, ciocolată și căpșuni – și a acoperit totul cu siropuri dulci, nuci măcinate și o cireașă în alcool. Și așa a luat naștere banana split, numit astfel datorită bananei tăiate pe jumătate.

Un desert îndrăgit foarte tare de studenți

A devenit un fenomen incontrolabil. Desertul a început să fie adorat de studenții de la St. Vincent College, aflat în apropiere, care obișnuiau să treacă pe la magazin după cursuri pentru o gustare delicioasă.

Inițial desertul primise și un fel de poreclă, „Dr Dave’s”, în onoarea celui mai faimos „soda jerk” din oraș, și astfel a început să se ducă vorba. În realitate, nu era altceva decât o reinterpretare a sundae, o cupă de înghețată acoperită cu nuci măcinate, siropuri și nelipsita cireașă, născută la sfârșitul secolului al XIX-lea în Ithaca, New York. Doar că banana split exercita o atracție mult mai mare.

Probabil succesul a fost dat și de modul elegant de servire, pe farfurie, ca un desert adevărat de restaurant. Probabil și de abundența și aspectul somptuos al combinației. Cert este că invenția tânărului ucenic a devenit, în Statele Unite, unul dintre cele mai iubite deserturi din toate timpurile.

Pe unda succesului, Strickler a cumpărat apoi drogheria, adăugând un serviciu de optică la etaj și devenind un simbol pentru comunitatea locală. A murit în orașul în care se născuse, la vârsta de 90 de ani.

În 2004, cu ocazia centenarului de la nașterea renumitului desert, a avut loc un mare eveniment organizat de Universitatea din Pittsburgh pentru a comemora fostul student și inventatorul rețetei: „From Pitt Came the Split”. În afară de asta, desertul a devenit simbolul orașului și în fiecare an la Latrobe se sărbătorește Banana Split Festival. În onoarea desertului care a făcut istorie.