VIDEO Ioan Popa, Transavia, despre scumpiri: În 10 ani am avut o majorare de 35% a prețului cărnii de pui / Salariile au crescut cu 200% în aceeași perioadă

Ioan Popa, fondatorul Transavia, a spus, la evenimentul de lansare al site-ului G4Food, că în ultimii 10 ani produsele din carne de pasăre s-au scumpit cu 35%, în condițiile în care costurile de producție au înregistrat un avans mult mai mare. Potrivit lui, salariile au crescut cu 200% în aceeași perioadă.

„Eu pot să vă spun că am verificat chiar înainte de conferința dumneavoastră, ca să fiu foarte clar, și în ceea ce privește produsele de carne de pasăre, în 10 ani am avut o majorare de 35%. Dacă ne uităm la costuri, vreau să vă spun că energia electrică am plătit-o anul trecut la prețuri și cu 500% mai mari. Cerealele, dacă acum trei ani, nu acum 10 ani, le cumpăram cu 50 de bani, anul acesta le-am cumpărat cu un leu și cincizeci”, a declarat Ioan Popa, care a adăugat că „problema aceasta a scumpirii alimentelor este mai mult o problemă de presă”.

Directorul general al companiei a mai spus că în acești 10 ani salariile au crescut cu 200%. „Trebuie să fim realiști și să vedem că produsele n-au urmat trendul celorlalte elemente de cost”, a mai spus omul de afaceri.

Ioan Popa a vorbit la eveniment și despre cum a evoluat consumul de carne de pasăre în ultimul deceniu în România. Dacă în urmă cu 10 ani ponderea cea mai mare în consumul românilor o avea puiul congelat, astăzi există cerere mare pentru produsele proaspete, iar puiul întreg a pierdut teren în favoarea altor sortimente.

Evenimentul de lansare al G4Food a fost susținut de companiile Transavia, Auchan și Lăptăria cu caimac.









Filmare: Inquam Photos