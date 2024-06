Cu ce se hrănesc gândacii din care se fac proteine pentru hrana animalelor de companie? Larvele de muscă soldat neagră, greierii și viermii de făină, cele mai utilizate în hrana pentru câini

Proteinele din insecte reprezintă o categorie de ingrediente pentru hrana animalelor de companie în creștere rapidă. În ultimii ani, la nivel mondial, s-au investit peste 2 miliarde de dolari americani în instalații și în dezvoltarea de proteine din insecte, potrivit lui Aaron Hobbs, director executiv al Coaliției nord-americane pentru agricultura insectelor, transmite pedfoodindustry.com

Datorită creșterii, noutății și bonității sale în materie de sustenabilitate, sectorul atrage tot mai multă atenție din partea proprietarilor de animale de companie și a companiilor de hrană și tratamente pentru animale de companie, pe lângă investitori și guverne.

În timpul unui chat Zoom Ask the Pet Food Pro din 4 iunie 2024, Hobbs a declarat că industria nord-americană a insectelor a primit recent 30 de milioane de dolari americani sub formă de subvenții din partea guvernului federal american. El și Mark Finke, Ph.D., președinte al companiei de consultanță Mark Finke LLC, au oferit multe astfel de informații și alte perspective despre proteinele din insecte, în timp ce răspundeau la întrebările publicului.

Una dintre întrebările care a provocat un schimb și o discuție valoroasă părea oarecum elementară, dar și destul de importantă: Cu ce anume sunt hrănite insectele însele?

Numai ingrediente de calitate furajeră

Cele trei tipuri principale de insecte cultivate pentru hrana animalelor de companie sunt larvele de muscă soldat neagră – probabil cele mai cunoscute și utilizate, în parte pentru că au fost aprobate pentru utilizarea în hrana pentru câini în SUA și ar trebui să aibă în curând aprobarea pentru hrana pentru pisici – greierii și viermii de făină.

Ultimele două au avut definiții ale ingredientelor aprobate provizoriu pentru hrana pentru câini de către Asociația Oficialilor Americani pentru Controlul Hranei (AAFCO), iar majoritatea departamentelor de control al hranei pentru animale din state vor accepta produse cu ingrediente aprobate provizoriu, a declarat Hobbs. „Se lucrează în prezent pentru a obține același lucru pentru hrana pentru pisici”, a adăugat el.

Aceste definiții aprobate includ cerințe pentru ceea ce mănâncă insectele, deoarece, după cum a remarcat Finke, „ele sunt ceea ce le hrănești”. Iar cerințele spun că aceste intrări trebuie să fie ingrediente de calitate furajeră, aprobate, de asemenea, conform definițiilor AAFCO.

Pentru unele specii de insecte, acest lucru înseamnă subproduse din lanțurile de aprovizionare cu animale și alimente umane, ceea ce contribuie la beneficiile sectorului în ceea ce privește sustenabilitatea, atât în ceea ce privește circularitatea, cât și aprovizionarea durabilă. „Nu concurăm cu alte animale atunci când ne hrănim insectele, nu deturnăm materii prime; 90% din ceea ce hrănim insectele noastre sunt lucruri pe care alte animale [inclusiv oamenii] nu le-ar mânca”, a explicat Hobbs.

Aceasta include orice, de la cereale de distilerie la deșeuri alimentare din comerțul cu amănuntul, a adăugat el. “Deci, luând alimente de la un magazin alimentar, da, care nu sunt încă utilizabile pentru consumul uman și hrănind insectele cu ele. Avem porumb de la o moară de porumb, deci un produs secundar de la o moară de porumb. O moară de porumb își face treaba, întotdeauna rămâne ceva, iar noi îl dăm insectelor”, a continuat Hobbs. „Așadar, tot felul de subproduse agricole, subproduse industriale și apoi lucruri care nu sunt hrănite” cu animale de fermă sau cu oameni.

Finke a avertizat că, în cazul unora dintre aceste furaje, se justifică măsuri de siguranță suplimentare. “Unele dintre aceste specii sunt fenomenal de bune la acumularea de lucruri precum metalele grele. Așa că acest lucru vă oferă un factor de siguranță suplimentar pentru a vă asigura că produsul din aval, proteinele de insecte, nu este problematic”, a spus el. În ceea ce privește acest aspect, este întotdeauna bine să vă întrebați furnizorul dacă testează și verifică nivelurile de metale grele, a adăugat el.

Greieri – ca niște pui mici?

Finke a elaborat, de asemenea, cu privire la cerințele specifice de hrană pentru diferitele specii de insecte, explicând că, deși acestea ar putea fi capabile să mănânce aproape orice, obiectivul (ca în cazul oricărui tip de agricultură) este de a asigura creșterea. „Aceasta este provocarea, la fel ca în cazul oricărui sistem de producție animală: maximizarea creșterii cu costuri minime de intrare.”

Muștele soldat negre sunt cel mai probabil să fie hrănite cu o varietate de subproduse de calitate furajeră, în timp ce viermii de făină și mai ales greierii necesită diete mai specifice pentru a asigura creșterea. “Muștele soldați negre se pricep să mănânce aproape orice. Asta nu înseamnă că ar trebui să le hrăniți cu orice, dar ele vor crește și vor înflori cu aproape orice”, a explicat Finke.

„Nu vreau să vorbesc în numele fiecărui producător, dar dieta tipică a viermilor de făină este ceva de ordinul a 80 până la 95% de midii de grâu și încă 5 până la 15% de drojdie de bere sau un alt tip de ingredient care îmbunătățește creșterea”, a continuat el. “Majoritatea greierilor de acolo sunt hrăniți cu o hrană compusă similară cu hrana pentru păsări. Din nou, acestea sunt comentarii generale… dar literatura de specialitate este destul de clară astăzi că hrănirea greierilor cu deșeuri agricole în ingrediente unice nu generează rate de creștere mari. Nu vreau să spun că sunt pui mici, dar sunt un fel de pui mici!”.

Discuția cu Finke și Hobbs a atins multe alte aspecte legate de creșterea insectelor și includerea lor ca proteine în hrana pentru animale de companie.

Sursa: pedfoodindustry.com