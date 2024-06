Ciocolata pentru care oamenii călătoresc până la capătul lumii. Batonul de ciocolată „Can’t Get Khanafed Of It” se vinde numai în Dubai și costă 20 de dolari

Oamenii din Marea Britanie zboară până în Dubai pentru a pune mâna pe această delicatesă, iar utilizatorii de TikTok încearcă să o recreeze acasă, susține DailyMail. Batoanele mari de ciocolată umplute cu cremă inspirată din deserturi orientale au devenit virale pe TikTok. Iubitorii de ciocolată sunt dispuși să facă sacrificii extreme pentru a obține aceste dulciuri.

Batonul de ciocolată „Can’t Get Khanafed Of It”, umplut cu khanafeh crocant, cremă de fistic și tahini, a fost creat de Fix Dessert Chocolatier din Dubai și a devenit atât de popular încât utilizatorii de TikTok își creează propriile versiuni acasă.

Prețul uriaș nu a speriat pe nimeni

La un preț de 20 de dolari, aceste batoane de ciocolată sunt un răsfăț pretențios, dar cei care au încercat această delicatesă spun că merită „fiecare bănuț”.

„Merită fiecare bănuț și încă pe atât,” a scris un client mulțumit pe X (fostul Twitter). „Nu neg că este scump, dar am plătit mai mult pentru ciocolată obișnuită.”

Poți achiziționa aceste batoane doar de la Fix Dessert Chocolate Hero și doar în Dubai, prin comenzi on-line de la Chatfood sau Deliveroo, spre dezamăgirea cumpărătorilor din străinătate care doresc să încerce aceste delicatese mult lăudate. „Can’t Get Khanafed Of It” este cel mai vândut produs al ciocolateriei, parțial datorită influencerilor precum Maria Vehera, al cărei videoclip cu ea savurând o tabletă de ciocolată a adunat aproape 60 de milioane de vizualizări.

Influencerul culinar din Dubai a savurat și aromele „Mind Your Own Busicoff” și „Crazy Over Caramel”, scriind lângă videoclip: „WOW, PUR ȘI SIMPLU WOW!!! Nu pot explica cât de bune sunt! Când o ciocolată, un desert și o operă de artă se întâlnesc, asta obții!”

De la 5 la 500 de bucăți pe zi

Fix Dessert Chocolate a fost fondată de Sarah Hamouda în 2021, ca răspuns la poftele sale din timpul sarcinii și pasiunii pentru deserturi. Dorința de a duce ciocolata la un alt nivel a determinat-o pe Sarah să dezvolte Fix Dessert Bars, în care „Fix” înseamnă „experiență incredibilă”. Sarah crede că savurarea ciocolatei ar trebui să fie o „experiență”.

După ce a câștigat popularitate online, comenzile au început să crească vertiginos, Sarah dezvăluind cum comenzile Fix au trecut de la cifre de 5 la 500 de bucăți pe zi. „Sincer, nu m-am gândit niciodată că va deveni un fenomen global,” a spus Hamouda, antreprenoare britanico-egipteană care trăiește în Dubai de nouă ani, pentru CNN.

Influencerii a creat o nebunie mondială. Oameni din toată lumea caută ciocolata Fix

„Este nebunie ce se întâmplă,” a adăugat Sarah în legătură cu cererea pentru tabletele de ciocolată care vin din întreaga lume.

Acest lucru este evident pe X, unde oamenii lansează apeluri către rezidenții din Dubai pentru a-i ajuta să obțină o ciocolată.

„Oricine călătorește înapoi din Dubai la Londra, îmi puteți aduce un baton de ciocolată Fix Dessert Chocolatier, căci mor să-l încerc,” a scris un fan.

„Tabletele mari și robuste de ciocolată îmi evocă amintiri din Willy Wonka și Fabrica de Ciocolată, o carte dragă din copilărie, cu filmul original având un loc de mare importanță în viața mea. Îmi place,” a spus altul.

Rețeta de „Can’t Get Khanafed Of It”

Și dacă nu poți pune mâna pe o ciocolată? Singura alternativă este să ți-o faci singur acasă. Cel puțin așa cred câțiva influenceri de pe TikTok.

„Nu mai pot, am urmărit oameni bucurându-se de acest baton de ciocolată cu fistic, vândut doar în Dubai. Am trebuit să încerc să-l fac,” a spus creatoarea Suzy Hendrix. „Și a fost tot ce am visat că va fi.”

Pentru a-ți crea propria versiune a ciocolatei „Can’t Get Khanafed Of It”, începi cu kataifi, fidea de foietaj pe care o poți găsi în magazine cu specific oriental.

„Prăjește-l cu câteva bucăți de unt până devine frumos și maroniu. Adăugăm cremă de fistic. Gândește-te la Nutella cu fistic și tahini și amestecă. Am încercat cu adevărat să imit originalul. Am topit ciocolată, folosește ciocolată semi-dulce sau neagră, de care îți place. Aveau și un design verde închis și portocaliu pe al lor, așa că am încercat să fac la fel. Toarnă ciocolata topită, asigură-te că elimini excesul și lasă un strat cât mai uniform. Răcește pentru a se întări și pune umplutura de fistic kataifi. Adaugă stratul final de ciocolată și întinde-l uniform. Lasă la frigider aproximativ o oră și apoi detașează din matriță și voila!”

Pentru Hamouda, crearea Fix a fost o muncă de iubire. „Investim mult timp și efort și punem multă iubire în batoanele noastre de ciocolată,” a conchis ea în interviul pentru CNN.