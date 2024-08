Ce bunătăți mănâncă americanii la marile sărbători: câteva idei pe care le poți încerca și în România

Fiecare țară are rețetele sale pentru zilele de sărbătoare, dar nu toate se pot bucura de forța de fascinație a filmelor americane, care au adus, cu siguranță, masa de Ziua Recunoștinței și faimosul curcan la cuptor în sufrageriile întregii planete. Dar sărbătorile din Statele Unite ale Americii înseamnă mai mult – și mai nuanțat – decât simplul curcan. Maria și Andra, două românce cu dublă cetățenie, română și americană, reîntoarse în țară după câteva decenii petrecute peste Ocean, s-au oferit să ne ghideze prin lumea gustului uneia dintre cele mai importante sărbători Americane – Ziua Recunoștinței.

Carnea de sărbători: curcanul la cuptor și jambonul glazurat

„Fie că e Thanksgiving Day (Ziua Recunoștinței) sau Christmas (Crăciun) sau e Easter (Paște), aproape toată lumea face «roast turkey», curcan la cuptor. Mulți fac curcanul întreg, pe care îl ung cu un fel de dressing: se acoperă carnea cu unt, rozmarin, sare, piper, unii pun și zeamă și coji de portocală foarte subțiri. Dar e ca la noi cu sarmalele sau cu salata boeuf, depinde de fiecare”, îmi povestește Maria.

„Curcanul întreg, umplut, este cel mai popular. «Stuffing»-ul, umplutura din interiorul curcanului, diferă și ea de la casă la casă. Unii fac ceva ce seamănă cu amestecul de carne de chiftele: se pun pâine, carne tocată, roșii, măr. Pentru «stuffing» se folosește pâine tăiată bucăți, unt, ceapă, rădăcină de țelină, rozmarin, pătrunjel, busuioc, cimbru, sare și piper, iar unii pun și ceva supă în care s-a fiert carne, ca să o facă amestecul mai moale. Și aici, unii pun și carne în curcan, alții îl fac fără carne tocată. În ultima vreme, specialiștii descurajează umplerea curcanului, așa că tot mai mulți fac curcanul și separat, la tavă, la cuptor, umplutura”, îmi explică Maria. „Mulți spun că e uscat curcanul. De aceea se face un așa-numit «gravy», un sos mai consistent. Din ce rămâne după curcan, se face ori un fel de supă, sandvișuri, tot felul de mâncăruri post-Thanksgiving.” O rețetă de „roast turkey” poate fi găsită aici.

„Curcanul nu e singura carne de pe masă la sărbătorile americane”, intră în discuție Andra. „Foarte popular – și se găsesc ambele pe masă în cele mai multe case – e și jambonul de porc. Foarte savuros este «honey glazed ham», jambonul din porc glazurat cu un amestec din miere, bere de ghimbir, cuișoare, unii pun și oțet de mere. Cei care au cuptor mai mare și au timp pregătesc personal jambonul, alții îl cumpără gata fiert și doar îl glazurează acasă”. „Când ajungi la o masă de sărbători, gazda te întreabă: „Ce vrei, ham sau turkey?”. Eu tot timpul voiam din ambele”, glumește Andreea. O idee despre cum să gătești „honey glazed ham” găsești aici.

„Casserole” pentru toate gusturile

Pe lângă cărnuri, americanii pregătesc și feluri de „însoțire”. „Sunt niște amestecuri făcute la cuptor, care în America se cheamă «casserole»”, mă lămurește Maria. Un fel faimos în perioada Ziulei Recunoștinței este „sweet potato casserole”, o mâncare din cartof dulce, legumă care se găsește și în supermarket-urile din țara noastră, importată din Statele Unite. „De Ziua Recunoștinței, toată lumea are «sweet potato casserole». După ce sunt fierți sau copți la cuptor, cartofii sunt transformați în piure. Apoi, pasta de cartof dulce e amestecată cu unt, cu smântână, cu ouă și sare, iar unii pun și scorțișoară și boia afumată, unii și ceva zahăr brun. Peste asta se pune un «topping» făcut din făină, zahăr brun, scorțișoară, nuci pecan și marshmallow, care dă un gust interesant. Pe unde am fost, toată lumea făcea cu marshmallows pe deasupra, dar am văzut și fără”. În loc de „sweet potato caserole” poate fi „german potato salad”, un fel de salată orientală de la noi, sau un fel mai simplu precum piureul de cartof.

„Faimoasă e și «green bean caserole», făcută din fasole verde înghețată sau la conservă. Într-una din rețete, fasolea se amestecă cu supă cremă de ciuperci și, pe deasupra, la cuptor, puneam rondele de ceapă uscată”, îmi explică cele două interlocutoare.

Deserturile

„La desert, populară și mai neobișnuită la noi este «pumpkin pie», care, de fapt, e mai mult o tartă cu dovleac, nu ca ceea ce noi numit plăcintă în România. Ca și mâncărurile de mai sus, și tarta de dovleac se poate face fără probleme și la noi. Se pune dovleacul la cuptor, se face din el un piure, iar în umplutură se amestecă smântână de gătit cu zahăr brun și zahăr obișnuit, ouă, vanilie și un praf numit «pumpkin spice». Dacă nu îl găsești în România, îl poți face, cu proporțiile corecte dintr-o rețetă de pe net, din scorțișoară, ghimbir, nucșoară, cuișoare și ienibahar. Mirodeniile astea fac tarta să iasă superbă! Compoziția asta de dovleac este foarte umedă, și atunci foaia trebuie un pic coaptă înainte”, povestește Andra. O rețetă simplu de urmat pentru tarta cu dovleac poate fi găsită aici.

Faimoasă e și „pecan pie”, tarta cu nuci pecan, și, evident, „apple pie”, tarta de mere. „Tarta de dovleac e servită cu frișcă, dar la cea de mere de multe ori se servește caldă, cu înghețată de vanilie, merg foarte bine împreună”.

În final, un sfat de la Maria și Andra pentru cei care vor să încerce aceste mâncăruri după rețete de pe site-uri de specialitate din Statele Unite: să aibă grijă să facă transformarea corectă a unităților de măsură pe model european!

