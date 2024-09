Caprele pitice, „foarfecile naturale” ale fermei: mici, jucăușe și surprinzător de eficiente în îngrijirea copacilor / Raluca Țiplea este medicul rezident care își găsește liniștea între zeci de animale, inclusiv câini, rațe și oi

Raluca Andrada Țiplea este medic rezident pe secția Nefrologie. Ea face naveta între job, la Cluj-Napoca, și domiciliul pe care îl are la Satu Mare. În afara programului său medical, Raluca are o pasiune inedită: creșterea caprelor pitice. Această pasiune a început ca o modalitate de relaxare în timpul petrecut acasă la Satu Mare.

Totul a început când, într-un schimb cu un prieten, Raluca a primit două capre pitice olandeze, pe care le-a numit Costel și Irina. Legătura dintre ele este atât de strânsă, încât „plâng” dacă sunt separate. Din dragostea lor, au venit pe lume doi iezi: „fetița” Zara și „băiețelul” Milo.

Ferma familiei nu se limitează doar la capre pitice. Ei dețin o varietate de animale: un cal mare, o vacă cu o poveste amuzantă – vândută de trei ori și întoarsă de fiecare dată –, șase oi, opt capre normale, un măgăruș, patru ponei, șase porci, 50 de găini, 22 de rațe românești, trei rațe mute și 16 câini salvați de pe stradă. „Și 16 câini salvați de pe drumuri cu gândul că le vom găsi un cămin și evident au rămas la noi pentru că românul nu prea iubește câinii metiși”, a declarat Raluca.

Calul pe care îl au la fermă este pentru călărit. Raluca a precizat că urmează și cursuri de echitație.

„Animalele nu sunt ținute pentru profit, ci din dragoste”, a menționat Raluca pentru G4Food.

Chiar dacă ea glumește că ar vinde caprele, adevărul este că nu ar permite acest lucru, fiind prea atașată de ele. „Ca și profitabilitate nu vă pot spune, deoarece eu am pus anunțul doar sub nivel de glumă”, a precizat Raluca, clarificând faptul că s-a îndrăgostit de ele și nu le poate vinde. Noi am aflat despre caprele Ralucăi după ce am văzut un anunț pe un site de vânzări.

Caprele pitice și afecțiunea lor față de oameni

Caprele pitice sunt extrem de prietenoase, având o afecțiune profundă față de oameni, spune Raluca. „Cel ce își dorește o capră pitică pentru curte trebuie sa știe ca va avea parte în principiu de multă dragoste, ele fiind mult mai atașate de oameni decât cele mari, probabil și prin prisma faptului ca ele nu se mulg, deci nu le stresezi prea mult”, a menționat ea.

Îngrijirea lor nu este complicată – au nevoie doar de un adăpost, de curățarea copitelor la fiecare trei luni și de tratamente antiparazitare primăvara și toamna. De asemenea, ele se hrănesc la fel ca și caprele obișnuite, cu fân și cereale, primind în plus delicii precum pâine, morcovi sau zahăr. „Au nevoie de un adăpost unde să se ascundă de ploaie, necesita curățate la unghii aproximativ o dată la 3 luni și trebuie făcut toamna și primăvara un tratament pentru paraziți”, a precizat Raluca.

Capre pitice sau „foarfeci naturale”?

Datorită dimensiunilor lor reduse, caprele pitice sunt mai ușor de întreținut decât caprele de talie mare, consumând mai puțină hrană și făcând mai puțină mizerie. Ele sunt jucăușe, rezistente și au o abilitate interesantă: se comportă ca niște „foarfeci naturale”, reușind să curețe toți copacii din gospodărie până la înălțimea lor și lăsând în urmă un aspect plăcut și uniform.

„Efectiv au golit de frunze toți copacii din gospodărie până la nivelul unde se puteau întinde ele. Lucrul frumos e că au un aspect plăcut, copacii fiind tunși toți la același nivel”, a declarat Raluca.

Sursa foto: G4Food