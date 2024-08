Ministrul Agriculturii: Sunt în lucru patru măsuri pentru fermierii români afectați de secetă / Mecanism de asigurare pentru culturi, modificări la creditele pentru fermieri și despăgubiri de 1.000 lei pe hectar înainte de începerea lucrărilor de toamnă

Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, a declarat la începutul ședinței executivului că vor fi introduse în guvern măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an.

El a spus că sunt în lucru patru măsuri pentru fermierii români. „Am elaborat mai multe acte normative prin care venim cu măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de seceta severă din acest an. Toate aceste acte vor fi aduse spre adoptare în următoarele ședințe de Guvern. În primul rând, am discutat cu mediul bancar și cu ASF și am găsit o formulă agreată privind prima măsură: un mecanism prin care se pune la punct un sistem de asigurare pentru secetă a unei suprafețe agricole de 7 milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă și primăvară”, a declarat Barbu.

Prin acest mecanism se va asigura, potrivit ministrului, o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar.

A doua măsură vizează modificarea programului Creditul Fermierului. Se va crește gradul de garantare de către Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) la 100% din fondurile puse la dispoziția Ministerului Agriculturii.

„Această modificare va sprijini afacerile agricole și va permite rambursarea ratelor pentru anii 2023-2024, reducând presiunea financiară asupra fermierilor. De asemenea, această formă de creditare va fi disponibilă și pentru fermierii cu credite restante, dacă au un proces-verbal de constatare a calamităților. Schema bugetului de ajutor de stat va fi majorată de la 1,4 miliarde la 1,8 miliarde lei fără a afecta deficitul bugetar”, a explicat Barbu.

A treia măsură presupune suspendarea de drept a creditelor cu dobândă mai mare de 2% plus ROBOR, a ratelor restante, dobânzilor și comisioanelor scadente. Această suspendare se aplică până la 31 decembrie 2025 pentru fermierii care au un proces-verbal de calamitate pentru anii agricoli 2023-2024 și va include și suspendarea operațiunilor de executare silită pentru datoriile către bănci, IFN-uri, furnizori de utilități și distribuitori de inputuri. „Măsura este destinată să reducă presiunea financiară asupra fermierilor, care nu au avut producție din cauza secetei și, implicit, nu dispun de fonduri suficiente pentru achitarea datoriilor”, potrivit ministrului.

Barbu a menționat că peste 80% dintre procesele-verbale de constatare a calamităților sunt finalizate. El estimează că termenul de 15 septembrie va fi respectat, iar despăgubirile de 1.000 lei pe hectar (a patra măsură) vor fi acordate înainte de începerea lucrărilor de toamnă.

