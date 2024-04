Sărbătoarea clătitelor, organizată în weekend, la Prejmer, în Brașov / Din acest an evenimentul e cuprins în ofertele agenţiilor de turism

Sărbătoarea clătitelor din Prejmer (Fasching Prejmer), eveniment ajuns la cea de-a 17 ediţie şi care se va desfăşura la sfârşitul săptămânii (6 – 7 aprilie), a depăşit anul acesta, în mod oficial, graniţele judeţului Braşov, făcând parte, în premieră, din oferta unor agenţii de turism, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, primarul comunei Prejmer, Mihai Apafi, transmite Agerpres.

„În fiecare an am reuşit să creştem, în fiecare an am reuşit să aducem noutăţi, iar anul acesta am fost contactaţi de mai multe agenţii de turism (…) care vând excursii la Festivalul Clătitelor şi, din informaţii neoficiale, sunt 33 de autocare care vor aduce turişti din toată ţara”, a afirmat edilul din Prejmer.

Conform acestuia, pe lângă atracţia principală – care rămâne expoziţia de clătite cu vânzare – şi anul acesta turiştii vor putea asista la caravana de fashing, o tradiţie care are rolul de a alunga spiritele rele şi de a aduce primăvara.

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, fostul primar al comunei, Todorică Şerban, a menţionat, la rândul său, că evenimentul s-a născut din „respectul arătat etnicilor germani cu care românii au convieţuit la Prejmer” şi că mulţi dintre saşii care au emigrat în Germania se întorc anual pentru a participa la această tradiţie.

În ce priveşte „partea dulce” a evenimentului, de organizarea acesteia se ocupă Iniţiativa Femina din comună, care din bani obţinuţi din vânzarea clătitelor premiază, pe parcursul anului, excelenţa la învăţătură şi sprijină tinerii cu situaţii financiare mai puţin fericite.

Fasching Prejmer – Sărbătoarea clătitelor va avea loc sâmbătă şi duminică, în programul evenimentului fiind cuprinse momente artistice, demonstraţii sportive, două concerte – Compact C, sâmbătă seara şi Taraful Rutenilor, duminică, ambele de la ora 19:00 – şi un foc de artificii.