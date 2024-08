Rețetele bunicii: papricaș „furat” de la Veronko néni

Casa în care am crescut împreună cu bunicii era o clădire lungă, împărțită în vreo cinci apartamente cu intrări separate. Locuiau în ea și unguri, și sași, și români. Relațiile erau, în general, cordiale, cu excepția momentelor în care mai izbucneau mici conflicte între vecini, pornite din te miri ce nemulțumire că unul s-a pricopsit cu o bucată mai mare de grădină sau că altul are o cameră în plus.

Bunica era foarte comică atunci când era certată cu tanti Veronika și nenea Gyuri (sau Veronko néni și Gyuri bácsi), cuplul de unguri care locuia în față, chiar lângă poarta de intrare. Cum partea noastră de casă era în fundul curții, veranda cu multe geamuri devenea pentru ea punct strategic de observare a „inamicului”. Stătea pe scaun și când îi vedea pe cei doi, vorbind între ei sau cu vreun alt vecin, închipuia cu voce tare și foarte serioasă dialoguri presărate cu puținele cuvinte în maghiară pe care le știa – dialoguri în care, desigur, ea era bârfită de cei doi – iar noi ne stricam de râs.

Dar în momentele în care armonia domnea în curtea fostei tipografii săsești, vecinele stăteau de vorbă, măturau curtea comună sau schimbau rețete.

Așa a învățat, probabil, bunica să facă papricaș unguresc, rețetă pe care a preluat-o și mama, mai târziu, când ne-am mutat la casa noastră, iar eu sunt cea de-a treia generație care o prepară.

Tocănița asta de pui cu găluști din făină le place atât de mult fetelor noastre, încât o pot mânca trei zile la rând, dimineață, la prânz și seara. Sigur, ele își permit, pentru că sunt încă la vârsta la care nu-și fac griji că găluștile alea pufoase scăldate în mult sos se depun direct pe șolduri.

Eu fac papricașul doar din file de piept de pui, dar bunica folosea și pulpele și aripile la această mâncare. Am văzut că există rețete în care se pune și ardei gras roșu tocat mărunt, însă a noastră se bazează doar pe praful obținut din ei, adică paprica.

Ingrediente pentru tocăniță

– 800 g-1kilogram de piept de pui dezosat

– 3 cepe medii

– boia dulce și picantă, piper, praf de usturoi, sare, după gust

– 3-4 frunze de dafin

– 3 linguri de bulion

– ulei de măsline

Ingrediente pentru găluști

– 4 ouă

– 12 linguri cu vârf de făină

– 500 de mililitri de apă clocotită

– 3-4 linguri de ulei de măsline

– o linguriță de sare

Ceapa se taie mărunt sau se dă pe răzătoare și se pune la călit în puțin ulei. Puiul se taie cubulețe, se condimentează cu sare, piper, un pic de boia și praf de usturoi și se adaugă peste ceapă. Tot acum se pune și dafinul. Se adaugă apă cât să acopere totul cam de două degete și se lasă să se înăbușe, sub capac, la foc mic. Nu vă temeți să puneți ceva mai multă apă, găluștile vor absorbi din sos.

Când carnea este aproape fiartă, se adaugă trei linguri de bulion, sare, boia dulce și iute, piper, după gust. Se lasă să fiarbă în continuare la foc minim.

Între timp, se prepară găluștile. Mai întâi, punem cei 500 de mililitri de apă la fiert. Într-un castron, punem făina, uleiul și sarea peste care turnăm apa clocotită, treptat, amestecând cu mixerul sau cu un tel. Nu vă grăbiți să turnați apa deodată, s-ar putea să nu aveți nevoie chiar de toată cantitatea pregătită. Amestecul trebuie să iasă destul de gros, dar cremos, ușor curgător, iar ouăle, care se adaugă ultimele, vor mai subția și ele aluatul.

Găluștile se pot fierbe direct în tocăniță sau separat. Eu folosesc a doua metodă, ca să evit ca sosul să fie absorbit prea mult.

Într-o oală încăpătoare, se pun cam doi litri de apă la fiert, iar când începe să clocotească, se adaugă cu o linguriță aluatul. Se lasă câteva minute la fiert, iar când găluștile se umflă și se ridică la suprafața apei, eu obișnuiesc să scot una și să o verific. Dacă textura e moale și pufoasă, dar fermă, înseamnă că sunt gata.

Le scot cu o paletă din apa în care au fiert și le introduc în tocăniță, amestecând ușor, până când se integrează în sos.

La noi, papricașul se mănâncă din farfurii adânci de ciorbă, cu lingura, iar după a doua porție, se aud două voci ușor supărate:

„Mami, iar nu ai făcut destule găluști!”