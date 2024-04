EXCLUSIV Chelaris, oenologul virtual care a creat două vinuri / Interviu cu Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului din R. Moldova: Nu este gata AI-ul să înlocuiască omul

Inteligența artificială (AI) a ajuns să fie implicată în din ce în ce mai multe domenii, inclusiv în cel al producției de vinuri. Chelaris este un oenolog virtual creat de reprezentanții Universității Tehnice din Republica Moldova sub egida Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV).

„Sectorul IT din Republica Moldova este în creștere și ne-am gândit anul trecut să combinăm IT-ul cu sectorul vitivinicol”, a declarat Ștefan Iamandi, directorul ONVV, într-un interviu acordat G4Food.

„Elysium” și „Rubrum Aeon”, un vin alb, respectiv unul roșu, sunt rezultatul acestei îmbinări. Procesul tehnic, conform directorului ONVV, s-a realizat în șapte etape:

1. Instruirea AI-ului

Aplicațiile cu AI se bazează pe cantități mari de date, astfel că ONVV și un specialist IT au creat o aplicație pe care au „instruit-o” cu informații din istoria vinului moldovenesc.

Ștefan Iamandi explică: „Noi am încărcat în aplicație informații referitoare la sectorul viniviticol al Republicii Moldova, de la istoria producerii cu indicații geografice, soiurile care sunt în Republica Moldova. Această etapă a fost mai mult ca aplicația să cunoască detaliile, așa zis să o hrănim”.

2. Colectarea datelor și analiza

După încărcarea sistemului AI cu informații, vine etapa în care se pot colecta datele generate de acesta.

Ștefan Iamandi: „A 2-a etapă a fost deja etapă de colectare a datelor și analize. După cum ziceam, noi avem 11 loturi experimentale în toată Republica Moldova, unde sunt instalații și stații de mediu. Noi datele din aceste stații de mediu le-am încărcat în aplicație, în AI. Scopul: monitorizarea etapelor de fermentare, optimizarea condițiilor ca vinul să se producă, inclusiv controlul temperaturii”.

3. Recomandările de recoltare

Probabil acesta a fost momentul în care AI-ul a avut cel mai mare impact, conform directorului.

Ștefan Iamandi: „În baza datelor cu care noi l-am încărcat, unde un rol foarte important l-au avut datele colectate de la stațiile meteo, AI-ul a venit cu o recomandare de timp pentru recoltare.”

4. Producerea propriu-zisă

Aici AI-ul a avut de „înțeles” specificitățile etapelor de producție a vinului tradițional moldovenesc, pentru a putea apoi să vină chiar cu sugestii.

Ștefan Iamandi: „Scopul de bază a fost să înțeleagă care ar fi structura aromatică, care sunt aromele în așa fel încât el să poată veni cu propuneri de îmbunătățiri, de ajustare, în baza datelor pe care noi le-am introdus despre tipicitatea vinului din Republica Moldova. El (n.r. – sistemul AI) a venit și cu unele sugestii de fermentare. La fel, experimental, am încercat să aflăm dacă poate să ne facă recomandări în ceea ce privește drojdia. Noi am încercat să scoatem maximul de informații posibil.”

5. Blendingul (amestecarea soiurilor)

Din amestecarea soiurilor de vin pe care AI-ul le-a învățat, acesta a avut misiunea de a veni el cu produsul propriu.

Ștefan Iamandi: „Cu unele date a fost mai greu, precum cele despre ideea de gust, dar noi am reintrodus datele în AI și l-am rugat să vină cu propuneri noi de blending care să respecte tipicitatea vinului moldovenesc. ‘Elysium’ și ‘Rubrum Aeon’, un vin alb, respectiv unul roșu, sunt rezultatul cu care AI-ul a venit și care au fost prezentate la expoziția ProWein la Düsseldorf. AI-ul a făcut recomandările, a făcut blendingul și a venit cu o sugestie de fetească albă și fetească regală”.

6. Denumirea si etichetarea

Creatorii oenologului virtual Chelaris au vrut să meargă până la capăt cu experimentarea cu AI, astfel că și denumirile și etichetările au fost realizate cu ajutorul unor programe de inteligență artificială.

„Partea aceasta a fost cea mai rapidă”, a continuat directorul ONVV, „maximum ziceam jumătate de oră după ce noi am mai lucrat pentru ajustare și total a fost aproximativ trei ore”

7. Marketing și comunicare

Tot în spiritul folosirii AI-ului unde se poate, autorii experimentului cu oenologul virtual Chelaris au folosit instrumente de inteligență artificială inclusiv în campaniile de marketing și de comunicare.

Ștefan Iamandi: „Textul pe care l-am pus în postările de pe rețelele de socializare a fost creat tot de o inteligență artificială”.

View this post on Instagram A post shared by Wine of Moldova (@wineofmoldova)

Reacția publicului

„În cadrul ProWeain noi am organizat un masterclass. Oficiul (ONVV) a lansat acest masterclass în care noi am prezentat vinul cu AI. Prezentarea a fost o degustare oarbă și noi am făcut-o ca un exercițiu. Am rugat persoane să voteze care dintre aromele prezentate le-a plăcut cel mai mult: cel făcut de oenologul nostru, de pe aceleași plantații sau cel făcut cu AI. Aici rezultate au fost practic la egal, plus minus. Când am prezentat vinurile cu AI și cel făcut de oenologul nostru [oamenii] au fost plăcut surprinși”, ne-a povestit Iamandi.

Viitorul AI-ului în industrie și posibila comercializare a soiurilor create

Experimentul făcut de creatorii oenologului virtual Chelaris a arătat că AI-ul poate să facă și sugestii bune în industria aceasta. Directorul ONVV, însă, e de părere că „nu este gata AI ul să înlocuiască oenologul”, dar subliniază că pe partea de etichetare, branding și comunicare, inteligența artificială ar putea să ia locul unui om.

Citește și: Inteligența artificială intră în agricultura locală, cu rezultate concrete: mâncare mai sănătoasă, producție mai mare și albine protejate / În România soluțiile IA sunt utilizate de fermele medii și mari, cu manageri tineri

Despre o posibilă trecere în comerț a vinurilor Elysium și Rubrum Aeon, Ștefan Iamandi a spus: „Noi ca oficiu public nu putem face asta, dar poate o vinărie o să preia ideea”.

Vinurile Elysium și Rubrum Aeon au fost prezentate la expoziția internațională ProWein 2024 de la Düsseldorf. La eveniment, care se desfășoară anual, au participat peste cincizeci de producători de vin din statul vecin.

Vinificația este una dintre industriile cheie ale Republicii Moldova, care îşi exportă vinurile în peste 70 de țări ale lumii.

Sursa foto: Instagram / wineofmoldova