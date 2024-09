Mâncatul emoțional nu este întotdeauna atât de rău. Iată argumentele experților

A fost o zi grea. Cel mai rău lucru pe care l-ai putea face ar fi să te întinzi după prăjiturile cu ciocolată care au același gust ca cele pe care le mânca familia ta când erai copil – nu-i așa?

Nu neapărat, spune Jennifer Rollin, fondatoare a Centrului pentru tulburări de alimentație din Rockville, Maryland, citată de CNN.

Mâncatul condus de emoții, cunoscut și ca mâncatul emoțional, este adesea descris ca fiind înfricoșător, nesănătos și scăpat de sub control, dar adevărul este că este foarte normal și poate face parte dintr-o relație sănătoasă cu mâncarea, a adăugat ea.

Desigur, există o linie în care mâncatul emoțional poate deveni nesănătos, dar este important ca oamenii să îmbrățișeze nuanța atunci când vine vorba de moduri de a mânca, mai degrabă decât să aplice reguli stricte și strategii bazate pe rușine, a declarat Daisy Miller, un dietetician pentru tulburări de alimentație care include greutatea în Fort Washington, Pennsylvania.

Poate fi timpul să punem mâncatul emoțional într-o perspectivă adecvată și să învățăm cum să lucrăm cu el, mai degrabă decât împotriva lui, pentru o relație mai sănătoasă cu mâncarea, au spus experții.

Ce este mâncatul emoțional?

Mâncarea este inerent emoțională, a spus Rollin.

Probabil vă puteți gândi la anumite alimente pe care le mâncați ca parte a unei tradiții culturale, când vă conectați social sau când sărbătoriți o realizare, a adăugat ea.

„Dacă vă gândiți la asta, viețile noastre sunt centrate în jurul mâncării. Mâncarea poate fi foarte reconfortantă și mulți dintre noi construim tradiții în toate culturile noastre în jurul mâncării care este nostalgică și sentimentală”, a spus Miller.

Corpurile umane sunt, de asemenea, construite pentru a se bucura de mâncare, așa că este logic ca atunci când simțiți emoții puternice, să căutați ceva care are un gust sau o senzație plăcută, a spus Rollin. Nu ar trebui să vă faceți de rușine dacă mâncatul a ceva ce vă place este unul dintre instrumentele din setul dvs. de instrumente de coping.

„Nu ne facem de rușine pentru utilizarea altor instrumente de coping”, a adăugat ea. „Simplul fapt de a mânca un aliment, uneori din motive emoționale, nu este o problemă și nu este ceva pentru care trebuie să te judeci sau să te pedepsești”.

Ca majoritatea instrumentelor de coping, contextul contează, a spus Miller. Mâncați pentru a vă bucura de ceva delicios după o zi grea sau pentru a sărbători o etapă importantă? Sau evitați să abordați o problemă mai mare?

„Nu putem spune niciodată că acest lucru este complet bun sau complet rău fără să cunoaștem imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă în viața cuiva”, a adăugat ea.

Problema alimentelor ca și combustibil

Nu ar trebui să eliminăm emoțiile din mâncare și să ne gândim la ea ca la un simplu combustibil pentru a ne menține corpul în mișcare?

Nici asta nu funcționează întotdeauna, a spus Rollin. „Da, mâncarea este combustibil … și furnizează energie pentru creierul și corpul nostru, dar este mult mai mult decât atât”, a spus ea.

Uneori, atunci când oamenii sunt prea preocupați să mănânce doar alimentele cele mai bogate în nutrienți, pierd o mulțime de momente care implică mâncarea pentru plăcere, socializare și conectare, a spus Rollin.

Fetiță copil truc sau tratarea pe Halloween. mâna omului pune o bomboană în coș

„Dacă viziunea noastră este că mâncarea este doar combustibil, atunci se pare că a ieși la desert cu un prieten atunci când nu mi-e foame poate nu este o „opțiune sănătoasă””, a spus ea. „Cu toate acestea, știm că, de fapt, relațiile sociale sunt unul dintre cei mai mari predictori ai sănătății și longevității.”

O altă îngrijorare este că prea multă restricție se poate întoarce de multe ori în mâncatul compulsiv, a declarat Natalie Mokari, un dietetician înregistrat în Charlotte, Carolina de Nord.

„Bingeing este, în general, un rezultat al sentimentului de genul: „Nu ar trebui să fac asta, dar am de gând să o fac … și am de gând să o fac în exces, pentru că nu am de gând să mănânc din nou””, a spus Mokari. „Este un fel de sărbătoare sau foamete.”

Când trebuie să vă faceți griji cu privire la consumul excesiv de alimente

Cu toate acestea, există o limită, atunci când mâncatul emoțional devine o problemă, iar acest lucru se întâmplă adesea atunci când mâncatul este principala modalitate de a face față unei persoane, a spus Miller.

Este important să fiți conștienți de cât de des mâncați pentru a face față emoțiilor dificile și dacă aveți și alte strategii pentru a procesa aceste emoții, a spus ea.

Unele semne de avertizare că vă bazați prea mult pe mâncare pentru a face față sau că vă implicați în mâncatul excesiv includ: mâncarea unor cantități mai mari decât ar face-o majoritatea oamenilor într-un timp scurt, sentimentul de pierdere a controlului, sentimentul de vinovăție și rușine, mâncatul în secret și mâncatul adesea mult peste punctul de sațietate, a spus Rollin.

„Dacă sunteți dacă mâncați mai mult decât vă simțiți confortabil să mâncați, iar apoi vă angajați în restricție sau purjare sau exerciții compulsive, acesta ar fi un alt semn că relația dvs. cu mâncarea este problematică”, a adăugat ea.

Cum să vă recalibrați

O relație sănătoasă cu mâncarea gravitează în jurul flexibilității și echilibrului, a spus Mokari. Vă puteți da permisiunea să mâncați tot felul de alimente fără a vă simți scăpat de sub control?

Primul pas către o relație mai sănătoasă cu mâncatul emoțional este conștientizarea, a spus Rollin. În loc să vă restricționați sau să căutați mâncarea fără să vă gândiți, deveniți conștienți de scopul pe care îl servește mâncarea și de nevoile pe care le satisface, a spus ea.

Poate că vă confruntați cu plictiseala sau stresul. Poate doriți să vă implicați într-un obicei de familie sau să marcați o ocazie cu un tort aniversar.

Această atenție poate fi utilă și atunci când vă evaluați valorile, a spus Rollin. Este important pentru tine să fii cunoscut ca o persoană care poate merge la o petrecere aniversară fără să mănânce tort? Sau este mai important să vă faceți amintiri cu oamenii pe care îi iubiți? Sunteți o persoană care evită întotdeauna problemele subiacente? Sau vrei să faci față în timp ce rezolvi și probleme mai mari

Cheia este să vă evaluați valorile, abordarea și relația cu alimentele cu curiozitate, mai degrabă decât cu judecată, a adăugat Miller.

Oamenii se pot „gândi la asta aproape ca și cum ar fi un detectiv care adună date despre ei înșiși”, a spus ea. „Este acest lucru ceva care devine o problemă? Este ceva la care fac față doar prin mâncare? Există straturi mai adânci care trebuie rezolvate?”

Și dacă vă luptați cu a vă da permisiunea de a mânca sau cu mâncatul excesiv, poate fi util să căutați ajutor de la un terapeut sau dietetician care lucrează în domeniul tulburărilor alimentare, al greutății inclusiv și al câmpurilor anti-diete, a spus Miller.

„Este foarte important să vă asigurați că mergeți la tipul potrivit de profesionist, astfel încât să puteți procesa unele dintre sentimentele pe care le aveți și să nu vă simțiți rușinat sau vinovat sau ca și cum ați face ceva rău sau greșit”, a adăugat ea.