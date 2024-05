Ioan-Cosmin Herța, apicultor ale cărui produse au ajuns pe masa Papei, despre importurile din China și alte state: „Miere spălată” / Mierea adevărată e un medicament / „Nu poți să extinzi piața pe partea de ecologic, pentru că te lovești de pesticide!”

Ioan-Cosmin Herța, producător de miere bio la Herța Bio Apicole, consideră că ar putea să recolteze miere de floarea-soarelui, de rapiță sau de coriandru, dar din păcate culturile sunt stropite și automat nu mai poate face asta. „Nu pot să interzic nici fermierului să-și stropească cultura, pentru că el are o producție mai mare, deoarece folosește acele pesticide”, a declarat apicultorul, pentru G4Food, la Târgul de Miere de la Muzeul Satului. Însă cea mai mare problemă, potrivit lui, o reprezintă produsele „de dumping” de slabă calitate, cu preț mic, importate din state precum China sau Ucraina.

Herța afirmă că apicultorii pot produce miere ecologică doar din pădure, punând în evidență zonele neatinse de om. Totuși, apicultorul nu crede că aceasta este principala problemă care există.

Cea mai mare problemă o consideră a fi legată de produsele care vin din Ucraina, China sau unele care vin, de fapt, din China, dar cu factură de Ucraina. „Nu mai are nicio legătură [cu mierea], vine miere spălată, asta e denumirea”, susține Ioan-Cosmin Herța. El a adăugat că acesta este un lucru trist, deoarece ei vin cu produse de proastă calitate, la un preț nejustificat de mic, iar noi, consumatorii, cumpărăm pentru că scrie „miere”, dar produsul n-are legătură cu mierea.

Herța ne mai explică faptul că mierea e un medicament și luată ca atare ea aduce doar beneficii sănătății. Pe de altă parte, în momentul în care folosești „mierea” care nu are nicio legătură cu mierea adevărată, nu-ți aduce niciun beneficiu, în opinia lui. Potrivit apicultorului, după ce cumperi acea presupusă miere din magazin, o mănânci și vezi că nu te ajută iar apoi spui că toată mierea este așa. „Automat asta ne pune”, spune apicultorul, „pe noi într-o imagine proastă, pentru că ei cred că mierea noastră nu este bună, dar ei nu au consumat o miere adevărată, ci consumă un fals și așteaptă minuni de la el”. „Asta este cea mai mare problemă, produsele astea de proastă calitate”, subliniază Herța.

A doua problemă mare: Te lovești peste tot de pesticide

Ioan-Cosmin Herța mai spune că nu poți să extinzi piața pe partea de ecologic dacă te lovești de pesticide, pomi fructiferi stropiți etc. Asta, ne spune el, este a doua mare problemă.

„Partea cu pesticidele nu știu cum o să se poată rezolva, pentru că în România știu că este al șaptelea an în care s-a dat derogare de la minister pentru niște pesticide numite neonicotinoide”, afirmă el. Conform unor investigații făcute în țară, dar și în afară, neonicotinoidele sunt foarte dăunătoare albinelor, „pentru că ele sunt un organism sensibil, mult mai ușor afectate decât noi, dar pe termen lung și oamenii pot fi afectați de ele”.

România nu are încă un laborator în care să analizeze mierea provenită din afara UE, dar ANPC a transmis în martie că am putea avea în viitor unul. „Până atunci n-avem decât să ne rugăm c-o să fie mai bine și să sperăm c-o să fie de undeva o schimbare”, spune Herța.









Pe partea de dumping, apicultorul susține că se poate face o schimbare, aceasta fiind la nivel de Uniune Europeană, pentru că nu intră doar la noi aceste produse de proastă calitate. „Ajunge la noi și de la noi pleacă în alte țări. Este trist, pentru că noi producem și avem apicultori, și există miere în România, și există zone cu potențial sălbatic să putem produce ecologic.”

„Dacă prețul în magazin este de 7 lei kilogramul de miere, dau un exemplu, când numai un borcan costă 2 lei cu capac cu tot și acolo mai este și o manoperă, și etichetă, și logistică de transport, adică cu cât mai pot să vândă, cum poți să concurezi cu o concurență neloială?”, s-a întrebat apicultorul.

Ioan-Cosmin Herța ne mai spune că o problemă este și pe partea de consum, care în România este de 500 de grame de miere/locuitor/an, lucru descurajator. Mai mult, el spune că „nu știm să consumăm produse ecologice”. Este în creștere consumul de astfel de produse, dar încă sunt mulți oameni care nu cunosc ce înseamnă ecologic. „Zic că albina zboară peste tot, că mierea e naturală din sine, cum poate să fie ea falsă? Păi da, dacă faci hrăniri cu zahăr, acolo nu mai e miere, dacă tratezi chimic rămân în fagurele ăsta de ceară până la doi ani de zile reziduurile de pesticide, de chimicale, și orice nectar bagă albina acolo, e compromis”, explică specialistul. El a adăugat că producătorii de miere ecologică folosesc materiale de calitate, precum sârmă de inox sau fagurii ecologici. Alți producători folosesc sârmă mai ieftină, de zinc, și faguri cu parafină.

Mai mult, potrivit lui Herța, dacă un tratament împotriva păduchilor te costă 50 de lei la suta de familii de albine, dacă ești producător convențional, pe un producător de miere ecologică același tratament îl costă 268 de lei la 10 familii. „Trebuie să faci de minim trei ori tratamentul ăsta ca să fie eficient, deci mult mai scump, iar majoritatea aleg calea mai ușoară fără să se gândească la consecințele negative.”

„E foarte greu să poți să supraviețuiești, să scoți și un profit, adică în apicultură investești încontinuu”, concluzionează Ioan-Cosmin Herța. El reinvestește profitul în borcane, în etichete, în faguri, în sârme, care toate sunt reciclabile și regenerabile.

Apicultorul din Sibiu produce miere apreciată inclusiv peste hotare. Mierea lui i-a fost oferită cadou, de către premierul Marcel Ciolacu, Papei Francisc.