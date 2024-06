Fermier cu valoare adăugată: Un fost director executiv, cu 78 de oameni în subordine, a devenit apicultor / Produce miere bio în propria mini fabrică și reprezintă România la eveniment internaționale de top

Ioan-Cosmin Herța, producător de miere bio și produse derivate la Herta Bio Apicole, este un antreprenor care a simțit nevoia să își lanseze propria linie de produse procesate, ducând apicultura la un alt nivel, inclusiv de profitabilitate.

În perioada primei facultăți, Științe Economice, Herța mergea la sală și consuma polen crud – un produs foarte bogat în proteine, necesar pentru creșterea masei musculare. Din dorința de a consuma produsele sale, în anul 2012, el a achiziționat doi stupi, ca și hobby. Ulterior, pasiunea lui pentru apicultură a crescut și s-a transformat în afacere.

Înainte de a se apuca de apicultură, a fost director executiv și făcea muncă de birou, cu 78 de angajați în subordine.

Ioan-Cosmin Herța ne spune că ceea ce l-a determinat să facă și procesare a fost faptul că a dezvoltat un produs curat, organic, care a atras după sine un portofoliu de clienți cu aceleași principii și viziuni asupra produselor: calitate superioară, fără pesticide, antibiotice, chimicale ori alte adaosuri.

El a adăugat că s-a gândit la procesare de când a inițiat afacerea, deoarece calitatea a fost premisa pe care a urmărit-o de la început. „Am fost într-o continuă dezvoltare de la numărul de familii de albine, lăzi de stupi, tratamente organice până la achiziția de echipamente, utilaje de extracție performante din inox, conform standardelor europene etc.”, ne spune Herța. Pasul cel mai important a reușit să-l facă în anul 2021 când a reușit să pună bazele unei linii de ambalare și îmbuteliere și să certifice ecologic nu doar stupinele, ci și linia.

Ioan-Cosmin Herța are linia de îmbuteliere la punctul de lucru din localitatea Galeș, județul Sibiu. Este o „mini fabrică”, în care ambalează profesional toate produsele ecologice pe care le obține în stupină.

Apicultorul ne împărtășește, de asemenea, care au fost cele mai mari dificultăți cu care s-a confruntat în acești ani, și anume:

birocrația excesivă,

mentalitatea consumatorului,

modificările climatice sunt impedimente serioase care afectează producția de miere,

consum scăzut de produse apicole (în medie 500 g/individ pe an),

apicultura organică nu are niciun sprijin din partea statului.

Apicultorul spune că afacerea este profitabilă, doar că în apicultură profitul trebuie reinvestit continuu. „Comparativ cu anul 2022, avem o creștere de 5 ori mai mare a cifrei de afaceri în 2023”, a declarat acesta pentru G4Food.

Deși nu organizează evenimente, echipa apicultorului este foarte receptivă când este invitată la diverse activități, ne spune Herța. „În această primăvară, în școli, de Săptămâna Verde, am inițiat o campanie de conștientizare a ceea ce înseamnă consumul produselor apicole certificate ecologic”, transmite apicultorul, care a adăugat că le-a oferit copiilor informații prețioase referitoare la apicultura ecologică.

Fondurile europene i-au permis să treacă la nivelul următor

În 2021, Ioan-Cosmin Herța a câștigat un proiect POCU, în valoare de 100.000 euro, pentru întreprinderi sociale, moment în care afacerea Herta Bio Apicole a trecut la o nouă etapă de dezvoltare, reușind să-și extindă piața de desfacere. Prin aceste fonduri acesta a reușit să-și certifice produsele. Rezultatele nu au întârziat să apară. În 2023 a câștigat medalia de aur la Festivalul Organic European, pe toate sortimentele lor de miere.

Totodată, apicultorul a participat la Târgul Internațional de produse Bio Biofach din Nurnberg (2023, 2024), Târgul Internațional de produse alimentare și băuturi Bio și Convenționale Anuga din Koln (2023) și la Seoul Food 2023, din Coreea de Sud.

„Vă dăm o veste în exclusivitate: tocmai am aflat că am fost selectați să participăm, în toamna acestui an, la Târgul Internațional organizat în Sial, Franța”, a mai spus Herța.

Prin campania „Fermier cu valoare adăugată”, G4Food promovează ideile de afaceri care îi inspiră pe fermieri să producă și vândă produse cu valoare adăugată, nu doar materii prime.

Sursa foto : Ioan-Cosmin Herța

