Fermier cu valoare adăugată: Un designer grafic și soția lui, specialist în marketing și publicitate, au vrut doar să fugă de oraș și au ajuns să aibă o mică plantație eco în Maramureș / Cultivă inclusiv unii dintre cei mai iuți ardei din lume

Bogdan este designer grafic, iar soția lui, Oana, specialistă în marketing și publicitate. Fără nicio legătură cu meseriile lor, cei doi și-au dorit să scape de agitația orașului și, astfel, s-au mutat la țară, la Remetea Chioarului, la doar câțiva kilometri de Baia Mare. Și pentru că au avut o palmă de pământ s-au gândit, pentru relaxare, să facă un solar în care să cultive câte ceva pentru casă. Acum au o mică plantație eco și cultivă fructe și legume.

Au ajuns la trei solarii și aproximativ 80 de ari de teren pe care cultivă tot ce se poate. Oana a renunțat la orice altă meserie și se ocupă doar de asta, în timp ce Bogdan se ocupă de agricultură doar când se satură de calculator. „A fost proiectul soției mele. Acum șapte ani ne-am mutat la Remetea Chioarului. Am început cu puțin, am vrut să facem o plantație eco. Și am reușit”, începe Bogdan Groza, un băimărean de 34 de ani. „Nu folosim nimic chimic, am avut și certificat, dar am renunțat la el”, mai spune el. Despre certificatul produselor eco spune că nu a fost rentabil financiar, așa că a renunțat. Fără pierderi, însă. „Clienții noștri ne cunosc deja, avem o bază de clienți și nu mai avea rost din punct de vedere financiar să continuăm”, completează el.

Cultivă ardei din topul celor mai iuți

Pe toată suprafața cultivată au, în prezent, în jur de 15.000 de plante: roșii, vinete, ardei, castraveți etc. „Vedetele” sunt ardeii iuți pe care îi cultivă și care se află în top 15 cei mai iuți ardei din lume. „Avem Carolina Reaper, Habanero și, bineînțeles, Jalapeno”, mai spune el.

De asemenea, roșiile sunt „la loc de frunte” în cultura lor. „După ce am testat vreo 15 soiuri, am rămas la aceste două: Summer sun (galbene) și Lucinda. Se completează foarte bine, Summer sun e foarte dulce și Lucinda are un gust mai acrișor. Combinate, în salate, sunt grozave”, mai spune Bogdan.

Au vrut să reducă risipa

Cu fonduri europene, au reușit să-și facă și un laborator pentru procesare. „Acum trei ani am accesat fonduri europene și ne-am făcut un laborator de procesare. E al treilea an în care suntem autorizați. În principiu am vrut să reducem risipa, pierderile. Tot ce nu se vinde, transformăm: roșiile în bulion, legumele în zacuscă, fructele în dulcețuri. Facem, de asemenea, sosuri de paste”, mai spune Bogdan.

Pentru că nu au linie de procesare, toate conservele se fac din fructe și legume proaspete. „În momentul în care e gata stocul, nu mai putem procesa decât anul următor. Anul trecut cred că am atins undeva la 4000-5000 de borcane”, mai spune el.

Caută fonduri pentru a reduce cheltuielile

Produsele lor se vând foarte bine în București, dar și în Baia Mare și împrejurimi. Nu au subvenții de la stat, dar se bucură că au reușit să acceseze fonduri pentru laborator. Iar acum, pasul următor este să mai încerce să obțină aceleași fonduri pentru alte investiții la mica lor plantație eco. „Acum așteptăm să vedem dacă se mai deschid linii noi de finanțare pe parte de echipamente agricole – tractor, freză etc. Pentru că acum depindem foarte mult de alți oameni din sat și o parte din bani merge la ei (pentru arat, săpat etc). Și am vrea să reducem costurile pentru arat, frezat etc.”, mai spune el.

Pas cu pas, mica fermă deschisă din dorința de a fugi de oraș și de a reduce timpul petrecut în fața calculatorului, se transformă într-o afacere sustenabilă.