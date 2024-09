Ce se întâmplă în corpul tău când mănânci alimente picante/Sosul iute ar putea deveni noul tău condiment preferat, mai ales atunci când vrei să ai grijă de inima ta

De la kimchi (varză chinezească fermentată și condimentată) și Tajín (amestec de lime, ardei iute și sare de mare) , mâncarea picantă face parte din multe culturi diferite. Tipul de ardei iute poate varia, dar, în esență, toate condimentele au cam aceeași bază. Potrivit eatingwell.com, chiar dacă ați crescut mâncând alimente picante, este posibil să nu știți cum vă afectează sănătatea. În urma cercetărilor despre mâncărurile picante, iată care sunt beneficiile pentru sănătate ale acestora

Puteți reduce tensiunea arterială, dacă mâncați picant

Când aveți hipertensiune arterială (tensiune arterială crescută), în general, se recomandă să reduceți sodiul din dietă. Dar ce legătură are asta cu mâncarea picantă?

Într-un studiu realizat în China, în 2019, pe adulți, și publicat în Jurnalul European de Nutriție, femeile care au raportat că „de obicei” mâncau alimente picante au avut riscuri cu 26% mai mici de a avea hipertensiune, comparativ cu cele care nu au mâncat condimentat. Asocierea nu a fost valabilă și pentru bărbați. Deși motivele sunt încă studiate, cercetările preliminare pe animale sugerează că o anumită substanță, capsaicina, este compusul care dă ardeiului iute gustul picant. Această substanță poate ajuta la contracararea hipertensiunii cauzate de o dietă bogată în sare, susțin cercetătorii. În mod interesant, hrana care a fost autoevaluată drept „moderat” condimentată de către participanții la studiu s-a dovedit a fi cea mai prietenoasă cu tensiunea arterială. Așa că nu vă feriți să folosiți condimente, mai ales dacă suferiți de hipertensiune arterială.

Mâncarea condimentată poate îmbunătăți sănătatea inimii

Mâncarea condimentată vă poate face să transpirați mai mult, dar este bună pentru inimă. O analiză din 2022, publicată în Molecular Nutrition & Food Research, a descoperit o asociere între consumul regulat de alimente picante și reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inimă și a accidentului vascular cerebral. Acest studiu a găsit o corelație, nu o cauzalitate, între cele două, ceea ce înseamnă că nu putem fi siguri că mâncarea condimentată în sine a avut ca rezultat o sănătate mai bună a inimii, dar s-a constatat o rată de mortalitate mai redusă în rândul persoanelor care mănâncă, în mod regulat, alimente picante. Acest lucru se poate datora, partial, reducerii colesterolui.

„Deși sunt necesare studii mai concludente, consumul de ardei iute picant, bogat în capsaicină, este legat de niveluri crescute de colesterol HDL, care protejează împotriva bolilor de inimă, și de scăderea LDL (tipul de colesterol responsabil de bolile de inimă)”, spune nutriționista Alice Figueroa.

Mâncarea condimentată este mai sățioasă

Aroma puternică a mâncărurilor condimentate vă poate influența și apetitul. Mâncarea condimentată vă poate face să vă simțiți sătul mai repede. Acest lucru poate ajuta, de fapt, la promovarea unei relații pozitive cu mâncarea, spune Figueroa.

Mâncarea condimentată poate reduce riscul de mortalitate

Un aport mai mare de alimente picante a fost asociat cu rate mai scăzute de mortalitate, potrivit unei meta-analize din 2021, din revista Angiology. Stidiul a foste realizat pe mai mult de 500.000 de adulți. În comparație cu persoanele care nu au mâncat alimente picante, cei care au mâncat mai mult de o dată pe săptămână astfel de mâncăruri au avut un risc cu 12% mai mic de a muri, din orice cauză, pe parcursul perioadei de urmărire de 10 ani. Este posibil ca această substanță din ardeiul iute, capsaicina, să acționeze împotriva obezității și, prin urmare, să reducă riscul bolilor (cum ar fi diabetul de tip 2) asociate cu obezitatea. În plus, capsaicina poate oferi și antioxidanți, precum și îmbunătățirea microbiotei intestinale, ambele putând ajuta la protejarea organismului împotriva bolilor, sugerează cercetătorii.

Potențialele dezavantaje ale consumului de alimente condimentate

Se poate agrava refluxul gastric

Indiferent dacă aveți reflux acid ocazional sau boală de reflux gastroesofagian, știți că mâncarea condimentată este un declanșator cunoscut. O confirmă o recenzie din 2021, publicată în Preventive Nutrition and Food Science. „Oamenii cu arsuri la stomac sau cu o afecțiune precum gastrita ar trebui să fie atenți la cât de des sau cât de multă mâncare picantă consumă, pentru că poate fi iritant”, spune nutriționistul Zariel Grullón.

Dacă aveți afecțiuni digestive evitați mâncărurile condimentate

Potențialul de efecte secundare digestive de la alimentele picante nu se limitează la reflux. Figueroa citează un studiu din 2020, apărut în Journal of Crohns and Colitis, care a constatat că „majoritatea persoanelor care au colită ulceroasă și boala Crohn au raportat că alimentele condimentate au declanșat o recidivă a simptomelor”. În plus, dacă aveți sindromul colonului iritabil trebuie să fiți atenți la consumul de alimente picante. Acestea vă pot agrava simptomele.

Patru alimente condimentate care sunt bune, consumate cu moderație