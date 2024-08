Superalimentul care te ajută să slăbești, reface mușchii și întinerește organismul. NASA îl folosește în timpul calătoriilor spațiale de lungă durată

Această cereală plină de vitamine, minerale și aminoacizi esențiali, este un component fundamental pentru o alimentație sănătoasă. Quinoa a câștigat popularitate în ultimii ani ca unul dintre superalimentele cele mai consumate în Europa. Cereale integrale, originare din Anzi, se disting prin profilul nutrițional excepțional, care echilibrează proteinele, grăsimile și carbohidrații. Versatilitatea sa culinară și capacitatea sa de a se adapta la diverse nevoi dietetice i-au permis să ajungă din ce în ce mai des în meniul multor familii.

NASA l-a ales pentru proprietățile sale. Este folosit în zboruri spațiale de lungă durată

Nu este surprinzător că NASA a ales-o pentru a o cultiva în călătoriile sale spațiale de lungă durată. “NASA a fost cea care a propulsat această cereală relativ necunoscută cu o compoziție excepțională în care se echilibrează proteina, grăsimea și carbohidrații. Era destinată culturilor pentru călătoriile spațiale de lungă durată. Principalul său beneficiu provine din faptul că majoritatea caloriilor sale sunt oferite sub formă de carbohidrați complecși. În plus, acest superaliment oferă și aproximativ 16 grame de proteine la fiecare 100 de grame, transformându-l într-un aliment foarte proteic”, explică pentru 20minutos Salena Sainz, farmacistă și nutriționistă spaniolă.

Superaliment care dezvoltă masa musculară

Potrivit lui Sainz, quinoa oferă cea mai mare parte a caloriilor sale sub formă de carbohidrați complecși și furnizează aproximativ 16 grame de proteine la fiecare 100 de grame. Acest lucru o face ideală pentru sportivi, deoarece ajută la dezvoltarea masei musculare și favorizează recuperarea după exerciții fizice. Conținutul său ridicat de aminoacizi esențiali, precum lizina, arginina și cistina, contribuie la funcționarea corectă a sistemului muscular și la repararea țesuturilor deteriorate în timpul activității fizice intense.

Ajută la dezvoltarea cerebrală și contribuie la longevitate

“Compoziția sa bogată în aminoacizi importanți, precum lizina, arginina și cistina, fără a uita de metionină, dă acestui aliment – quinoa un rol important pentru dezvoltarea cerebrovasculară”, indică nutriționista. Dar beneficiile quinoei merg mult mai departe. Bogată în vitaminele B, C și E, acest superaliment îmbunătățește dezvoltarea cerebrală și are proprietăți antioxidante care combat îmbătrânirea. Vitamina B este esențială pentru buna funcționare a sistemului nervos și producerea neurotransmițătorilor, în timp ce vitaminele C și E protejează celulele de daunele oxidative cauzate de radicalii liberi.

În plus, conținutul său ridicat de calciu ajută la prevenirea decalcificării oaselor și dinților, întărind sistemul osos și reducând riscul de osteoporoză în etapele avansate ale vieții.

Beneficii pentru sănătatea digestivă

Quinoa se remarcă și prin conținutul său ridicat de fibre, atât solubile cât și insolubile. Fibrele solubile contribuie la reglarea nivelului de colesterol în sânge și la stabilizarea nivelului de glucoză, prevenind vârfurile de insulină. Pe de altă parte, fibrele insolubile favorizează tranzitul intestinal, prevenind constipația și promovând o bună sănătate digestivă. În plus, fibrele acționează ca prebiotice, hrănind bacteriile benefice din intestin și întărind sistemul imunitar.

Controlul greutății și sănătatea cardiovasculară

Datorită conținutului său de fibre și proteine, quinoa promovează senzația de sațietate, ceea ce facilitează controlul greutății. Satisfăcându-se pentru o perioadă mai lungă de timp, se reduce nevoia de a consuma alimente între mese și se evită consumul excesiv de calorii. În plus, conținutul său scăzut de grăsimi și aportul său de acizi grași sănătoși, precum acidul linoleic, o transformă într-o opțiune excelentă pentru cei care doresc să-și mențină silueta fără a renunța la o alimentație nutritivă.

Dar quinoa nu aduce beneficii doar sportivilor și celor care doresc să piardă în greutate. “Bogată în fier, calciu și fosfor, quinoa conține, de asemenea, cantități mari de magneziu, care contribuie la metabolismul energetic normal, sinteza proteinelor și funcționarea sistemului nervos. Remarcabil este conținutul său scăzut de grăsimi, care o face alegerea perfectă în acele diete care necesită un control caloric, dar fără a uita un aport de acizi grași sănătoși precum acidul linoleic”, subliniază expertul.

Fierul este esențial pentru producerea globulelor roșii și prevenirea anemiei, în timp ce magneziul participă la reglarea tensiunii arteriale și sănătatea cardiovasculară.

Versatilitate în bucătărie

Pe lângă proprietățile sale nutriționale impresionante, quinoa se remarcă prin versatilitatea sa în bucătărie. Gustul său plăcut și cu tentă de migdale o face un ingredient perfect pentru o gamă largă de preparate, de la salate și tocănițe până la deserturi și produse de patiserie. Poate fi consumată atât rece, cât și caldă, și textura sa o face ideală pentru a înlocui alte cereale precum orezul sau pastele.

Quinoa este, de asemenea, o opțiune excelentă pentru cei cu intoleranțe sau alergii alimentare, deoarece este în mod natural lipsită de gluten. Acest lucru o face un aliment sigur pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten, permițându-le să se bucure de o dietă variată și nutritivă fără a-și compromite sănătatea.

Combinarea cu alte superalimente

Quinoa se integrează perfect în dieta mediteraneană. Combinată cu alte superalimente tipice, cum ar fi uleiul de măsline extra virgin, bogat în grăsimi mononesaturate și antioxidanți, roșia, sursă de licopen și vitamina C, sau fructele roșii, pline de antioxidanți și fibre, quinoa devine un ingredient versatil și sănătos pentru toate tipurile de preparate.

În concluzie, quinoa este mult mai mult decât o modă trecătoare. Multiplele sale beneficii pentru sănătate, versatilitatea sa în bucătărie și capacitatea sa de a se adapta la diferite nevoi nutriționale o transformă într-un superaliment indispensabil,