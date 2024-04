Rapița a înflorit cu aproape o lună mai devreme în Timiș / Fermier: „În urmă cu cinci sau șapte ani eram tentați să credem că acest concept al schimbărilor climatice ar putea să fie o noțiune abstractă. Se pare că nu este chiar așa de abstractă”

Câmpurile din județul Timiș sunt deja acoperite de rapiță înflorită, astfel că schimbările climatice contrazic din nou manualele de agrotehnică, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Sezonul fotografiilor în lanurile cu rapiță s-a deschis deja în județul Timiș. Vremea caldă din februarie și din luna martie a dus la o premieră în județ, unde rapița a înflorit de la începutul lui aprilie.

Ceasul biologic al tuturor plantelor de cultură s-a pus în mișcare anul acesta mult mai repede, spune dr. ing. Alexander Degianski de la Giulvăz.

„Rapiță înflorită în data de 28 martie n-am avut nici într-un an. De obicei, rapița începea să înflorească acum zece ani, undeva la 25 aprilie. Acum doi sau trei ani începea să înflorească în 10-11 aprilie. Iată că anul ăsta a început să înflorească la sfârșitul lunii martie. Grâul, în mod normal, genetic ar trebui să fie determinat înspicatul în jurul anumitor date sfârșit de aprilie, început de mai. Un lucru foarte îngrijorător ar fi să se întâmple mai repede. Porumbul îl semănam de obicei după 10-15 aprilie. Anul acesta porumbul l-am semănat pe tot înainte de data de 1 aprilie. Porumbul germinat mai are încă zic unu doi centimetri până să înceapă să răsară. Floarea-soarelui am început-o în data de 19 martie și în dată de 23 martie a fost încheiată. Ea deja răsare pe aproape 400 de hectare”, spune dr. ing. Alexander Degianski.

Toate aceste recorduri tehnice și agrotehnice au explicație în fenomenul de încălzire globală, este de părere prof. dr. ing. Dorin Camen, decanul Facultății de Inginerie și Tehnologie Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții din Timișoara.

„Este vorba de efectul de încălzire globală care este asociat schimbărilor climatice. Pe de altă parte, vedem că apar oscilații foarte mari în intervale scurte de timp. Probabil în urmă cu cinci sau șapte ani eram tentați să credem că acest concept al schimbărilor climatice ar putea să fie o noțiune abstractă. Se pare că nu este chiar așa de abstractă, pentru că din ce în ce sunt tot mai resimțite”, spune prof. dr. ing. Dorin Camen.

Chiar dacă totul a prins viață cu mult mai repede anul acesta, sunt încă multe obstacolele care mai trebuie trecute, spune dr. ing. Alexander Degianski.

„Sunt două riscuri. În primul rând, este acela al semănatului devreme și, indiferent cât de bune ar fi prognozele, să mai apară zile cu îngheț. Și atunci lucrurile se complică. Dar mai este un pericol, să amâni semănatul, tocmai pentru a evita aceste perioade posibile și să nu mai ai deloc apă de răsărire. Așa nu-i bine, dincolo e rău, dar trebuie să ne adaptăm”, explică dr. ing. Alexander Degianski.

Sursa foto: Pixabay