Care este adevărata origine a berilor IPA și de unde provine acest nume

„Știi de unde provin berile IPA?”. Am întrebat mulți prieteni deseori, sperând că nu știu deja răspunsul. Raiul? De la zâna hameiului? Visele mele? Toate sunt presupuneri bune, dar nu, se arată într-un material CNN.

“Când britanicii au ocupat India”, îmi încep povestea despre originea supereroului berii, “trupele de acolo aveau dreptul la o rație regulată de bere. Și pentru că nimeni nu știa cum să fabrice bere pe subcontinentul colonizat, britanicii au trimis delicioasa lor bere în India cu vaporul”.

“Dar problema era că mărfurile se împuținau pe drum. Așa că soluția a fost să se adauge drojdie și hamei suplimentar pentru a menține culturile de bere în viață pentru lunga călătorie. Prin urmare, ceea ce beau cei de rând în India era o rudă mai puternică și mai bogată în hamei a berii pe care o beau în Anglia.

“După ce Gandhi i-a făcut pe britanici să plece, soldații și-au făcut bagajele și au plecat acasă. Numai că aceștia dezvoltaseră o pasiune și creaseră o cerere pe piață pentru berea extra aromată făcută doar pentru India, sau India Pale Ale. Și astfel, s-a născut o stea”.

“Nu!”, a spus Malcolm Purinton pe e-mail, când i-am împărtășit versiunea mea despre povestea originii IPA, pe care mi-a spus-o cineva odată.

Purinton este un istoric și cercetător al berii care predă istoria mondială și alimentară la Northeastern University din Boston. El a ciuruit imediat unele dintre premisele poveștii mele. “În momentul în care britanicii au colonizat India, ei deja expediau bere peste țări și oceane de secole! Ați auzit de Mayflower?”, a răspuns el.

Adevărata origine a berilor IPA și motivul pentru care își poartă numele

Deși berea are o istorie comună cu India și Imperiul Britanic, numele IPA se datorează mai mult mândriei naționale și priceperii în afaceri decât ingeniozității.

Meritul pentru popularizarea berilor trimise în India îi revine unui berar pe nume George Hodgson, care a inventat o bere cu hamei pe care a botezat-o cu numele său. Hodgson’s Ale era un tip cunoscut la acea vreme sub numele de October Beer, deoarece rețeta sa își are originea în costul scăzut al hameiului din toamnă, a explicat Purinton, care a scris cartea “Globalization in a Glass: The Rise of Pilsner Beer through Technology, Taste and Empire” (Ascensiunea berii Pilsner prin tehnologie, gust și imperiu).

Hodgson avea un contract de exclusivitate pentru bere cu British East India Company. El a furnizat companiei, care, la rândul ei, îi aproviziona pe britanicii din India – cu bere Brown și berea sa October Beer, o “rudă mai puternică, mai bogată în hamei și mai amară a berilor pale obișnuite”, a declarat Purinton. În anii 1820 și ’30, concurenții lui Hodgson au dat stilului October Beer un nou nume, India Pale Ale, doar pentru a evoca sentimentul de mândrie imperialistă al patronilor lor. Așadar, răspunsul la întrebarea mea de unde a apărut IPA-ul este din competiția fabricilor de bere britanice pentru piețele de peste mări și a foarte întreprinzătorului George Hodgson, care cel puțin l-a popularizat, dacă nu l-a numit. O poveste mai puțin simplă, dar acesta este adevărul.

Cum rămâne cu APP, APDPA și AINS?

Pe meniurile actuale de bere vedeți adesea alte acronime, cum ar fi APA. Acestea sunt American Pale Ales care folosesc în principal hamei american și au un conținut mai mic de alcool (“practic o bere pale cu hamei american”, a spus Purinton la telefon).

Dacă vedeți DIPA, aceasta este o Double IPA, ceea ce înseamnă mai mult hamei și conținut de alcool. NEIPA înseamnă New England IPA, care conține mai mult hamei și mai multe arome de “fructe” decât un IPA și este, în esență, același lucru cu un IPA “hazy” sau “suculent”.

Dar celelalte tipuri de bere?

Aceasta nu este o listă exhaustivă, iar unele sunt evidente, dar Purinton a împărtășit originea denumirii britanice a ceea ce el spune că a fost prima bere industrială modernă.

A fost “numită pentru oamenii care transportau mărfurile de pe navele de la docuri către magazinele, piețele și casele din Londra”, a spus el, iar aceștia “au iubit atât de mult acea bere neagră și prăjită încât toată lumea a început să o numească “Porter”.

Stout este o versiune mai puternică a unui Porter care a devenit un stil propriu. “Familia Guinness nu făcea decât să copieze porteriile/stout-urile populare din Londra atunci când au început să își fabrice propria bere în Dublin”, a împărtășit Purinton.

Diferența dintre ale și lager se regăsește în procesul de fabricare a berii. Acestea au drojdii diferite și sunt fermentate cu apă mai caldă pentru un lot de ale, sau cu temperaturi mai scăzute pentru lagers. De asemenea, berile lager se odihnesc mai mult timp înainte de a fi servite. “Lager înseamnă în germană “a păstra””, a explicat Purinton. Iar un Pilsner este un stil auriu de lager, născut în orașul Pilsen din Republica Cehă.

Fiindu-i sete în timpul discuției noastre, l-am întrebat pe Purinton care sunt berile sale preferate în stil IPA. Îi plac la nebunie Focal Banger de la Alchemist Brewing Co. și Sip of Sunshine IPA de la Lawson’s Finest Liquids. Istoricul berii a lăudat, de asemenea, Pale Ale de la Sierra Nevada ca fiind o preferată constantă și delicioasă din toate timpurile. Cele mai îndrăgite de mine în această categorie sunt Lagunitas IPA, Racer 5 de la Bear Republic și 90 Minute IPA de la Dogfish Head. Noroc cu acestea, cu George Hodgson pentru că a dat startul acestei tendințe delicioase și cu Malcolm Purinton pentru că a pus lucrurile la punct.