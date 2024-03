VIDEO Mieii din România, destinați sacrificării de Paște în Italia, opriți la graniță / Un șofer a fost amendat cu 3.300 de euro pentru că animalele nu aveau spațiu suficient și  sistemul de adăpare nu se putea utiliza

Animale îngrămădite împotriva oricăror condiții de igienă, nu se pot deplasa, înălțimi prea mici pentru a putea sta în picioare și pentru a respira în mod acceptabil, lipsa apei, sisteme de ventilație insuficiente.

Acestea sunt doar câteva dintre încălcările constatate în ultimele zile în cadrul inspecțiilor efectuate asupra camioanelor care transportă miei din Europa de Est către Italia pentru sacrificare, informează Corriere della Sera.

Călătorii de mii de kilometri, care pot dura zile întregi, adaugă suferință și chin pentru animale înainte de moartea lor deja decisă. Un calvar pe care mulți îl consideră inutil și evitabil.

Cu doar câteva zile înainte de Paște, la granița dintre Italia și Slovenia, poliția a efectuat controale asupra mai multor camioane articulate încărcate cu ovine din România, Ungaria, Slovacia și Polonia și care se îndreptau spre abatoare din Toscana, Lazio și Puglia. Activitatea poliției a fost monitorizată de echipe de activiști de la Essere Animali, Animal’s Angels, Enpa și Awf, sprijiniți de un medic veterinar de la Eurogroup for Animals. Aceste inițiative se repetă periodic.

Din cele 20 de vehicule monitorizate, opt au fost verificate de către polițiști, iar patru șoferi au fost amendați cu mii de euro pentru neregulile constatate. Într-un caz, s-a constatat că sistemul de ventilație și de adăpare nu funcționa: șoferul vehiculului a fost amendat cu 6.500 de euro, iar animalele au fost transferate într-un alt vehicul, deoarece primul era complet nepotrivit.

Un alt șofer din România, pe de altă parte, a primit o amendă de 3.300 de euro pentru spațiul insuficient deasupra capetelor animalelor și, din nou, pentru sistemul de adăpare inutilizabil. De asemenea, în interior a fost găsit un miel care era complet incapabil să se țină pe picioare.

Hidratarea insuficientă este una dintre principalele cauze de suferință pentru animalele care se confruntă cu călătorii istovitoare și care trebuie să suporte deja condiții de izolare prelungite.

Într-un videoclip filmat de activiști, se pot vedea unii miei care își întind cu disperare botul și limba peste barele camionului pentru a prinde câteva picături de ploaie. Sau lipindu-se de separatoarele și îmbinările de tablă pentru a putea aspira umezeala depusă. Dar atunci când nu plouă, nu există nici măcar această minimă ușurare.

Imaginile se opresc apoi asupra condițiilor extrem de inconfortabile în care se află animalele înghesuite în cutii, cu foarte puțin spațiu disponibil atât în ceea ce privește suprafața, ceea ce face imposibilă mișcarea, cât și în ceea ce privește volumul, având în vedere spațiul limitat între o platformă și alta, cu repercusiuni asupra circulației aerului și a respirației.

”Regulile existente sunt încălcate în mod sistematic”, denunță asociațiile. Iar noile reguli cerute în mod repetat – inclusiv prin recomandările Efsa, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară – se luptă pentru a fi aprobate.

Comisia Europeană a inclus revizuirea reglementărilor privind bunăstarea animalelor în contextul ” Green Deal” al UE și al strategiei “De la fermă la masă”, iar în decembrie a prezentat o propunere de reformă, considerată de mulți mult prea prudentă, dar care s-a lovit deja de obiecțiile a numeroase asociații și lobby-uri agricole.

Mandatul Ursulei von der Leyen este pe cale să expire, iar alegerile din iunie pentru reînnoirea Parlamentului UE, care ar putea da naștere unei majorități diferite și mai puțin înclinate către politicile de tranziție ecologică și atenția acordată sănătății animalelor de fermă, sunt urmărite cu atenție.

“În orice caz, suntem disponibili să contribuim la îmbunătățirea reglementărilor și a sistemului de control”, au precizat asociațiile într-un comunicat de presă, “un pas necesar și la nivel național, sperând că Ministerul italian al Sănătății va face un pas înainte, oferind indicații precise și stricte care să facă controalele omogene și eficiente pe întreg teritoriul țării”.

“În timpul zilelor pe care le-am petrecut cu echipa Essere Animali monitorizând transportul mieilor”, comentează Susanna Blattner, medic veterinar al Eurogroup for Animals, “am avut o nouă confirmare a caracterului total nesustenabil al acestei practici. Nu numai că am putut vedea încălcări clare ale legislației actuale în materie de transport, cum ar fi lipsa unor dispozitive de adăpare corespunzătoare și a unor măsuri de siguranță adecvate, dar mai ales am văzut cum lacunele din legislația actuală sunt cauza directă a suferinței continue a animalelor.

Este necesară o revizuire completă a actualului regulament privind transportul animalelor vii și, în paralel, trebuie să începem să luăm în considerare practici mai umane și mai durabile din punct de vedere economic și ecologic, cum ar fi transportul cărnii și al carcaselor”, spune ea.

Pe scurt, animalele ar putea la fel de bine să fie sacrificate la fața locului și ar trebui să fie transportate doar în carcasă.

După cum amintește Essere Animali, în fiecare an, în Italia sunt sacrificați aproximativ 2 milioane de miei, dintre care 365 de mii în preajma sărbătorilor pascale.

Potrivit datelor Eurostat, cei importați în Italia din alte țări ale UE sunt aproape 700 de mii.