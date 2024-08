Serena Williams spune că ei și copiilor ei nu li s-a permis accesul într-un restaurant din Paris / Reacția localului: „Am fost întotdeauna onorați să vă primim”

Serena Williams spune că i s-a refuzat servirea de către un restaurant de lux din Paris în timpul Jocurilor Olimpice 2024, transmite Today.com.

Pe 5 august, fosta mare jucătoare de tenis a scris pe X un mesaj în care a criticat restaurantul Hotelului Peninsula din Paris.

„Yikes @PeninsulaParis Mi-a fost refuzat accesul pe terasă pentru a mânca într-un restaurant gol din locuri mai frumoase, dar niciodată cu copiii mei”, a scris ea. „Întotdeauna există o primă dată. #Olympic2024”.

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn

— Serena Williams (@serenawilliams) August 5, 2024