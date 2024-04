Cele mai bune nuci, alune și semințe pentru gustări, în funcție de ce probleme de sănătate ai și ce obiective urmărești / Semințele de floarea-soarelui și nucile caju, ideale pentru slăbit

Unele dintre cele mai bune opțiuni pentru gustările dintre mese sunt semințele, alunele și nucile, deoarece sunt sățioase, iar dacă sunt consumate în cantități moderate aduc și multe beneficii pentru sănătate. Aceste alimente sunt pline de fibre, grăsimi bune și proteine.

Publicația Huffington Post a strâns opinii de la mai mulți experți în nutriție pentru a vedea ce tipuri de nuci, alune sau semințe trebuie să mănânci în funcție de ce probleme de sănătate ai sau ce obiective urmărești.

Cele mai bune semințe și nuci pentru pierderea în greutate

„Semințele de floarea-soarelui sunt o opțiune excelentă. În comparație cu alte variante de semințe, semințele de floarea-soarelui au mai puține calorii și mai puțin conținut de grăsimi decât altele, un schimb bun pentru cei care încearcă să slăbească. Ele oferă o sursă bună de fosfor, care ajută la creșterea și repararea celulelor. De asemenea, sunt o sursă bună de fier și fibre.” – Courtney Pelitera, dietetician specializat în nutriție sportivă și nutriție pentru stare de bine

„În comparație cu alte fructe cu coajă lemnoasă, alunele au un preț rezonabil, ceea ce le face mai accesibile pentru mulți. Din punct de vedere nutrițional, consumul de alune va contribui la senzația de sațietate datorită conținutului de fibre, grăsimi sănătoase și proteine. Acestea conțin, de asemenea, antioxidanți, cum ar fi flavonoidele, care lucrează pentru a elimina radicalii liberi și pentru a proteja potențial împotriva cancerului.

Caju este un tip de nucă cremoasă și catifelată, care poate fi folosită într-o varietate de rețete delicioase și, de asemenea, transformată într-un lapte vegetal. Acestea sunt bogate în proteine, ceea ce ajută la senzația de sațietate, sau de plinătate. Unul dintre cele mai bune lucruri despre caju este că sunt bogate în grăsimi mononesaturate și polinesaturate, care ajută la scăderea nivelului de colesterol și optimizează sănătatea inimii.” – Lena Bakovic, dietetician autorizat specializat în boli cronice, gestionarea greutății, sănătatea intestinală, oncologie și bunăstare generală

Cele mai bune opțiuni pentru sănătatea inimii

„Am lucrat cândva pentru un cardiolog care le prescria pacienților săi care sufereau de hipertensiune arterială să mănânce un sfert de cană de migdale în fiecare zi. Migdalele pot ajuta la controlul tensiunii arteriale deoarece sunt bogate în aminoacidul arginină. Arginina este necesară pentru a produce oxidul nitric. Oxidul nitric relaxează vasele de sânge arteriale, ceea ce, la rândul său, reduce tensiunea arterială.

Nucile au beneficii de protecție cardiometabolică. S-a demonstrat că, atunci când sunt consumate ca parte a unei diete echilibrate, cu alimente integrale, reduc nivelul colesterolului din sânge. Ele sunt bogate în acidul gras omega-3, acid alfa-linolenic (ALA), care este sănătos pentru inimă. O porție de un sfert de cană ne poate acoperi necesarul zilnic de acest acid gras esențial.” – Tami Best, dietetician autorizat

Cele mai bune gustări pentru sănătatea creierului

„Nucile sunt bogate în grăsimi antiinflamatorii, reducând neuroinflamarea și ajutând la susținerea sănătății mentale și a bunăstării și la reducerea riscului de declin cognitiv. S-a demonstrat că plăcile amiloide care se găsesc în creierul tuturor persoanelor diagnosticate cu boala Alzheimer cresc daunele oxidative asupra neuronilor și favorizează inflamația. Deoarece nucile sunt bogate în antioxidanți și grăsimi antiinflamatorii, acestea au potențialul de a avea un beneficiu neuroprotector.” – Tami Best

Cele mai bune alegeri pentru sănătatea femeilor

„Semințele de dovleac conțin o compoziție de substanțe nutritive care sprijină în mod deosebit sănătatea femeilor. Semințele de dovleac au o cantitate sensibil mai mare de magneziu în comparație cu celelalte opțiuni. Magneziul este un mineral care este deosebit de important pentru prevenirea osteoporozei la femei.

Semințele de dovleac au, de asemenea, un conținut bun de zinc. Zincul joacă un rol în reglarea ciclului menstrual, participând la sinteza, stocarea și eliberarea hormonilor de reproducere, cum ar fi hormonul de stimulare a foliculilor (FSH) și hormonul luteinizant (LH). Zincul este, de asemenea, important în timpul sarcinii datorită rolului său în sinteza ADN, care este un proces fiziologic fundamental pentru dezvoltarea fătului.

O altă alegere bună o reprezintă nucile braziliene, datorită conținutului lor de seleniu, care este un hormon important pentru regularitatea menstruației. De asemenea, îmi place să recomand aceste nuci clienților deoarece își pot satisface necesarul zilnic de seleniu mâncând doar două nuci pe zi.” – Claire Rifkin, dietetician și nutriționist, fondatoare a Claire Rifkin Nutrition

Cele mai bune opțiuni pentru gestionarea zahărului din sânge

„Fisticul bifează toate căsuțele. Fisticul are un conținut ridicat de fibre și proteine (care ajută la gestionarea glicemiei), are cel mai mic număr de calorii pe uncie (ceea ce ajută la gestionarea greutății), iar actul de decojire a fisticului poate ajuta la insuflarea atenției în alimentația noastră” – Toby Smithson, dietetician autorizat și specialist certificat în îngrijirea diabetului, fondator al Diabetes Every Day

„Alunele de pădure conțin o cantitate bună de vitamina B6, fosfor, potasiu și zinc, care joacă un rol important în metabolismul energetic, precum și în imunitate și în tensiunea arterială. Sunt, de asemenea, o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, care pot ajuta la reducerea nivelului de colesterol și, de asemenea, la îmbunătățirea markerilor inflamatori. Unele cercetări arată, de asemenea, că acidul oleic, care este abundent în aceste nuci, poate avea un impact benefic asupra sensibilității la insulină, ceea ce îmbunătățește metabolismul zahărului din sânge și reduce riscul de diabet”- Megan Hilbert, dietetician nutriționist autorizat, specializat în nutriție pentru sănătatea intestinală, alimentație intuitivă și nutriție delicată.

Sursa foto: Pexels / Towfiqu barbhuiya