Un italian crește pepeni care se vând cu 20 de mii de euro bucata / Soiul Yubari King este extrem de apreciat în Japonia / ”Are nevoie de o îngrijire specială: am citit că trebuie masat mai multe ore pe zi”

Costă 20 de mii de euro bucata, nu este trufă și nici carne specială de vită. Este un pepene Yubari King, cultivat de Valter și Lorenzo Cavalli, tată și fiu, proprietarii fermei Ca’ Vecchia di Valle di Casalmaggiore, situată în provincia Cremona, la granița cu Mantova, scrie Corriere della Sera.

Recent, un pepene Yubari King a fost vândut în Japonia, la o licitație, la prețul de 20.000 de euro.

“Suntem membri ai Slow Food și suntem pasionați de soiurile străvechi: printre altele cultivăm pepenele broască, dar și multe alte fructe și legume”, explică Valter Cavalli.

În ianuarie, a primit cadou de la un pasionat de semințe aproximativ treizeci de semințe de diferite soiuri de pepeni din întreaga lume, printre care și Yubari King.

“Erau tipuri de pepeni pe care nu le cunoșteam”, spune Valter Cavalli.

“Ceea ce m-a intrigat și m-a făcut să râd a fost faptul că acest pepene japonez a fost scos la licitație la un preț de 20.000 de euro: se pare că nici măcar nu se mănâncă, ci se dăruiește la ocazii speciale. Dacă am fi vândut cinci pepeni Yubari King, ar fi fost un an grozav”.

Fermierul a plantat trei semințe de pepene fără să se gândească că o investiție ar fi posibilă.

“Ne-am gândit: “Cine ne-ar da 20.000 de euro pentru un pepene?” – glumește Valter Cavalli. ”Prima sămânță pe care am plantat-o nu a dat niciun fruct, a doua a fost lovită de grindină, în timp ce din cea de-a treia s-au născut trei pepeni. Acest soi anume are nevoie de o îngrijire specială: am citit că trebuie masat mai multe ore pe zi”, explică el.

Cei trei pepeni au fost aduși la o cină Slow Food: un producător a folosit unul pentru a face muștar, un alt exemplar a fost vândut unei gelaterii din Viadana, în timp ce al treilea pepene a fost dăruit de Lorenzo Cavalli unui prieten: “Anul viitor, la începutul sezonului cald, vom planta mai multe semințe de Yubari King. Poate că vom reuși să producem și să vindem o mulțime”.