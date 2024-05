Politica trece prin stomac: Industria fast-food l-ar putea da jos pe Biden / Big Mac-ul costă 18 dolari, un preț exagerat pentru cei obișnuiți să se aprovizioneze cu câțiva dolari

Big Mac ar putea deveni un element cheie în următoarele alegeri prezidențiale din SUA. La fel ar putea fi și baconul, Chips-urile și aripioarele de pui cu sos mexican, re latează La Repubblica.

Clasa muncitoare este din ce în ce mai nemulțumită de politicile economice ale președintelui american Joe Biden, iar unul dintre motivele nemulțumirii este creșterea prețurilor la “happy meals”, ofertele fast-food care în SUA servesc adesea drept mic dejun, prânz și cină.

Potrivit indicelui prețurilor de consum, în timp ce cheltuielile medii pentru mâncarea la domiciliu au crescut cu 1,3% între decembrie 2022 și decembrie anul trecut, cele pentru fast-food au crescut cu 5,2%.

McDonald’s, templul american al mâncării ieftine, a fost criticat pentru prețurile sale. În unele magazine, Big Mac-ul costă 18 dolari, un preț exagerat pentru cei obișnuiți să se aprovizioneze cu câțiva dolari. Dar și alte lanțuri, precum Kfc, Taco Bell și Pizza Hut și-au majorat prețurile. Și același lucru este valabil și pentru francizele de mâncare mexicană. În ultimii cinci ani, creșterile totale au fost de aproape 28%, cu mult peste inflație. Acesta nu este un detaliu în cursa pentru Casa Albă.

Câteva lucruri influențează votul americanilor mai mult decât politica externă, care în 80% din țară, nu prezintă niciun interes: cât costă un rezervor, un plin de motorină și cât costă o cutie de sandvișuri, cartofi prăjiți și sucuri.

Potrivit unui sondaj Guardian, aproape trei din cinci americani cred, în mod eronat, că SUA se află în recesiune. 49 la sută cred că șomajul este la cel mai ridicat nivel din ultimii cincizeci de ani, în timp ce șomajul este sub 4%, cel mai scăzut din ultima jumătate de secol. Același procent este convins că indicele bursier S&P500 de pe Wall Street este în scădere de un an, în timp ce a crescut cu 24% în 2023 și este în creștere cu 12% în acest an.

Pesimismul general american este un scurtcircuit care afectează o țară cu două viteze: cei bogați câștigă din ce în ce mai mult, iar cei din clasa de mijloc și cei de jos au din ce în ce mai multe probleme în viața de zi cu zi.

Șapte din zece americani, într-un alt sondaj, au mărturisit că au probleme cu costul vieții. Să afli că un produs cumpărat de la un fast-food a crescut de la un dolar la cinci dolari te bagă în depresie și este mai șocant decât creșterile de prețuri din magazinele de haine și parfumuri. Sandvișul cu șuncă nu poate deveni un bun de lux.

Biden riscă astfel să piardă votul acelui segment de electorat care l-a adus la Casa Albă în 2020.

În urmă cu patru ani, potrivit Axios, democratul a obținut 55% din voturi în rândul persoanelor cu venituri mai mici de 50.000 de dolari pe an, față de 44 care l-au ales pe Donald Trump, și 57% în rândul celor cu venituri între 50 și 99 de mii. Pentru magnat mersese 42 la sută. Dar acum cei mai săraci par să se îndrepte chiar spre Trump.

Mediile sociale sunt inundate de mesaje în care oamenii declară că “acum patru ani era mai bine”. În urmă cu patru ani, țara era paralizată de pandemia Covid.

Nu este o coincidență faptul că magnatul a folosit “hotdog-ul” în mitingurile sale pentru a indica eșecul politicii economice a adversarului său: de fiecare dată când Trump amintește cum a crescut carnea și cum a crescut hotdog-ul, se aude un murmur îngrijorat din partea publicului.

De săptămâni întregi, campania lui Biden se consultă cu experți în comunicare pentru a afla cum să transmită americanilor mesajul că economia, de fapt, nu a fost niciodată mai bună. Jurnaliștii sunt invitați la întâlniri cu oficiali guvernamentali pentru a “afla” ce este bun în agenda președintelui, dar inflația rămâne o problemă, Rezerva Federală nu este dispusă să scadă costul banilor. Și apoi, în viața de zi cu zi, este suficientă o singură oprire la restaurantul fast-food de după colț și acel sentiment de Eldorado, pentru mulți oameni, se evaporă odată cu mirosul de mâncare prăjită care vine din bucătării.