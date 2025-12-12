Această rețetă plină de culoare și nutrienți este o opțiune excelentă pentru cei care caută mese rapide, consistente și echilibrate.

Pentru a prepara rețeta de salată caldă avem nevoie de cartofi dulci, morcovi curcubeu și 160 de grame de salată de ton cu cous-cous și legume Insalatissime RIO Mare.

Legumele se curăță, iar morcovii se așază într-o folie de aluminiu, cu sare și ulei de măsline. Cartoful dulce se taie în 4-5 bucăți și se condimentează în același mod. Legumele se coc timp de aproximativ 20 de minute, la 180 de grade.

După coacere, folia se desface cu grijă, legumele se taie în cubulețe mici și se transferă într-un bol. Peste ele se adaugă mixul de ton, cous-cous, năut, mazăre verde și roșii cherry din gama Insalatissime RIO Mare, iar la final se presară ceapă verde tocată.

Rezultatul este o salată caldă, sățioasă și ușor de pregătit, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă, cu ingrediente accesibile și un aport nutritiv consistent.